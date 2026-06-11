横浜東急会主催　東急ちびっこフットサル YOKOHAMA 「サッカークリニック」 参加者募集！～初心者大歓迎！ 一緒にサッカーを基礎から学ぼう！～

東急グループ▲2025年開催時の様子

東急グループは「地域に愛される東急ブランド」を目指して、「教育」「文化」「環境」「健康・福祉」を軸とした社会貢献活動を続けています。東急会（国内23地区 海外4地区／東急グループ93社2法人が参画 ※2025年9月現在）では、地域に根差した企業グループとして、地元の皆さまと連携し、「環境保全活動」「文化芸術・スポーツ振興活動」「福祉・教育活動」などの地域活動を続けています。

横浜東急会では「東急ちびっこフットサル YOKOHAMA サッカークリニック」（以下、「本イベント」）を7月25日（土）にアディダス フットサルパーク横浜金沢にて開催。小学校1年生から4年生までの男女児童合計120名を募集します。

本イベントはプロ選手や世代別代表選手を多数輩出する「東急S レイエスフットボールスクール」によるコーチ指導のもと、これからサッカーを始めたいお子さま、クラブチームに所属しているけどもっと上達したいお子さま、身体を動かしたいお子さまなどを対象に、それぞれの目的にあったプログラムを提供します。

レベルに合わせサッカーを技術だけではなく、チームワークの大切さなどサッカーを基礎からわかりやすく指導。オリジナルプログラムのクリニックのほか、学年別にチームを編成して実践のミニゲームを行います。また、キックスピード、キックターゲットやキックボーリングなどのアトラクションも行い、初心者のお子さまものびのびとサッカーを楽しめます。

本イベントの参加者を7月7日（火）まで募集します。参加を希望される方は専用ホームページ( https://tokyu-yokohama.jp/ ）の応募フォーム、または運営事務局専用メール(info@tokyu-yokohama.jp）より申し込みください。応募多数の場合は抽選となります。

