CARRO JAPAN株式会社

2026年6月11日

CARRO JAPAN株式会社

ソフトバンク株式会社とTrusty Cars Pte. Ltd.（Carro）の合弁会社であるCARRO JAPAN株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：朝枝 聡、以下「CARRO JAPAN」）は、高精度リアルタイム測位システム（RTLS）やデジタルツイン技術などを提供する韓国のORBRO株式会社（オブロ、以下「ORBRO」）と、日本国内の工場や物流倉庫などにおけるDX（デジタルトランスフォーメーション）推進に向けた協業を開始しました。



■背景と目的

CARRO JAPANは、高度なフリートマネジメント（車両管理・運行最適化）システムを提供し、屋外モビリティや物流の効率化に取り組んでいます。しかし、工場や物流倉庫などにおいては、人手不足に伴う熟練者の技術伝承や現場のオペレーションの効率化に課題があり、従来の屋外モビリティ向けシステムでは屋内の人・モノ・重機の微細な動きを把握し、業務効率化に寄与することが難しいという課題がありました。CARRO JAPANは、この課題を解決するため、UWB（超広帯域無線通信）やVision AI、デジタルツイン技術を用いた高精度な屋内位置情報プラットフォームに強みを持つORBROと協業します。CARRO JAPANが培ってきた車両などの走行管理のノウハウに、ORBROの技術を掛け合わせることで、屋外での輸送から工場や倉庫などの屋内でのオペレーションをシームレスにつなぐソリューションを提供し、産業現場のDXを強力に推進します。



■ 主な取り組み内容

1. 工場・物流倉庫内における無駄の排除（効率化）

ORBROのRTLSを活用して、作業員やフォークリフト、資材などの屋内での動きをリアルタイムに追跡し、3Dデジタルツイン空間上に再現します。また、CARRO JAPANのフリートマネジメントに関する知見を掛け合わせることで、接車から倉庫内での荷物の積み下ろし、格納、ピッキングまでの一連の動線における課題を特定し、データに基づいたレイアウトの最適化や人員配置を可能にします。



2. 熟練者の作業可視化による技術伝承のサポート

熟練者の作業内容・時間をデータ化し、新人と比較・分析します。これにより「暗黙知」であった熟練者の作業ノウハウを標準化し、スムーズな技術伝承を可能にします。



3. 安全管理システムと連携した次世代スマートファクトリーの共同展開

危険エリアへの侵入検知や、重機・フォークリフトと作業員の接近アラートなど、現場の安全性を劇的に向上させるソリューションを、国内の顧客に向けて共同で提案し、導入支援まで行います。



■CARRO JAPAN株式会社 代表取締役社長兼CEO 朝枝 聡のコメント

当社はこれまで高精度なフリートマネジメントを通してお客さまの移動・輸送を支えてきましたが、工場や倉庫の『一歩中に入った現場』の効率化にはブレイクスルーが必要でした。ORBROの高度な測位・デジタルツイン技術は、まさに当社のソリューションを補完し、現場の『暗黙知』を可視化する重要なピースです。ORBROとの連携により、屋外から屋内まで、日本のものづくり・物流のDXを強力に支援してまいります。



■ORBRO CEO HAKKYUNG LEE氏のコメント

日本の製造および物流業界は、世界有数の高度な産業基盤を有しており、その変革にCARRO JAPANと共に取り組めることを大変光栄に思います。当社のUWBおよびVision AIを活用したRTLSとデジタルツインプラットフォームは、これまで産業現場において可視化が難しかった屋内環境をリアルタイムに可視化します。CARRO JAPANが持つ屋外におけるフリートマネジメントの知見と、ORBROの屋内測位技術を組み合わせることで、荷受けエリアから工場や倉庫内の作業現場までを一気通貫で可視化するDXソリューションを、日本の産業現場へ提供できるようになります。CARRO JAPANとの連携を通して、日本のお客さまの業務効率化や生産性向上に貢献できることを楽しみにしています。

【会社概要】

CARRO JAPAN株式会社

所在地：東京都港区海岸１丁目７番１号 東京ポートシティ竹芝 WeWork 9階

代表者：代表取締役社長兼CEO 朝枝 聡

事業内容：法人向けカーリース、走行データソリューション（運行管理最適化や安全運転支援など）の提供

設立：2022年

公式サイト：https://carrojapan.co.jp

ORBRO株式会社（ORBRO Inc.）

所在地：韓国 ソウル特別市

代表者：CEO HAKKYUNG LEE

事業内容：UWB（超広帯域無線通信）、Vision AI、RTLS（リアルタイム測位システム）を活用した位置情報プラットフォームの開発・提供、デジタルツインプラットフォームの開発・運営、位置データを活用した業務可視化・運用最適化ソリューションの提供

ポータルサイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/

【本件に関する報道関係者からの問い合わせ先】

CARRO JAPAN株式会社 広報担当

E-mail：info@carrojapan.co.jp