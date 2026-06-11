宮古島で夏をアップデート。DJ × 盆踊りが融合する真夏のビーチナイト『SHIGIRA BEACH SUMMER DJ NIGHT』開催のお知らせ

株式会社南西楽園リゾート

ユニマットグループの株式会社南西楽園リゾート（本社：沖縄県宮古島市/代表取締役会長 高橋 洋⼆）が宮古島で運営する、敷地面積約140万坪のリゾートシティ〈シギラセブンマイルズリゾート〉は、同リゾート内の9つのホテルご宿泊者様限定の特別なイベント『SHIGIRA BEACH SUMMER DJ NIGHT』を2026年8月11日（火・祝）に開催いたします。

本イベントは、DJサウンドと盆踊りがひとつになる、これまでにない真夏のビーチナイト。

DJ 246がプロデュースし、東京で人気を集める「浴衣のプライド」メンバーによる盆踊りパフォーマンスと、フィメールDJのパイオニアDJ KAORIによる圧巻のサウンドが、シギラビーチを熱気と高揚感で包み込みます。

満天の星が輝く宮古島で、心に残る、忘れられない夏を。

さらにイベントのクライマックスには、夜空を鮮やかに彩るシギラ花火が打ち上がります。限定トロピカルメニューやプライベートカバナなど、宮古島の夏を彩る特別な体験をご用意いたします。

この夏はシギラビーチで、熱気と感動に包まれる特別な夜をお楽しみください。

■ イベント概要

開催日時：2026年8月11日（火・祝） 19:30～21:30予定

●19:30～オープニングロール

●20:00「DJ×盆踊りパフォーマンス」スタート

●21:00シギラ花火

●21:10～エンドロール～21:30終了予定

会場：シギラビーチ内特設ステージ

出演者：DJ KAORI（メインアクト） / DJ 246 / 「浴衣のプライド」 from 東京

対象：シギラセブンマイルズリゾート内のホテルご宿泊者様限定

ホテルご予約：公式HPよりご予約いただけます（ベストレート保証）

公式HP：https://shigira.com/

※悪天候の際は中止となる場合がございます（小雨決行）。

■ 出演アーティスト

DJ KAORI

460万枚を超えるMIX CDセールスを誇る、フィメールDJのパイオニア。

ニューヨークでマーク・ロンソンらとともにクラブシーンで活躍し、DJ FUNKMASTER FLEX率いるニューヨークNo.1 HIP HOP DJチームへ唯一の女性DJとして加入。

HOT97など米番組で日本人初となるDJプレイを果たす。

日本では数々のヒットMIX CDをリリースし、ゴールドディスク大賞を受賞。

EXILE、安室奈美恵らのリミックスや楽曲プロデュース、MC・メディア出演など幅広く活躍し、現在も国内外のイベントで精力的に活動中。

Instagram: @djkaori_official

DJ 246

DJ / プロデューサー

18才よりDJ活動を開始し、⻘山クラブAPOLLOや西麻布イエロー、渋谷THE ROOMなど数々のクラブで活躍。

その後ニューヨークへ渡り、現地のクラブやバーで経験を積む。帰国後はコンピシリーズ「TOKYO LOUNGE」の楽曲コンパイルとジャケットデザインを手がけるほか、音楽レーベルHYDRAを主宰。

Monday満ちるなどのレーベルマネージメントから高岡早紀などのアーティストの音楽プロデュースも務める。豊富な音楽知識で幅広いジャンルを横断するクロスオーバーなDJプレイに定評がある。

「浴⾐のプライド」from 東京 members

君島 胤深 （きみじま つぐみ）

盆踊り総監修・振り付け・踊りリード「踊求会」会主として、盆踊りイベントの企画・運営や振付、外部イベント監修などを手がける若手プロデューサー。

流派にとらわれない多様な踊りの探求と共有を軸に活動。

初心者から経験者まで楽しめる盆踊りの場づくりを行い、全国各地で活動を広げている。

明日佳（あすか）

盆踊り枠プロデューサー・踊りサポート

作曲家・琴奏者・コンテンツプロデューサー。

作曲・アレンジから、琴・十七絃・三絃の演奏、地歌までを手がける純邦楽界のマルチプレイヤー。ニューヨークやパリなど世界各国で活動し、JazzやRock、Dance Musicまで融合した独自の音楽性で注目を集めている。

和文化イベントのプロデュースも手がける。

如月まみ（きさらぎ まみ）

盆踊り枠プロデューサー・踊りサポート

小唄・三味線奏者として活動し、タレントのスタイリングを手がける着物コーディネーターとしても活躍。

約4,000人以上に着付けを指導し、日本酒唎酒師の資格を活かして飲食業にも携わる。

現在は弟子の育成と演奏活動に加え、和風BARや和文化イベントのプロデュースも手がけている。

■ 当日のお楽しみ

＜シギラ花火＞

イベント当日の21:00より、夜空を鮮やかに彩るシギラ花火が打ち上がり、『SHIGIRA BEACH SUMMER DJ NIGHT』のフィナーレを華やかに演出します。目の前で花火が上がるシギラビーチへは、リゾートのご宿泊者様のみご入場いただけます。

なお、シギラ花火は本イベント以外にも、7月から9月にかけての特定日に実施しております。ご滞在のタイミングに合わせて、宮古島の夜空を彩る花火をお楽しみください。

＜限定販売＞ プライベートカバナ／ジェットバス

特等席で花火が楽しめるプライベートカバナ／ジェットバス（シギラビーチサイドプールエリア内）をご用意。波音と夜風に包まれた特別空間で、上質なプライベートタイムをお過ごしいただけます。

利用時間：19:00～22:00（3時間）

料金：\15,000（税込）ワンドリンク付き

定員：2名～最大6名

イベントページ内よりご予約いただけます https://shigira.com/lp/summerdj_2026/index.html

＜特別営業＞

イベント当日は、一部店舗にて特別営業を実施いたします。宮古島の夏にふさわしいトロピカルメニューの販売など、ビーチでのひとときをより豊かに演出いたします。

シギラビーチ フードコート（SHIGIRA BEACH FOOD COURT）

ザ シギラ コーラルポイント内1階。水着でのご利用やテイクアウトも可能。

カフェ＆ラウンジ ティンガーラ（Cafe & Lounge TINGARA）

シギラビーチサイドプールエリア内。

シギラビーチマリンショップ（SHIGIRA BEACH MARINE SHOP）

世界中から厳選したリゾートファッションやマリングッズを揃えています。

宮古島の大自然が広がる「シギラセブンマイルズリゾート」

沖縄本島より南西に約300 km、世界屈指の美しい海と自然に囲まれた、琉球文化が息づく宮古島。「シギラセブンマイルズリゾート」は、宮古島の南岸に沿って広がる約140万坪の敷地に、カジュアルタイプからラグジュアリークラスまで、幅広いニーズにお応えする9つのホテル、約40店舗の多彩なレストラン、ビーチ、ゴルフ場、天然温泉など、リゾートステイの醍醐味のすべてが揃う、まさに南国の楽園です。

■ シギラセブンマイルズリゾート 概要

リゾート総称：シギラセブンマイルズリゾート

本社所在地：〒906-0203 沖縄県宮古島市上野宮国775-1

アクセス：宮古空港より車で約15分 または みやこ下地島空港より車で約50分

公式HP：https://shigira.com/

Instagram：https://www.instagram.com/shigira.seven.miles.resort

Facebook：https://www.facebook.com/SHIGIRA.SEVEN.MILES.RESORT

公式YouTube：https://www.youtube.com/@shigirasevenmilesresort