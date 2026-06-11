Licaxxx主宰「Tokyo Community Radio」の育成プログラム“sessions”より、参加アーティストで構成されたデジタルコンピレーションアルバム第4弾がリリース

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Licaxxxが主宰するラジオプラットフォーム「Tokyo Community Radio」の育成プログラム“sessions”から生まれたデジタルコンピレーションEP『SESSIONS COLLECTION VOL.4』より「Side-A」が、2026年6月12日（金）にリリースされる。

本作は、“sessions”を通じて出会ったアーティストたちによるコラボレーション楽曲を収録した作品。シリーズ第4弾となる今回は、「Side-A～D」まで全4作品を順次リリース予定となっている。

DJ/ビートメイカーのLicaxxxが主宰するオンライン型ラジオプラットフォーム「Tokyo Community Radio」が運営する育成プログラム“sessions”は、次世代のクリエイターたちが学び、つながり、新たな表現を生み出すためのコミュニティとして活動。プログラムには、DJやトラックメイカーをはじめ、さまざまなバックグラウンドを持つ参加者が集まり、第一線で活躍するアーティストとの対話や共同制作、さらには合宿形式での交流を通じて、それぞれの新たな音楽表現を磨いてきた。

『SESSIONS COLLECTION VOL.4』は、異なる感性を持つアーティスト同士が時間を共有し、対話を重ねながら制作した“記録”とも言える作品集。今回リリースされる「Side-A」には、“sessions”立ち上げ当初からモデレーターとして参加するNC4KのStones Taroをはじめ、同じくNC4KのLomax、CYKのNari、昨年のコンピレーションEPにも参加したStupid Kozo、Fujimoto Tetsuro、kitaponらが参加。ジャンルや世代を越えて集ったアーティストたちが、それぞれの個性を持ち寄り制作した、本プロジェクトならではのコラボレーション楽曲が収録されている。それぞれの個性が交差することで生まれた、ここでしか聴くことのできないコラボレーション楽曲が収録されている。

また、『SESSIONS COLLECTION VOL.4』は全4作品で構成されるシリーズとして、各作品ごとに異なる表情を見せながら、参加アーティストたちの成長や関係性、そして現在進行形で生まれる新しい音楽表現を映し出していく。

音楽ファンはもちろん、新しいクリエイティブやコミュニティの在り方に関心を持つ人にもぜひ注目してほしい。

【Teaser】TCR presents “sessions” vol.7

URL：https://youtu.be/z3Xs8fc1cZY

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=z3Xs8fc1cZY ]

〈リリース概要〉

Tokyo Community Radio Digital Compilation EP

『SESSIONS COLLECTION VOL.4 / Side-A』

配信日：2026年6月12日（金）（※6月13日/Bandcampリリース）

配信URL：https://linkco.re/10qECEEn

1.Walking In Blur - Stones Taro

2.C-0558 - kitapon

3.Northern - Lomax

4.Clap Weapon - Nari

5.HEADLIGHT - Stupid Kozo

6.Gakutou - Fujimoto Tetsuro

〈Tokyo Community Radio概要〉

東京を拠点に、日本全国のローカルDJや気鋭の若手DJを中心に紹介していく配信プラットフォーム。音楽のジャンルを超えて番組を展開しDJミックスやライブを披露。またポッドキャストではDJたちが音楽にまつわる話や、普段はなかなか聞く事のできないそれぞれの趣味趣向の話を楽しむことができる。また、アジアの各都市にあるコミュニティラジオとの協力や、アジア地域をはじめとする海外のDJ/アーティストの来日時のサポートも行う。定期的なDJ配信とポッドキャスト配信に加え、企業イベントとのコラボや音楽イベントの制作、スペースやブランドに対するDJの提案やマッチングなどを行っている。

WEB：http://tokyocommunityradio.jp/

Instagram：＠tokyocommunityradio（https://www.instagram.com/tokyocommunityradio/）

X(旧Twitter)：@Radio_TCR_jp（ https://twitter.com/Radio_TCR_jp ）

YouTube：＠tokyocommunityradio ( https://www.youtube.com/@tokyocommunityradio )

〈Licaxxx：プロフィール〉

東京を拠点に活動するDJ、ビートメイカー、編集者、ラジオパーソナリティ。

2010年にDJをスタート。マシーンテクノ・ハウスを基調にしながら、ユースカルチャーの影響を感じさせるテンションを操り、大胆にフロアをまとめ上げる。2016年にBoiler Room Tokyoに出演した際の動画は70万回以上再生されており、Fuji Rockなど多数の日本国内の大型音楽フェスや、CIRCOLOCO＠DC10 などヨーロッパを代表するクラブイベントに出演。NTS RadioやRince FranceなどのラジオにDJ MIXを提供、2022年には6カ国12GIGのAsia&Europa TOURを成功させ、世界各国で活動の幅を広げ続けている。ジャイルス・ピーターソンにインスパイアされたビデオストリームラジオ「Tokyo Community Radio」を主宰し若い才能に焦点を当て、日本のローカルDJのレギュラー放送に加え、東京を訪れた世界中のDJとの交流の場を目指している。また、アンビエントを基本としたファッションショーの音楽などを多数制作しており、yoshiokubo、Chika Kisadaのコレクションに使用され、近年では日本女子バスケットボールWリーグの音楽プロデュースも担当している。

〈Stones Taro：プロフィール〉

京都在住のDJ/プロデューサー。

イギリスのScuffed Recordingsから EPを発表以降、Shall Not Fade、Hardline SoundsそしてFuture Classicなど世界各国の主要レーベルから次々と楽曲をリリース。ハウス、UKガラージ、ダブ、ブレイクビーツそしてジャングルの要素が絡み合うユニークな楽曲は世界中のDJ/リスナーを熱狂させている。

2024年からはイギリスRinse FMのマンスリーレジデントに就任。日本在住ながらUKダンスミュージックシーンの重要プロデューサー/DJとして扱われる稀有な存在である。

Star Festival、Rainbow Disco Club、FFKTそしてFuji Rockなどの国内主要フェスをはじめ、オランダ最高峰フェスティバルの一つDraaimolenや、幅広い層からの定評があるイギリスのWe Out Hereへも出演。ワールドツアーとしてアジア、ヨーロッパ、オーストラリアの各地を巡り、DJとしてもワールドワイドに高い評価を受けている。

京都在住のDJ/プロデューサーであるLomaxと、2017年より京都拠点のダンスミュージックレーベル「NC4K」の運営を開始。継続的なリリースとパーティ開催を重ね、国内外を繋ぐ重要レーベルとして注目を集める。