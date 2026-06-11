【7/8（水）13時～ オンライン無料】婚活サミット2026開催!!婚活の未来を、業界横断で切り拓く。自治体×婚活企業×異業種が集結

株式会社オミカレ

株式会社オミカレ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：久留宮 雅仁、以下「オミカレ」）は、会員数100万人超の、「今月行ける婚活パーティー・街コン」掲載数日本No.1※を誇る日本最大級の婚活情報サイト「オミカレ」を運営しています。

2026年7月8日（水）にオンラインにて、自治体・婚活企業をはじめ業界の枠を超えた企業が一堂に会し、婚活支援の成功事例や共創の可能性を語り合う「婚活サミット2026」を開催いたします。

プログラム詳細・視聴お申し込みはこちら▷https://party-calendar.net/blog/summit2026 ‎(https://party-calendar.net/blog/summit2026)

開催概要

当日の内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20019/table/269_1_eb47fcfd5df72bb621e1ebc9fc08342a.jpg?v=202606110352 ]【第1部 自治体×オミカレ】「婚活先進自治体による現在地と未来」13:00～

先進的な取り組みを行う自治体が、リアルな現場の成功事例と課題解決の知見を共有するほか、婚活アドバイザー、地方創生関連メディアも交え、これからの官製婚活について意見を交わします。

【第2部 企業×オミカレ】「異業種企業×婚活企業によるクロストーク」14:30～

日本国内の婚活業界を担う企業が集結。出会いから成婚までの新しいサービスモデルの可能性や、業界を超えた共創の未来を語ります。

※詳細プログラムは特設サイトにてご確認ください。https://party-calendar.net/blog/summit2026

パネリスト紹介（登壇順）

株式会社オミカレ（主催・MC）代表取締役社長久留宮 雅仁

婚活コーディネーター （ゲストMC）荒木 直美 氏

鳥取県 子ども家庭部子育て王国課 出会い・結婚支援担当小松 悠基 氏

岡山県 子ども・福祉部子ども未来課 縁むすび応援室山形 信介 氏

福島県 こども未来局こども・青少年政策課 主事川島 瑞貴 氏

小学館 第一ブランドメディア局ブランドスタジオ『ロコ・ラボ』編集長長竹 俊治 氏

株式会社TMSホールディングス株式会社トータルマリアージュサポート代表取締役社長吉末 育宏 氏

株式会社シャン・クレール専務取締役住田 龍童 氏

株式会社Feast Harbor代表取締役荻原 紀彦 氏

※登壇者は変更の可能性あり

開催の目的：自治体のリアルな課題を解決し、結婚を希望する人々を支援

少子高齢化・晩婚化が進行する日本において、「結婚したい」と思う人が出会えない状況が続いています。この課題は、行政だけでも、婚活企業だけでも解決できるものではありません。

・自治体は現場の熱意と公共性を持ちながらも、民間ノウハウや最新事例へのアクセスが限られています。

・婚活に関わる企業は、マッチングの専門知識を持ちながら、出会いから成婚まで一気通貫でサポートする手が足りていません。

・飲食・ブライダル・メディアなど「場」や「コンテンツ」のプロたちは、婚活市場との接点をまだ十分に持てていません。



ーそれぞれが持つ強みを掛け合わせたとき、何が生まれるか。

オミカレはこれまで鳥取県・福島県・岡山県をはじめ全国のさまざまな自治体と連携し、大規模婚活イベントやセミナーなど、新しい取り組みを企画し実現してきました。今年はさらに、結婚相談所・パーティ事業者・業界の枠を超えた企業も加わり、「婚活サミット2026」としてより広い共創の場を作ります。婚活を「ライフデザインの一環」として社会全体で盛り上げていくために、自治体・婚活企業・異業種企業が一堂に会し、成功事例・課題・本音を語り合う場として、本サミットを開催します。

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全国の自治体担当者・婚活関連企業・メディア関係者

- 婚活支援を推進している、もしくは推進を検討している自治体担当者- 令和の若者の結婚観・婚活傾向の最新情報を得たいメディア関係者- 官民連携・自治体との共催イベントに関心のある婚活関連企業- 婚活市場への参入・共創を検討している飲食・ブライダル・メディア関係者様

株式会社オミカレ

婚活情報サイト「オミカレ」を運営。結婚適齢期の人口減少などにより、結婚を希望する男女が「出会いたくても出会えない」社会で、「新たな出会いの創造-出会いが0をZEROにする-」をビジョンに掲げる。「オミカレ」会員数は95万人を超え、日本全国の婚活パーティー・マッチングイベント・街コンなどのイベント掲載数・参加者数・口コミ数は国内No.1※を誇る。

同社はその他に、ビデオ通話型マッチングアプリ「オミカレ Live」も運営。

自治体・事業者との連携も強化し、リアル×オンライン双方でのまじめな出会いの機会の創出に尽力している。



■会社概要

社名：株式会社オミカレ

代表者：南黒沢 晃

本社：東京都渋谷区代々木一丁目35番1号 プレンジ代々木ビル8階

事業内容：婚活メディア運営・婚活事業社支援サービス開発

URL： https://omicale.co.jp/

※当社調べ

イベント参加者数：イベント予約サイト経由での参加者数（2024年10月～12月）・他社数値（2025年2月時点）他社IR数値を活用

イベント掲載数：当月開催実施のオフライン婚活パーティー・街コン掲載数（2025年4月時点）

口コミ掲載数：サイトに掲載している口コミ数（2025年2月時点）