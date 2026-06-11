クールシェア×節電のおでかけ誘導型節電プロジェクト「夏の電気バカンス大作戦２０２６」を実施！

東急株式会社

株式会社東急パワーサプライ（以下、東急パワーサプライ）は、東急株式会社、東急カード株式会社、株式会社東急モールズデベロップメントおよび環境省地球環境局デコ活応援隊（脱炭素ライフスタイル推進室）とともに、お出かけを誘発しクールシェアに取り組む節電プロジェクト「夏の電気バカンス大作戦２０２６」を２０２６年７月１日(水)から実施します。

「夏の電気バカンス大作戦２０２６」は、電力需要が高まる時間帯に“気分もカラダもひんやりする特典や体験”を涼しい商業施設や公共スペースで提供し、お出かけを誘発することで節電につなげる、行動変容型デマンドレスポンス（ＤＲ）※１の取り組みです。東急パワーサプライが東急(株)グループ各社とともに２０１６年から展開しています。昨年は約１８万世帯が参加し、合計約３０万ｋＷｈの節電を達成しました。今年は、東急線沿線の商業施設で利用できるちょっと涼しくなるような特典・クーポンの配布対象施設を増やすとともに、オリジナルホラーイベント（後日、詳細発表予定）やミュージカル無料ご招待企画などを実施し、環境にも家計にも優しいスマート生活を推進します。

なお、東急パワーサプライは昨年開始した「てるまるでんちプロジェクト」により、機器制御型ＤＲ※２にも取り組んでいます。本プロジェクトは、設置条件を満たす契約世帯に無償で家庭用蓄電池を設置・貸与し、貸与期間中（約１０年間）は東急パワーサプライが運用保守を行うものです。蓄電池を遠隔制御により充放電することで、お客さまが特別な意識をすることなくご家庭の電気代を削減できるとともに、電力ネットワークの安定化に寄与します。

今年度は、「夏の電気バカンス大作戦２０２６」による従来の行動変容型ＤＲだけでなく、機器制御型ＤＲの「てるまるでんちプロジェクト」を組み合わせることで、電力使用量の削減だけでなく、蓄電池を活用した電力供給の補完にも取り組みます。東急(株)グループのアセットを活用した包括的なアプローチで、お客さまの家計応援と電力有効活用によるＣＯ２排出量の削減に貢献します。

東急(株)グループは「環境ビジョン２０４０」を掲げ、「なにげない日々が、未来を動かす」をコンセプトに「環境と調和するまち」の実現を目指しています。今後も、お客さま一人ひとりのなにげない行動や設備の利活用が社会全体の脱炭素化やエネルギー最適化につながる取り組みを進め、環境と調和する持続可能なまちづくりを推進していきます。

今回の取り組みの詳細は別紙をご参照ください。

※１ 行動変容型ＤＲ：電力需要がピークに達する時や供給が不足している時に、消費者が使用する電力を減らす行動をとること。

※２ 機器制御型ＤＲ：機器を活用して電力供給が豊富な時は電力を蓄電池へ充電（上げＤＲ）し、電力供給が不足している時は放電を行うこと（下げＤＲ）で、電力供給の補完とともに余剰電力を活用すること。

【別紙】

■「夏の電気バカンス大作戦」 概要

東急パワーサプライが東急(株)グループ各社とともに展開する、お出かけを誘発しクールシェアに取り組む夏の節電プロジェクトです。本プロジェクトは電力需要が高まる時間帯に、涼しい商業施設や公共スペースに集まるクールシェアを誘発することを目的として２０１６年から開催しており、２０２４年からは「夏の節電プログラム」を合わせ、前日にメールで通知される「節電タイム」に合わせて在宅時の消費電力を抑える取り組みを統合し、ベネフィットを拡大し続けています。これまで、猛暑日の東急線乗車ポイント付与、商業施設での限定グルメクーポン配布、オリジナルお化け屋敷といった体験型イベントなどを実施し、参加者が楽しくお出かけしながら地球温暖化対策に貢献できる仕組みを確立しました。昨年度実施の「夏の電気バカンス大作戦２０２５」には約１８万世帯が参加し、合計

約３０万ｋＷｈの節電を達成するなど、東急(株)グループならではの包括的な節電プロジェクトとなっています。

https://www.tokyu-ps.co.jp/home/denkigas/natsubaka/2026/

現在、燃料価格高騰による電気料金の上昇が続いており、電力需要が増大する夏を前に電気料金の家計への影響が懸念されています。また、再エネ発電所の導入拡大により、太陽光発電の出力がピークとなる日中に電力が余剰となる傾向が顕在化しており、発電量の変動に伴う需給バランスの不安定化が進行しています。

