夏の特別イベントを多数開催する「アニメ東京ステーションの夏まつり2026」 第1弾「TOKIOドキドキアニメワークショップ」6月11日（木）10:00より応募開始！

一般社団法人 日本動画協会

東京都と一般社団法人日本動画協会が運営する日本のアニメ展示拠点・アニメ東京ステーションは、「ANIMEをもっとおもしろく、ANIMEをずっと未来へ」をモットーに日本のアニメの魅力を世界に向けて発信する施設として、国内外から296,471人（2026年6月7日時点）の方々にご来場いただいております。

アニメ東京ステーションでは今夏、「アニメ東京ステーションの夏まつり2026」と題し、夏休み期間中に様々な特別イベントを開催予定です。

イベントの第1弾として、「TOKIOドキドキアニメワークショップ」を開催します。本イベントは、8月21日（金）と8月22日（土）の2日間、小学生・中学生向けに開催するアニメ制作ワークショップです。コマ撮り・アニメの仕組みや音表現、制作工程を学んだ後、タブレット（デバイス）を使い、参加者同士で協力してアニメ制作を行います。

実際のアニメ制作は、さまざまなスタッフや担当者とコミュニケーションを取りながら協力して1つの作品を完成させていきます。このような制作の過程をワークショップとして体験することで、他者と柔軟にコミュニケーションをとること・主体的に活動することの重要性を学ぶ機会となり、こどもたちの気づきや成長を促します。なお、制作したアニメは後日データにてプレゼントしますので、夏休みの自由研究としてご参加いただくのもおすすめです。

「アニメ東京ステーションの夏まつり2026」で開催予定のその他ワークショップやイベント情報については、公式サイトや各公式SNSにて公開予定です。

アニメ東京ステーションならではの特別なイベントで、「学び・体験・チャレンジ」を楽しみながら、身近な“アニメ”を通して、きっと新しい自分に出会えるはずです。

過去のアニメ制作ワークショップの様子■「TOKIOドキドキアニメワークショップ」 詳細

（１）日時：第１回：2026年8月21日（金）13:30～16:30

第２回：2026年8月22日（土）13:30～16:30

（２）会場：藤久ビル東五号館 14階（東京都豊島区南池袋2-25-5）

※アニメ東京ステーション入り口左側の藤久ビル入り口にあるエレベーターにて、

14階までお上がりください。

（３）対象：小学生、中学生

（４）対応言語：日本語（英語も対応可）

（５）費用：無料

（６）内容：アイデア・イマジネーション・クリエイティブを合わせて、はじめてのアニメづくりに挑戦しよう。

（７）指導者：アニメーション教育団体「あにめのいろは」代表 まさき まゆこ氏

アニメーテッドラーニング・ファシリテーター。

小学校から大学といった教育機関で実践を重ねるアニメ教育のパイオニア。

デンマークをはじめとする世界とつながり、社会・教育・環境と心のかけ橋となる

アニメーションづくりを研究。近年、医療・セラピーにおける活用をはじめる。

（８）作品データ提供：

制作終了時から3日以内に下記の方法で作品データをご提供いたします。詳しくは公式サイトをご確認ください。

データ形式 ：MOV（QuickTimeムービー）

・iPhone/iPadをご利用の方は、当日中にAirDropで共有

・その他の方は、イベント終了後3日以内にメールを送付し、

ファイル転送サービス（ギガファイル便）にてダウンロードいただきます。

（９）参加者募集概要：

・定員：各回30名（抽選）

※見学希望の保護者の方は事前にお知らせください。詳しくは登録フォームをご確認ください。

・応募期間：【第1回・第2回共通】

令和８年６月11日（木）10:00～7月24日（金）23:59

・応募方法：専用応募フォームよりご応募ください。

詳細、申込はこちら https://animetokyo.jp/archives/events/workshop71/

（10）実施パートナー：あにめのいろは

＜注意事項＞

※内容は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。

※蓋つきの飲み物のみ、会場に持ち込み可能です。

※アニメ東京ステーション広報、報告資料等への活用目的で館内スタッフが写真や動画を撮影させていただきます。

個別のご対応ができかねますため、ご了承の上お申し込みください。

※スタッフの誘導に従ってご参加ください。

■施設概要

◆名称：アニメ東京ステーション（略称：アニメ東京）

◆場所：藤久ビル東五号館 地上1～2階、地下1階（東京都豊島区南池袋2-25-5）

※池袋駅東口から徒歩4分

◆営業時間：午前11時～午後7時（最終入場は午後6時45分まで、企画展示は午後6時30分まで）

◆休館日：原則月曜日（祝日の場合は開館し翌日休館）

年末年始や臨時休館もありますので、ご来館前に公式サイトでご確認ください。

◆入館料：無料

◆公式サイト：https://animetokyo.jp/

◆公式SNS：

X｜https://x.com/animetokyo_info （@animetokyo_info）

Instagram｜https://www.instagram.com/animetokyostation/（@animetokyostation）

YouTube｜https://www.youtube.com/@アニメ東京ステーション(https://www.youtube.com/@%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3)