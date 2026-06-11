【東急でんき】節電量などに応じて最大2,000円分のQUOカードPayをプレゼントする『夏の節電プログラム2026』が6月11日（木）よりエントリー開始

株式会社クオカード

株式会社クオカード（以下当社、本社:東京都中央区、代表取締役社長:近田 剛）が展開するスマートフォンで使えるデジタルギフト「QUOカードPay（クオ・カード ペイ）」は、株式会社東急パワーサプライ（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長:御代 一秀）が東急でんき契約者を対象に2026年6月11日（木）よりエントリーを開始する『夏の節電プログラム2026』で採用されました。本プログラムでは、期間中の節電量等に応じたポイントによって最大2,000円分のQUOカードPayがプレゼントされます。

■東急でんき『夏の節電プログラム2026』について

東急パワーサプライの『夏の節電プログラム2026』は、東急でんきのご利用者に無理のない範囲で節電に協力いただくことで、安定的な電力供給サービスの継続を実現するプログラムです。本プログラムでは、期間中の節電参加意思や節電量をポイントに換算し、獲得したポイントに応じた特典を付与します。特典は、スマートフォンをお持ちの方なら誰でも簡単にお使いいただける、てるまるオリジナルデザインの「QUOカードPay」としてプレゼントされ、どなたでも楽しく参加いただけます。

■『夏の節電プログラム2026』概要

URL：https://www.tokyu-ps.co.jp/home/denkigas/setsuden/2026summer/ ※6月11日（木）14時公開予定

エントリー期間：2026年6月11日（木）～2026年8月20日（木）

プログラム期間：2026年7月1日（水）～2026年9月30日（水）

エントリー方法：上記プログラムページからエントリー

※毎月20日までにエントリーされた方は、参加者専用サイトへの登録完了をもって翌月1日よりプログラムに参加可能となります。

※エントリーにあたってはご契約情報を正確にご入力ください。不備等があった場合、プログラム参加が遅れる、またはプログラムに参加できない可能性があります。

■『夏の節電プログラム2026』詳細

東急でんきの契約があるご家庭のお客様に節電を依頼し、節電へのチャレンジと達成した節電量により獲得したポイントに応じて特典を付与。

ポイント獲得方法

１. 節電にチャレンジしてポイントゲット！

節電依頼日の節電参加意思表示に対して1日あたり5ポイントを付与

２. 節電量に応じてポイントゲット！

電力の標準使用量※1と節電要請時間帯の使用量実績を基に節電量1kWhあたり20ポイントを付与

達成特典

QUOカードPay（てるまるオリジナルデザイン）

期間中（3ヶ月間）の獲得ポイントに応じた特典を付与

50ポイント未満： なし

50ポイント以上、200ポイント未満： 100円分

200ポイント以上、400ポイント未満： 300円分

400ポイント以上、600ポイント未満： 500円分

600ポイント以上、800ポイント未満： 800円分

800ポイント以上、1,000ポイント未満： 1,000円分

1,000ポイント以上： 2,000円分

※特典は2026年10月末頃メールにて付与予定。

てるまるオリジナルQUOカードPay

（※1） 資源エネルギー庁が定める「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン」に基づき算定

https://www.meti.go.jp/press/2025/11/20251119001/20251119001-1.pdf

■『QUOカードPay』の特長

面倒な情報登録一切なし！「もらう」「ひらく」「みせる」の3ステップで利用可能

『QUOカードPay』は、面倒な銀行の口座登録やクレジットカード情報、名前やメールアドレスなどの登録なし、専用アプリのダウンロードも不要、受け取ってすぐに利用でき、不足分は現金と併用できます。

※一部の加盟店では、現金等を併用してお支払いできない場合がございます。 詳しくはQUOカードPayの「使えるお店」ページをご参照ください。

最短即時発行！手間も送料もなし！オリジナル画面の作成で贈り手の気持ちが伝わるデジタルギフト

最短即時で納品ができ、発行されたURLをメールや各種SNSなどで贈るだけなので、手間も送料もかかりません。残高が表示されるだけでなく、店頭で利用するたびにカード画像が表示されるため、ブランドとの接点を生み出す新たなコミュニケーションツールになります。

【株式会社クオカードについて】

コンビニエンスストアやドラッグストア、書店、カフェなど全国の身近なお店で利用でき、一般消費者の認知度90.8％※を誇るギフトカード「QUOカード」と、１.アプリ不要でスマホで「簡単に使える」、２.オリジナル画像で贈れて「気持ちが伝わる」、３.メールやSMSで「すぐに贈れる」デジタルギフト「QUOカードPay」の発行会社です。贈る人も、もらう人も、どちらも”嬉しい”「QUOカード」と「QUOカードPay」の発行数量は1987年の創立以来、累計約10億枚/コード。

いずれも企業によるキャンペーンなどのインセンティブや挨拶品、福利厚生、株主優待品での利用のほか地方自治体やNPO法人、学校法人等による各種助成など用途や業態を問わず多数採用されています。

当社は、「贈る想いに寄り添い、つなぐ。小さな「うれしい」で、笑顔あふれる未来を創る。」をパーパスとして掲げ、これからも人と人、人と会社、人とビジネス、人と社会といった様々なステークホルダーを“つなぐ”という価値を創造し続け、「リアル」と「デジタル」の2つの「QUO」で贈る想いを人から人へ、未来へとつないでまいります。

※全国約4万人を対象に当社調べ

【株式会社クオカード公式サイト】 https://go.quocard.com/pr/

【QUOカードPay（クオ・カード ペイ） 商品サイト】 https://go.quocard.com/quopay/pr/