本施策はこれらの課題解決への貢献を目指して東急(株)グループ一体で推進します。

■「夏の電気バカンス大作戦２０２６」 詳細

公式ＨＰ：https://www.tokyu-ps.co.jp/home/denkigas/natsubaka/2026/

【開催概要】

１.「月替わりグルメクーポン」

東急線沿線の対象施設で利用可能なひんやり涼しい無料グルメクーポンを月替わりでもらおう！

２.「夏バカ怪談」

恐怖体験で気分をひんやり…ホラーイベントに参加しよう！

３.「ブロードウェイミュージカルご招待」

抽選で青山メインランドファンタジースペシャル ブロードウェイミュージカル『ピーター・パン』にご招待！

ひんやり涼しく夏の冒険に出かけよう！

４.「夏のスマートタッチポイント」

ひんやり涼しい東急線沿線の対象施設に行ってＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴをもらおう！

５.「夏の節電プログラム２０２６」

節電達成で最大２，０００円分のＱＵＯカードＰａｙ（てるまるオリジナルデザイン）をもらおう！

１.「月替わりグルメクーポン」 概要

（主催：東急パワーサプライ、協力：東急カード株式会社、株式会社東急モールズデベロップメント）

対象アプリをお持ちの方に、お出かけがもっと楽しくなる“ひんやり”グルメクーポンを月替わりでプレゼント！

【７月クーポン】ＤＥＡＮ ＆ ＤＥＬＵＣＡ ドリンク１杯無料クーポンをプレゼント！

〇利用期間：２０２６年７月１日（水）～７月３１日（金）

〇対象店舗：

・ＤＥＡＮ ＆ ＤＥＬＵＣＡ 渋谷ストリーム店

・ＤＥＡＮ ＆ ＤＥＬＵＣＡ たまプラーザ店

〇特典内容：

・東急でんき＆ガスご加入の方は、白桃とローズヒップのフラッペ １杯無料

・上記以外の方は、水出しアイスコーヒー（Ｍ） １杯無料

〇クーポン利用方法：東急でんき＆ガスご加入の方は、東急でんき＆ガス アプリのクーポン画面をご提示のうえ「白桃とローズヒップのフラッペ」を、それ以外の方はＴｏｋｙｕ Ｐｌｕｓ アプリのクーポン画面をご提示のうえ「水出しアイスコーヒー（Ｍ）」をご注文ください。

【８月クーポン】Ｓｈａｋｅ Ｓｈａｃｋ ドリンク１杯無料クーポンをプレゼント！

〇利用期間：２０２６年８月１日（土）～

８月３１日（月）

〇対象店舗：Ｓｈａｋｅ Ｓｈａｃｋ みなとみらい店

〇特典内容：

・東急でんき＆ガスご加入の方は、オリジナルレモネード １杯無料

・上記以外の方は、アイスティー スモール １杯無料

〇クーポン利用方法：東急でんき＆ガスご加入の方は、東急でんき＆ガス アプリのクーポン画面をご提示のうえ「オリジナルレモネード」を、それ以外の方はＴｏｋｙｕ Ｐｌｕｓ アプリのクーポン画面をご提示のうえ「アイスティー スモール」をご注文ください。

【９月クーポン】銀のあん ひんやりたい焼無料クーポンをプレゼント！

〇利用期間：２０２６年９月１日（火）～

９月３０日（水）

〇対象店舗：銀のあん たまプラーザ テラス店

〇特典内容：クロワッサンたい焼ひんやりカスタード １匹無料

〇クーポン利用方法：東急でんき＆ガスご加入の方は、東急でんき＆ガス アプリのクーポン画面を、それ以外の方はＴｏｋｙｕ Ｐｌｕｓ アプリのクーポン画面をご提示のうえ「クロワッサンたい焼ひんやりカスタード」をご注文くだ

