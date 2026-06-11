宮古島で夏をアップデート。DJ × 盆踊りが融合する真夏のビーチナイト『SHIGIRA BEACH SUMMER DJ NIGHT』開催のお知らせ
ユニマットグループの株式会社南西楽園リゾート（本社：沖縄県宮古島市/代表取締役会長 高橋 洋⼆）が宮古島で運営する、敷地面積約140万坪のリゾートシティ〈シギラセブンマイルズリゾート〉は、同リゾート内の9つのホテルご宿泊者様限定の特別なイベント『SHIGIRA BEACH SUMMER DJ NIGHT』を2026年8月11日（火・祝）に開催いたします。
本イベントは、DJサウンドと盆踊りがひとつになる、これまでにない真夏のビーチナイト。
DJ 246がプロデュースし、東京で人気を集める「浴衣のプライド」メンバーによる盆踊りパフォーマンスと、フィメールDJのパイオニアDJ KAORIによる圧巻のサウンドが、シギラビーチを熱気と高揚感で包み込みます。
満天の星が輝く宮古島で、心に残る、忘れられない夏を。
さらにイベントのクライマックスには、夜空を鮮やかに彩るシギラ花火が打ち上がります。限定トロピカルメニューやプライベートカバナなど、宮古島の夏を彩る特別な体験をご用意いたします。
この夏はシギラビーチで、熱気と感動に包まれる特別な夜をお楽しみください。
■ イベント概要
開催日時：2026年8月11日（火・祝） 19:30～21:30予定
●19:30～オープニングロール
●20:00「DJ×盆踊りパフォーマンス」スタート
●21:00シギラ花火
●21:10～エンドロール～21:30終了予定
会場：シギラビーチ内特設ステージ
出演者：DJ KAORI（メインアクト） / DJ 246 / 「浴衣のプライド」 from 東京
対象：シギラセブンマイルズリゾート内のホテルご宿泊者様限定
ホテルご予約：公式HPよりご予約いただけます（ベストレート保証）
公式HP：https://shigira.com/
※悪天候の際は中止となる場合がございます（小雨決行）。
■ 出演アーティスト
DJ KAORI
460万枚を超えるMIX CDセールスを誇る、フィメールDJのパイオニア。
ニューヨークでマーク・ロンソンらとともにクラブシーンで活躍し、DJ FUNKMASTER FLEX率いるニューヨークNo.1 HIP HOP DJチームへ唯一の女性DJとして加入。
HOT97など米番組で日本人初となるDJプレイを果たす。
日本では数々のヒットMIX CDをリリースし、ゴールドディスク大賞を受賞。
EXILE、安室奈美恵らのリミックスや楽曲プロデュース、MC・メディア出演など幅広く活躍し、現在も国内外のイベントで精力的に活動中。
Instagram: @djkaori_official
DJ 246
DJ / プロデューサー
18才よりDJ活動を開始し、⻘山クラブAPOLLOや西麻布イエロー、渋谷THE ROOMなど数々のクラブで活躍。
その後ニューヨークへ渡り、現地のクラブやバーで経験を積む。帰国後はコンピシリーズ「TOKYO LOUNGE」の楽曲コンパイルとジャケットデザインを手がけるほか、音楽レーベルHYDRAを主宰。
Monday満ちるなどのレーベルマネージメントから高岡早紀などのアーティストの音楽プロデュースも務める。豊富な音楽知識で幅広いジャンルを横断するクロスオーバーなDJプレイに定評がある。
「浴⾐のプライド」from 東京 members
君島 胤深 （きみじま つぐみ）
盆踊り総監修・振り付け・踊りリード「踊求会」会主として、盆踊りイベントの企画・運営や振付、外部イベント監修などを手がける若手プロデューサー。
流派にとらわれない多様な踊りの探求と共有を軸に活動。
初心者から経験者まで楽しめる盆踊りの場づくりを行い、全国各地で活動を広げている。
明日佳（あすか）
盆踊り枠プロデューサー・踊りサポート
作曲家・琴奏者・コンテンツプロデューサー。
作曲・アレンジから、琴・十七絃・三絃の演奏、地歌までを手がける純邦楽界のマルチプレイヤー。ニューヨークやパリなど世界各国で活動し、JazzやRock、Dance Musicまで融合した独自の音楽性で注目を集めている。
和文化イベントのプロデュースも手がける。
如月まみ（きさらぎ まみ）
盆踊り枠プロデューサー・踊りサポート
小唄・三味線奏者として活動し、タレントのスタイリングを手がける着物コーディネーターとしても活躍。
約4,000人以上に着付けを指導し、日本酒唎酒師の資格を活かして飲食業にも携わる。
現在は弟子の育成と演奏活動に加え、和風BARや和文化イベントのプロデュースも手がけている。
■ 当日のお楽しみ
＜シギラ花火＞
イベント当日の21:00より、夜空を鮮やかに彩るシギラ花火が打ち上がり、『SHIGIRA BEACH SUMMER DJ NIGHT』のフィナーレを華やかに演出します。目の前で花火が上がるシギラビーチへは、リゾートのご宿泊者様のみご入場いただけます。
なお、シギラ花火は本イベント以外にも、7月から9月にかけての特定日に実施しております。ご滞在のタイミングに合わせて、宮古島の夜空を彩る花火をお楽しみください。
＜限定販売＞ プライベートカバナ／ジェットバス
特等席で花火が楽しめるプライベートカバナ／ジェットバス（シギラビーチサイドプールエリア内）をご用意。波音と夜風に包まれた特別空間で、上質なプライベートタイムをお過ごしいただけます。
利用時間：19:00～22:00（3時間）
料金：\15,000（税込）ワンドリンク付き
定員：2名～最大6名
イベントページ内よりご予約いただけます https://shigira.com/lp/summerdj_2026/index.html
＜特別営業＞
イベント当日は、一部店舗にて特別営業を実施いたします。宮古島の夏にふさわしいトロピカルメニューの販売など、ビーチでのひとときをより豊かに演出いたします。
シギラビーチ フードコート（SHIGIRA BEACH FOOD COURT）
ザ シギラ コーラルポイント内1階。水着でのご利用やテイクアウトも可能。
カフェ＆ラウンジ ティンガーラ（Cafe & Lounge TINGARA）
シギラビーチサイドプールエリア内。
シギラビーチマリンショップ（SHIGIRA BEACH MARINE SHOP）
世界中から厳選したリゾートファッションやマリングッズを揃えています。
宮古島の大自然が広がる「シギラセブンマイルズリゾート」
沖縄本島より南西に約300 km、世界屈指の美しい海と自然に囲まれた、琉球文化が息づく宮古島。「シギラセブンマイルズリゾート」は、宮古島の南岸に沿って広がる約140万坪の敷地に、カジュアルタイプからラグジュアリークラスまで、幅広いニーズにお応えする9つのホテル、約40店舗の多彩なレストラン、ビーチ、ゴルフ場、天然温泉など、リゾートステイの醍醐味のすべてが揃う、まさに南国の楽園です。
■ シギラセブンマイルズリゾート 概要
リゾート総称：シギラセブンマイルズリゾート
本社所在地：〒906-0203 沖縄県宮古島市上野宮国775-1
アクセス：宮古空港より車で約15分 または みやこ下地島空港より車で約50分
公式HP：https://shigira.com/
Instagram：https://www.instagram.com/shigira.seven.miles.resort
Facebook：https://www.facebook.com/SHIGIRA.SEVEN.MILES.RESORT
公式YouTube：https://www.youtube.com/@shigirasevenmilesresort