JRA宝塚記念×TCK帝王賞コラボキャンペーン開催！！～２つのグランプリに参加してお宝グッズをゲットしよう！～

特別区競馬組合

東京シティ競馬（TCK）は、日本中央競馬会（JRA）と連携し、競馬界全体を盛り上げる唯一無二のビッグコラボレーションキャンペーン『MISSION：お宝をゲットせよ』を継続実施します。午年の特別な一年を盛り上げる本キャンペーンは、第1弾の「Wダービー編」に続き、いよいよ上半期のクライマックスへ。第2弾は、中央と地方それぞれの総決算ともいえる2大グランプリレース、6月14日（日）開催のJRA「宝塚記念（GI）」と、7月1日（水）開催のTCK「帝王賞（JpnI）」を舞台とした「Wグランプリ編」です。

＊キャンペーンサイトはこちら：

https://jra-tck-collabo-cp2026.com/?utm_source=ownedmedia&utm_medium=text&utm_campaign=jratck_mission2&utm_content=text1(https://jra-tck-collabo-cp2026.com/?utm_source=ownedmedia&utm_medium=text&utm_campaign=jratck_mission2&utm_content=text1)

第2弾のミッションは「MISSION Wグランプリ編 ～優勝馬を解き明かせ！～」と題し、SNSやWINSにおいて競馬ファンの記憶力と発想力が試されるパズルやクイズを展開。ミッションをクリアした方には至高の「お宝グッズ」をご用意しております。

目玉となるお宝グッズは、JRAとTCKのコラボ感あふれるデザインを凝縮した「オリジナルデザインアロハシャツ」の他、オリジナル今治タオルなど、夏の観戦に欠かせない豪華ラインナップが揃っています。第1弾を凌ぐ熱狂が待つ「JRA宝塚記念×TCK帝王賞コラボキャンペーン」に、ぜひご参加ください。

【お宝グッズについて】

１.オリジナルデザインアロハシャツ

ワンポイントの刺繍デザインが映える、夏シーズンに大活躍する爽やか素材のアロハシャツです。

２.オリジナルデザイン今治タオル

様々な場面で使用できる、手触りがいい今治タオルです。

【MISSION Wグランプリ編 ～優勝馬を解き明かせ～】

オリジナルデザインアロハシャツオリジナルデザイン今治タオル

1. Xキャンペーン：～歴代優勝馬を解き明かせ～

TCK公式Xにおいて、競馬にまつわるクロスワードクイズ/シークワーズを全9問出題します。各問題の正解者の中からそれぞれ抽選でデジタルギフトが当たる他、全問正解者には抽選でTCKジョッキーサイン入りオリジナルデザインアロハシャツをプレゼントします。

【出題期間】

第1問：6月12日（金）12:00 ～ 6月13日（土）23:59

第2問：6月14日（日）12:00 ～ 6月16日（火）23:59

第3問：6月17日（水）12:00 ～ 6月18日（木）23:59

第4問：6月19日（金）12:00 ～ 6月20日（土）23:59

第5問：6月21日（日）12:00 ～ 6月23日（火）23:59

第6問：6月24日（水）12:00 ～ 6月25日（木）23:59

第7問：6月26日（金）12:00 ～ 6月27日（土）23:59

第8問：6月28日（日）12:00 ～ 6月30日（火）23:59

第9問：7月1日（水）12:00 ～ 7月2日（木）23:59

【参加方法】

１.TCK公式X（@tck_keiba）をフォロー。

２.キャンペーン投稿にクイズの回答をコメント。

【賞品】

各投稿正解者：デジタルギフト1,000円分 計900名様（各投稿100名様ずつ）

全問参加者：デジタルギフト1,000円分 100名様

全問正解者：TCKジョッキーサイン入りオリジナルアロハシャツ 10名様

※当選はお１人様1回限りとなります。

※20歳未満の方のご応募は無効とさせていただきます。

2. 来場キャンペーン：～歴代優勝馬で埋め尽くせ～

WINSと大井競馬場を横断して行われる場内イベントです。10箇所のWINSで配布されるクイズカード（クロスワード）に挑戦し、クイズカードを大井競馬場に持参すると豪華お宝グッズを抽選でプレゼントします。

【6月28日（日）WINS クイズカード配布会】

場所：WINS（錦糸町、浅草、後楽園、銀座、汐留、新宿、渋谷、立川、新横浜、横浜）

配布時間：開館～ ※配布物が無くなり次第終了

配布数：各WINS 1,000名様（先着） ※お1人様１枚限り

【7月1日（水）大井競馬場 抽選会】

場所：ウマイルスクエア

抽選会：開門～帝王賞確定まで ※賞品が無くなり次第終了

参加条件：１.WINSで配布されたクイズカードを提示。（クロスワードの回答を記入のうえ、お持ちください。）

２.当日ご購入された500円以上（複数枚合算可）の大井競馬未確定勝馬投票券または未確定キャッシュレス投票明細のいずれかを提示。

賞品：『A賞』オリジナルデザインアロハシャツ 50名様

『B賞』オリジナルデザイン今治タオル 950名様

※当選はお１人様1回限りとなります。

※他のイベントで使用した勝馬投票券およびキャッシュレス投票明細は、本イベントでは使用できません。

3. 馬券購入キャンペーン：～レース予想を導き出せ～

該当レースの馬券をそれぞれ1,000円以上オンラインでご購入いただくと、抽選で豪華お宝グッズをプレゼントします。

【実施期間】

6月13日（土）～7月3日（金）

【応募方法】

１.「宝塚記念」及び「帝王賞」の馬券をそれぞれ1,000円以上オンラインで購入。（即PAT、SPAT4、UMACAスマートのいずれか）

２.購入した馬券のスクリーンショットをキャンペーンサイトにアップロード。

【賞品】

『A賞』オリジナルデザインアロハシャツ 50名様

『B賞』オリジナルデザイン今治タオル 250名様

※当選はお１人様1回限りとなります。

※応募対象者は日本国内にお住まいの20歳以上の方に限ります。

※即PAT、SPAT4、UMACAスマートのいずれかで購入された投票内容照会画面の画像のみを当選対象とさせていただきます。

（窓口や券売機で購入した馬券画像は対象外となりますので、ご注意ください。）