さい。

クーポンの受け取り方法

ＳＴＥＰ１：対象アプリ（東急でんき＆ガス アプリもしくはＴｏｋｙｕ Ｐｌｕｓ アプリ）をダウンロード

＊東急でんき＆ガス アプリは初回ログインが必要です。

＊Ｔｏｋｙｕ Ｐｌｕｓ アプリのご利用には、ＴＯＫＹＵ ＩＤでログインが必要です。

＊ＴＯＫＹＵ ＩＤをお持ちで無い場合、新規でご登録が必要です。

ＳＴＥＰ２：クーポン配信期間内に対象アプリ内で配信されるクーポンをゲット

ＳＴＥＰ３：対象店舗でクーポン画面を提示し利用

＊各クーポンの配信スケジュールは公式ＨＰをご確認ください。

２.「夏バカ怪談」 概要

昨年度初開催で好評を得た、東急パワーサプライがお届けするオリジナルホラーイベントが期間限定で登場！

詳細は後日公開します。

３.「ブロードウェイミュージカルご招待」 概要

（主催：東急パワーサプライ）

青山メインランドファンタジースペシャル ブロードウェイミュージカル『ピーター・パン』に抽選で

５０組１００名様を無料ご招待！

ご来場者さまには、てるまるグッズもプレゼント！

〇実施日：２０２６年８月１日（土）

１.昼の回/１１：３０公演 ２５組５０名様

２.夜の回/１６：３０公演 ２５組５０名様

〇会場：東京国際フォーラム ホールＣ

〇応募期間：２０２６年６月１１日（木）１４：００～２０２６年６月３０日（火）２３：５９まで

〇応募対象：東急でんき＆ガスご加入者

〇応募方法：専用応募フォームからお申込み

〇応募フォーム：https://form.tokyu-ps.jp/natubaka/peterpan/2026

〇当選発表：２０２６年７月上旬

＊ご応募には、東急パワーサプライのお客さま番号とご契約者さま氏名のご入力が必須となります。

＊３歳以上のご観劇を推奨します。

＊３歳未満のお子さまで、お子さまの頭が保護者の肩の高さを超えない場合のみ、ひざ上での観劇が可能です。

＊その他応募についての詳細は、応募フォームよりご確認ください。

４.「夏のスマートタッチポイント」 概要

（主催：東急パワーサプライ、協力：東急株式会社、東急カード株式会社）

タグ付きポスターにスマホをタッチするだけ！

涼しいショッピングセンターにお出かけして、ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴをもらおう！

〇開催期間：２０２６年７月１日（水）～９月３０日（水）

〇参加対象：Ｔｏｋｙｕ Ｐｌｕｓ アプリを利用可能なＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤまたは

ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ ＣＡＲＤをお持ちの方

＊Ｔｏｋｙｕ Ｐｌｕｓ アプリのご利用には、ＴＯＫＹＵ ＩＤでログインが必要です。

＊ＴＯＫＹＵ ＩＤをお持ちで無い場合、新規でご登録が必要です。

〇特典内容：

・実施期間中に東急でんき＆ガスのご利用料金をＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤでご決済されている方は

ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ２０ポイントをプレゼント

・上記以外の方はＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ１０ポイントをプレゼント

＊お一人さま１日１回までです。

・さらに、各月５回以上タグ付きポスターをタッチするとボーナスポイントとしてＴＯＫＹＵ

ＰＯＩＮＴ５０ポイントをプレゼント

＊お一人さま月１回までです。

＊ボーナスポイントは、東急でんき＆ガスの加入状況に関わらず一律で付与します。

〇ポイント加算時期：２０２６年１１月末頃予定

〇参加方法：期間中、Ｔｏｋｙｕ Ｐｌｕｓ アプリを使って対象施設に設置された専用のＮＦＣ※３タグ付きポスターにタッチすると特典がもらえます。

※３ ＮＦＣタグとは、スマートフォンなどのデバイスを近づけるだけで情報のやり取りができる小さなＩＣチップを埋め込んだものです。

〇対象施設リスト：

・渋谷ヒカリエ内ＳｈｉｎＱｓ ｂｙ ＴＯＫＹＵ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ Ｂ３

ＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤカウンター

・渋谷ストリーム ２階ビーフキッチン横スペース

・二子玉川ライズ Ｓ．Ｃ． タウンフロント１階 中央エレベーターホール

・たまプラーザ テラス ゲートプラザ グロウゲート １階 中央改札正面入口/ゲートプラザ サニーゲート １階 モールＢ口

・グランベリーパーク ワンダーシアター正面入口/セントラルコート マーケットプラザ １階

エスカレーター脇

・港北 ＴＯＫＹＵ Ｓ．Ｃ． Ａ館１階 インフォメーションセンター前

・青葉台東急スクエア Ｓｏｕｔｈ-１ 本館1階 正面入口横インフォメーションセンター前/

Ｓｏｕｔｈ-２ １階エレベーター前

・武蔵小杉東急スクエア ４階レストランフロア うどん そば 釜飯 かかや前

・みなとみらい東急スクエア みなとみらい東急スクエア １. １階 クイーンモール側エントランス

・五反田東急スクエア ８階レストランフロア 下りエスカレーター横

５.「夏の節電プログラム２０２６」 概要

（主催：東急パワーサプライ）

電力の需要が高まると予想される時間帯（節電タイム）に節電を達成すると最大２，０００円分の

ＱＵＯカード

Ｐａｙ（てるまるオリジナルデザイン）がもらえる！詳細は公式ＨＰをご確認ください。

〇エントリー期間：２０２６年６月１１日（木）～８月２０日（木）

〇実施期間：２０２６年７月１日（水）～９月３０日（水）

〇参加対象：東急でんきご加入者

〇エントリー方法：「夏の節電プログラム２０２６」への参加には下記公式ＨＰからエントリーが必要です。

公式ＨＰ：https://www.tokyu-ps.co.jp/home/denkigas/setsuden/2026summer/

〇ポイント獲得方法

(１)節電チャレンジ

節電依頼日の節電参加意思表示に対して１日あたり５ポイントを付与

(２)節電量評価

電力の標準使用量※４と節電要請時間帯の使用量実績を基に節電量１ｋＷｈあたり２０ポイントを付与

〇達成特典

実施期間中（３か月間）の獲得ポイントに応じたＱＵＯカードＰａｙ（てるまるオリジナルデザイン）をプレゼント

５０ポイント未満：なし

５０～１９９ポイント：１００円分

２００～３９９ポイント：３００円分

４００～５９９ポイント：５００円分

６００～７９９ポイント：８００円分

８００～９９９ポイント：１,０００円分

１,０００ポイント～：２,０００円分

〇達成特典配信時期

２０２６年１０月末頃メールにて配信予定

※４ 資源エネルギー庁が定める「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン」に基づき算定。

https://www.meti.go.jp/press/2025/11/20251119001/20251119001-1.pdf

■「てるまるでんちプロジェクト」 概要

東急パワーサプライが所有する家庭用蓄電池を、設置条件を満たす世帯に無償で設置・貸与し、貸与期間中（約１０年間）運用保守を行うもので、２０２５年度から実施しています。蓄電池本体のほか、設置工事、保守点検に関する費用は一切不要、貸与期間終了後には無償で譲渡されます。

設置した蓄電池をプロの需給管理担当者が遠隔制御することで、電気料金の安価な時間帯に蓄電池を充電、電気料金が高騰する時間帯に放電する運用を行い、普段の生活のままで電気代削減効果と電力ネットワークの安定化を提供するとともに、災害・事故や電力不足などによる停電の発生時には、自動的に自立運転に切り替わることで電気の供給を継続することが可能となります。

https://www.tokyu-ps.co.jp/campaign/1000battery/

２０２６年３月には、東京電力パワーグリッド株式会社が、首都圏で初めて実施した「再生可能エネルギーの余剰に起因した出力制御※５」に連動し、東急パワーサプライは遠隔制御下にある１００台超※６の家庭用蓄電池を群制御し、「上げＤＲ」（太陽光発電などにより余剰となった電力をあえて使うことで需給の調整をすること）を実施しました。

https://www.tokyu-ps.co.jp/home/denkigas/information/2026/03121400/

※５ 太陽光や風力などの発電量が消費電力を上回る際に、電力系統の安定（同時同量）を保つため、 送配電事業者の指示で発電を一時的に停止・抑制する措置。

※６ ２０２６年３月８日時点で設置済みの家庭用蓄電池のうち東急パワーサプライの遠隔制御下にあった台数。

２０２６年３月の上げＤＲ制御

【参考】

■東急(株)グループの環境ビジョン２０３０および環境ビジョン２０４０

東急(株)グループは、２０２２年３月に脱炭素・循環型社会の実現に向けた「環境ビジョン２０３０」を策定し、目標達成に向けて掲げた１１のアクションで、太陽光発電をはじめとする「再エネを創る」取り組みの推進を宣言しています。

２０２５年９月には、環境と調和する街の実現に向けた取り組みをさらに推進するため「環境ビジョン２０４０」を策定し、２０３０年度に向けた従来の達成目標をより高い水準に更新するとともに、

２０３５年度および２０４０年度に向けた達成目標を新たに設定しました。

環境ビジョン２０４０ ＵＲＬ：https://tokyu.disclosure.site/ja/135/

環境ビジョン２０４０（抜粋）

■デコ活（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）とは

環境省は、２０５０年ネット・ゼロの実現に向けて、国民・消費者の行動変容、ライフスタイル転換を強力に後押しするため、国民運動「デコ活」を推進中です。「デコ活」は、「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」の愛称であり、二酸化炭素(ＣＯ２)を減らす(ＤＥ)脱炭素

(Ｄｅｃａｒｂｏｎｉｚａｔｉｏｎ)と、環境に良いエコ(Ｅｃｏ)を含む"デコ"と活動・生活を組み合わせた新しい言葉です。国民・消費者の行動変容、ライフスタイル転換を強力に促すため、衣食住・職・移動・買物など生活全般にわたる国民の将来の暮らしの全体像「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしの１０年後」を明らかにするとともに、企業・自治体・団体などと一緒になって、豊かな暮らし創りを強力に後押しすることで、新たな消費・行動の喚起とともに、国内外での需要創出・マーケットインにもつなげていきます。

https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/

なお、「夏の電気バカンス大作戦２０２６」は「デコ活」に賛同し、環境省が推奨する脱炭素につながる行動変容・ライフスタイル転換を具現化する取り組みです。東急パワーサプライおよび東急株式会社は、環境省が推奨する「デコ活」のデコ活応援団（官民連携協議会）に参画しています。

以 上