「東急ちびっこフットサル YOKOHAMA サッカークリニック」の参加概要および応募方法

名称 「東急ちびっこフットサル YOKOHAMA サッカークリニック」

○主 催 ・ 企画 横浜東急会、東急グループ

○後援 東急Sレイエス フットボールスクール

○協力 アディダス ジャパン株式会社、キリンビバレッジ株式会社

○開催日時 2026年7月25日（土）

※雨天の場合は7月26日（日）に延期（7月26日(日)も雨天の場合は中止）

○内容 小学1・2・3・4年生の学年別によるサッカークリニック

およびミニフットサル大会

・9:40／ 開会式 ・10:00／サッカークリニック ・11:50／休憩

・12:45／フットサルリーグ戦 ・15:00／閉会式

※実施予定時間は変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

○参加資格 小学1・2・3・4年生の男女児童

※個人参加のみとなります。

○会場 アディダスフットサルパーク横浜金沢（神奈川県横浜市金沢区大川3-1）

・京浜急行線 金沢文庫駅下車 徒歩５分

○参加費 無料

○募 集 人 数 合計120名様

○募 集 期 間 2026年6月12日（金）から7月7日（火）まで

○応募方法

・WEBによる応募

専用ホームページ( https://tokyu-yokohama.jp/ )の応募フォームからお申し込みください。

・メールによる応募

保護者の方が下記必要事項をメール本文に記入し、運営事務局(info@tokyu-yokohama.jp)に送信ください。

・保護者氏名（ふりがな）・住所・年齢・電話番号

・参加者氏名（ふりがな）・学年（2026年4月時点）・年齢・性別・サッカーおよびフットサルチームへの所属・経験年数

※一通につき3名までの応募が可能です。

○当選者の発表

当選者の発表は当選通知の発送をもって代えさせていただきます。

※7月10日（金）までに運営事務局よりご連絡いたします。

○その他

・ ご記入いただきました個人情報につきましては、本イベントのご案内以外には利用いたしません。

・イベント主催者による記録・広報等のため、当日はイベントの写真撮影・録画を行います。写真・映像は横浜東急会

および東急グループの広報活動などに利用させていただく場合がございます。予めご了承ください。

・詳細は専用ホームページをご覧ください。https://tokyu-yokohama.jp/

○お客さまからのお問い合わせ先

メールにて運営事務局（info@tokyu-yokohama.jp）までお問い合わせください。

横浜東急会について

横浜東急会は横浜エリアに事業所をおく東急グループ18社１法人で構成されています。

主催するイベントは参加するお子さまだけでなく、保護者の方もご一緒に楽しい休日を過ごしていただき、東急ブランドへの親しみを持っていただくことを目的に開催。

毎年、サッカークリニック、フットサル大会、ベースボールクリニックを実施しています。

「東急会」について

東急グループは「地域に愛される東急ブランド」を目指して、東急線沿線地域だけでなく日本全国から海外まで多くの地域でグループ各社がさまざまな事業を展開しています。そして人々の暮らしに潤いと豊かさをもたらし、持続可能な社会を実現するため、「教育」「文化」「環境」「健康・福祉」を軸とした社会貢献活動を続けてきました。

東急会（国内23地区 海外4地区／東急グループ93社2法人が参画※2025年9月現在）では、地域に根差した企業グループとして、地元の皆さまと連携し、「環境保全活動」「文化芸術・スポーツ振興活動」「福祉・教育活動」などの地域活動を続けています。

東急会 国内23地区・海外4地区（2025年9月時点）

東急会は各地域において、グループ各社の親睦を深めながら、相互に協力し地域に密着した社会貢献活動を通じて、企業の社会的責任を果たすとともに地域社会と東急グループをつなぐ架け橋となっています。

北海道東急会／東北東急会／埼玉・栃木東急会／茨城東急会／千葉東急会／上信越東急会／多摩東急会／横浜東急会／静岡東急会／名古屋東急会／北陸東急会／関西東急会／広島東急会／山陰東急会／香川東急会／愛媛・高知東急会／福岡東急会／大分東急会／長崎東急会／熊本東急会／宮崎東急会／鹿児島東急会／沖縄東急会／タイ東急会／インドネシア東急会 ／シンガポール東急会／ベトナム東急会

https://tokyugroup.jp/csr/tokyu-association

東急会の生い立ち

1963年頃、札幌地区・関西地区の東急グループ各社の社員たちが、情報交換や親睦を深めるために、自然発生的にできた集まり。それが東急会の始まりとされています。その後、グループ事業の展開に伴い、それぞれの地域に東急会が発足。1980年頃、東急会が正式に組織化され、全国組織として、東急会連合会ができあがりました。

「東急グループの横のつながり、結束は強い。1つの情報でもいろんな角度から利用し合える、相互扶助のできるグループである」「東急会はバランスシートにのらない東急グループ独自の資産である」これは1980年頃、当時の東急グループ会長である五島昇の言葉として記録されています。

発足から半世紀以上、社会状況の変化に伴い組織の再編を行いながら、東急会は途切れることなく活動を続けています。

東急グループとは

東急グループは、1922年の「目黒蒲田電鉄株式会社」設立に始まり、2025年9月30日現在、東急株式会社（旧：東京急行電鉄株式会社）を中核企業とした213社7法人で構成する企業グループです。交通事業を基盤とした「まちづくり」を事業の根幹に置き、不動産、生活サービス、ホテル・リゾートなど、長年にわたって、皆さまの日々の生活に密着したさまざまな分野で事業を進めています。

「美しい時代へ」をスローガンに、人々の多様な価値観に対応した「美しい生活環境の創造」をグループ理念として掲げ、各社の「自立」を前提に、互いに連携しあい、相乗効果を生み出す「共創」を推し進め、信頼され愛される東急ブランドの確立を目指しています。

また、学校法人・財団の活動、全国で展開している東急会の活動などを通して、地域社会に根差した社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。

東急グループホームページ https://tokyugroup.jp/(https://tokyugroup.jp/)