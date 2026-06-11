SNS総フォロワー15万人の犬のしつけ専門店が手掛ける。″犬のしつけの素晴らしさ″を広める公式IPキャラクター「ホメプー（homepoo）」を始動

株式会社東京DOGS

株式会社東京DOGS（本社：埼玉県越谷市、代表取締役：松尾邑仁）は、犬のしつけの素晴らしさをより多くの方に楽しく、わかりやすく届けることを目的に、公式IPキャラクター「ホメプー（homepoo）」を始動いたします。

ホメプーは、犬との暮らしの中にある“困った行動”や“犬あるある”を通じて、犬の気持ちを理解する大切さや、褒めるしつけの楽しさを伝えるキャラクターです。

しつけは、犬を厳しくコントロールするものではなく、人と犬がより幸せに暮らすためのコミュニケーションです。東京DOGSは、ホメプーを通じて、犬のしつけをより身近で、楽しく、愛情あるものとして社会に広めてまいります。

公式IPキャラクター「ホメプー」について

公式キャラクター「ホメプー」

ホメプーは、東京DOGSから生まれた公式IPキャラクターです。

キャッチコピーは、

「犬のしつけを、もっと楽しく。もっと愛おしく。」

犬との暮らしの中には、吠える、飛びつく、待てない、トイレを失敗する、呼んでも来ないなど、飼い

主様が悩みやすい行動が数多くあります。

しかし、その行動の裏側には、犬なりの理由や気持ちがあります。

ホメプーは、そうした犬の“困った行動”をただ否定するのではなく、かわいく、楽しく、わかりやすく表現しながら、犬の気持ちを理解するきっかけを届けていきます。

「ちゃんとしていなくても、ちゃんと家族。」

そんな想いを込めて、ホメプーは犬と人の毎日をもっと楽しく、もっと優しくする存在を目指します。

ホメプーが伝えていくこと

ホメプーは、単なるキャラクターではなく、犬のしつけの価値を広めるための“しつけ啓発キャラクター”です。

主に以下のテーマを発信してまいります。

・犬の困った行動の裏側にある気持ち

・褒めるしつけの大切さ

・犬との正しいコミュニケーション

・犬あるあるを通じた楽しい学び

・飼い主様が前向きにしつけへ向き合うためのヒント

しつけは、犬を叱るためのものではありません。

犬の行動を理解し、正しい行動を伝え、できたことを褒めることで、人と犬の信頼関係を育てていくものです。

ホメプーは、その考え方をより多くの方へ親しみやすく届ける役割を担います。

公式インスタグラム「ホメプーの日常」：https://www.instagram.com/homepoo.tokyodogs/

今後の展開多彩な表情のホメプー多彩な表情のホメプー多彩な表情のホメプー多彩な表情のホメプー

今後、ホメプーはInstagramを中心に、犬あるある、しつけのヒント、ホメプーファミリーの日常などを発信していきます。

また、東京DOGSの各店舗、イベント、公式オンラインストア、LINEスタンプ、グッズ展開などを通じて、リアルとオンラインの両面から犬のしつけの楽しさを広めていく予定です。

今後予定している展開は以下の通りです。

・Instagramでのホメプー公式コンテンツ発信

・犬あるある、しつけ解説コンテンツの展開

・LINEスタンプの制作

・オリジナルグッズの企画

・東京DOGS店舗でのPOP、配布物への展開

・イベント会場での限定コンテンツ展開

・褒めるしつけを学べるコンテンツとの連動

ホメプーを通じて、犬のしつけに対するハードルを下げ、飼い主様が楽しく学べるきっかけを作ってまいります。

代表コメント

株式会社東京DOGS 代表取締役 松尾邑仁 コメント

犬のしつけというと、「難しそう」「厳しくしなければいけない」「うちの子には無理かもしれない」と感じている方も少なくありません。

しかし本来、しつけは犬を押さえつけるものではなく、犬の気持ちを理解し、人と犬がもっと幸せに暮らすための大切なコミュニケーションです。

私たち東京DOGSは、これまで多くの犬と飼い主様に向き合う中で、犬の行動には必ず理由があり、正しい向き合い方によって関係性は大きく変わると実感してきました。

ホメプーは、そうした犬のしつけの素晴らしさを、より楽しく、より身近に届けるために生まれたキャラクターです。

犬の“困った行動”を、ただ問題として捉えるのではなく、その子らしさや気持ちを理解する入り口にしていきたい。

ホメプーを通じて、犬との暮らしがもっと楽しく、もっと愛おしいものになるよう、今後も発信を続けてまいります。

東京DOGSについて

東京DOGSは、犬の幼稚園、しつけトレーニング、ドッグホテル、個別トレーニングなどを展開する犬のしつけ専門サービスです。

「犬を通して、人々を幸せに。」という理念のもと、犬の個性を大切にしながら、飼い主様と愛犬がより良い関係を築けるようサポートしています。

東京DOGSでは、犬を無理に型にはめるのではなく、その子の性格や行動の背景を理解し、褒めるしつけを通じて前向きな成長を促すことを大切にしています。

会社概要

会社名：株式会社東京DOGS

代表者：代表取締役 松尾邑仁

所在地：埼玉県越谷市

事業内容：犬の幼稚園、犬のしつけトレーニング、ドッグホテル、個別トレーニング、犬関連イベント、犬関連商品の企画・販売



公式サイト：https://tokyo-dogs.com/

Instagram：https://www.instagram.com/tokyo__dogs/

YouTube：https://www.youtube.com/@tokyodogs