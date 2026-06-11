Jamf、AWS Summit Japan 2026に出展　安全なアクセス環境を実現するMDM・セキュリティ対策を紹介

Jamf Japan 合同会社

企業・組織におけるAppleデバイスの管理とセキュアな運用のための業界標準ソフトウェアを提供するJamf Japan（本社：東京都千代田区、カントリーマネージャー：岡 学）は、2026年6月25日（木）から26日（金）まで幕張メッセで開催される「AWS Summit Japan 2026(https://aws.amazon.com/jp/events/summits/japan/)」にSilverスポンサーとして出展いたします。

Jamfブースでは、AWS環境にアクセスするMacデバイスの適切な管理やセキュリティ対策について解説します。

Jamfブースのテーマ

AWS環境へのアクセスを伴う業務において、Macの利用は拡大しています。クラウド活用の進展によりITインフラの整備が進む一方で、脆弱性が放置されたデバイスからAWS環境へアクセスすることによる情報漏えいなど、セキュリティリスクへの懸念も広がっています。こうした背景からデバイス管理の重要性はますます高まっていますが、業務で利用されるMacデバイスの中には、十分な管理が行き届いていないケースも少なくありません。

今回、「AWS Summit Japan 2026」に出展するJamfブースでは、デバイス管理からセキュリティ対策まで一括対応可能なオールインワンソリューション、「Jamf for Mac」「Jamf for Mobile」による安全かつ効率的なデバイス管理を実現する方法をご紹介します。

Jamfブース出展内容のご紹介

（１）AI時代に求められるMacの管理とセキュリティ対策

AI活用の普及により業務の効率化が進む一方で、デバイス管理とセキュリティ対策の重要性はますます高まっています。適切な管理とセキュリティ対策によって、安心・安全なAI活用を実現することができます。

本ブースでは、Macの管理からセキュリティ対策、安全なアクセスまで実現する「Jamf for Mac」 による、AI時代におけるMac管理のポイントをご紹介します。

（２）モバイルセキュリティ対策によるモバイル活用の最大化

モバイルデバイスは、ビジネスにおいて必要不可欠な存在ですが、普及が進むにつれ、サイバーリスクも増加しています。

デバイス管理からセキュリティ対策まで一元管理できる「Jamf for Mobile」についてもご紹介します。モバイルデバイスをリスクから守り、その価値を最大限に引き出す活用ポイントについて解説します。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/66916/table/76_1_fe406ccaa9174ab2181261d368a9ed50.jpg?v=202606110352 ]

AWS Summit Japanについて

AWS Summit Japan は、クラウドと AI イノベーションの最前線を体験できる 2 日間の無料イベントです。エージェンティック AI やサーバーレスコンピューティングなど、業界を変革し、デジタル時代においてビジネスの成長を支えるテクノロジーを体感しましょう。業界のリーダーとの交流、同業他社とのコラボレーション、そして AWS エキスパートへ直接質問し疑問を解消できる貴重な機会です。同じ興味・関心を持つプロフェッショナルとの交流を広げ、インタラクティブなワークショップやカスタマーショーケースなど、多彩なラインアップからご自身のビジネスニーズに最適な体験を自由にカスタマイズしましょう。

Jamfについて

Jamfは、エンドユーザから愛され、企業・組織から信頼されるAppleエクスペリエンスの管理、セキュアな運用、業務の簡素化を目指しています。またJamfは、デバイス管理、セキュリティ対応、AIによる自動化が統合されたApple特化型プラットフォームを提供する業界唯一の企業です。IDC Market ScapeやGartner(R) マジック・クアドラント(TM)において、複数の部門でリーダとして選出され、業界をリードしています。

Jamf Japan合同会社は2017年の設立以来、日本国内の企業だけでなく、教育機関や医療機関など幅広い業界において、Appleデバイスの統合エンドポイント管理を支援してきました。Jamf Japanは、グローバルで培ったノウハウを活かし、日本市場に特化したサポート体制を構築。導入から運用、セキュリティ強化まで、組織の規模や業種に応じた柔軟なソリューションを提供しています。

Jamfに関する詳細は公式Webサイト(https://www.jamf.com/ja/)をご覧ください。