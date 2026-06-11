アサヒビール株式会社

アサヒビール株式会社（本社 東京、社長 松山一雄）は缶ハイボール『ニッカ フロンティア ハイボール』を7月14日から数量限定で発売します。

缶ハイボール『ニッカ フロンティア ハイボール』は、ニッカウヰスキー株式会社が製造した『ニッカ フロンティア』で使用している原酒をベースにした缶ハイボールです。北海道 余市蒸溜所の力強い風味のヘビーピートモルト原酒をキーモルトに採用し、風味豊かな味わいを実現するノンチルフィルタード製法で仕上げた原酒を使用することで、豊かな香りとスモーキーな味わいを楽しめます。パッケージはブランドカラーのオレンジをベースにしたマットな質感の缶体を採用しました。ニッカウヰスキーの企業ロゴの頭文字“Ｎ”を中央に大きく配し、瓶と統一感のあるデザインに仕上げました。缶体裏には味わいの特徴としてブランドコピー「スモーキー薫る、新境地。」を記載しています。缶ハイボールを発売することで、『ニッカ フロンティア』をまだ飲んだことのない方やハイボールを好んで飲む方に向けて、『ニッカ フロンティア』をより気軽に楽しめる機会づくりに取り組みます。

2025年の缶ハイボール市場は2021年比で約1.4倍（※）に伸長しました。今後は缶ハイボール『ニッカ フロンティア ハイボール』のTVCMの放映や期間限定イベントの展開を通して『ニッカ フロンティア』の認知拡大に取り組み、ウイスキーの魅力を提案していきます。

※：インテージSRI＋7業態（SM/CVS/酒 DS/HC/DRUG/一般酒販店/業務用酒販店）2021年1月～2025年12月累計販売規模（金額）国内水割り・ハイボール缶市場

『ニッカ フロンティア』は2024年10月に日本国内で発売したブランドです。日本のウイスキー史を切り拓いたニッカウヰスキー創業者の竹鶴政孝のフロンティアスピリットを後世に継承していくという思いを込めて開発しました。創業の地である北海道 余市蒸溜所のヘビーピートモルト原酒をキーモルトに採用し、豊かな香りと心地よいスモーキーな味わいを楽しめます。一般的なウイスキー製造では、にごりや澱（おり）の発生を防ぐために「冷却ろ過」を行いますが、本商品は常温でろ過する“ノンチルフィルタード”とすることで、香味成分が豊富に残り、豊かな香りと複雑な味わいを感じることができます。

日本国内では、発売前からウイスキー好きな方々を中心に話題になったことに加え、モルトの豊かな香りや心地よいスモーキーな味わい、企業ロゴの頭文字を中央に大きく据えたデザイン、竹鶴政孝のフロンティアスピリットを表現したブランドコンセプトが高く評価されました。2026年からは輸出も開始し、現在は韓国、フランス、台湾、香港でも販売しています。

ニッカウヰスキーは、2024年に迎えた創業90周年を機に、新たなコミュニケーション・コンセプト“生きるを愉しむウイスキー”を策定しました。このコンセプトは「英国人がウイスキー相手にじっくり生（いきる）を愉しむように、酔うためでなく愉しむために飲んでほしい」という創業者である竹鶴政孝の願いに沿い「ウイスキーが持つ豊かな個性や多様な楽しみ方を通して、人生そのものを愉しんでほしい」という思いを込めています。今後も魅力的な商品開発を通してニッカウヰスキーの魅力やウイスキーの多様な楽しみ方を伝えていきます。

裏面キービジュアル

【商品概要】

商品名：ニッカ フロンティア ハイボール

品目：ウイスキー（発泡性）

容器・容量：缶350ml

アルコール分：7％

純アルコール量：19.6g

発売日：7月14日

発売地域：全国

希望小売価格：238円（税別）、262円（税込）