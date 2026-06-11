【POP UP STORE】注文殺到！スマホより小さい爆風ターボハンディファンをはじめ、メディアで話題の最旬夏アイテムがCHOOSEBASE SHIBUYAに大集結！【ライフオンプロダクツ株式会社】
「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）は、2026年4月1日（水）～2026年9月30日（水）の期間、渋谷のギフトストア「CHOOSEBASE SHIBUYA」にてPOP UP STOREを出店中です。
夏本番に向け、涼しい夏物アイテムへ一新！
アイスクリームメーカーやハンディファンなど、猛暑を快適＆楽しくしてくれる厳選アイテムをディスプレイ。実際にお手に取ってご覧いただけます。
一度使ったら手放せない!? 夏を楽しく乗り切るアイテム5選
※商品ラインナップは随時更新予定です。来店時期によって異なる商品をお楽しみいただけます。
ボタンを押すだけ！素材にこだわった本格アイスクリームが簡単に完成
カロリーが気になる方、素材にこだわりたい
方に。材料を入れてボタンを押すだけで、
自分好みの本格アイスクリームが完成！
レシピブック付きのため、様々なフレーバー
アイスを楽しめます。
猛暑対策として深部体温を直接冷やせると
話題のアイススラリーも、自動で簡単に完成！
猛暑日が毎年増加している昨今、アイスクリーム
とアイススラリーで美味しく暑さ対策するのにもおすすめです。
給電式のため、作りたい時にすぐ使える点も◎。
Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「アイススラリーも自動で作れるアイスクリームメーカー」LCAKC004
価格：3,850円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcakc004/
スタイリッシュでコンパクト。多機能なターボハンディファン
ポケットにも楽々入るミニサイズながら、
噴き出る汗も一瞬で速乾する圧倒的な風量が
特長のターボファン。
スイッチを長押しすると、素早く風量が
1段階ずつ切り替わり、最適な風量を
100段階からお選びいただけます。
風量や充電残量がわかる液晶付きで、
充電が必要なタイミングもひと目で
わかる点も◎。
ガジェットのようなスタイリッシュな
デザインで、人と被らない点も魅力です。
Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「ミニターボハンディファン」 LCAF041
価格：2,420円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf041/
氷のう・ペットボトルの冷たさをキープ！2WAYホルダー
氷のうを真空ステンレスボトルにセットして、
保冷状態で携帯できる冷感アイテム。
氷のうをほてった肌にあてると、
一気に冷却してリフレッシュ！
布製のため冷やしたい箇所にあてやすく、
素早く広範囲を冷やします。
氷のうは発熱時の冷却補助アイテムとしても
使用可能。
氷のうを使わない時は、ペットボトルの
保冷ホルダーとして活用できる便利な2WAYで、
1年中活躍します。
Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「氷のう付ペットボトルホルダー」LCACL003
価格：2,640円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcacl003/
猫舌の方やお子様に！熱々料理＆飲み物を冷ますミニマムファン
熱々の食べ物や飲み物が苦手な方におすすめの、
器に掛けて効率よく冷ましてくれるミニマルな
ファンが登場。
器のサイズに合わせてファンは角度調節が
可能で、飲食物を効率よく冷まします。
器に掛ける手足の部分には滑りにくい
シリコン素材を使用し、安定性も◎。
お子様のスープやおかずを冷ますのにも
便利です。
Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「湯～冷ファン」LCAKC005
価格：1,980円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcakc005/
みずみずしいグリーンからあふれる爽やかな香り
まるで水耕栽培で育てられている
サボテンのようなたたずまいは、
見ているだけで涼しげな気持ちに。
さらにそこから放たれるフレッシュな香りが、
一層お部屋を素敵な空間へと導きます。
mercyu（メルシーユー）
「Nordic Collection リードディフューザー」 MRU-91
価格：1,760円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/mru-91/
CHOOSEBASE SHIBUYAについて
「意味に出会い、意志を買う」
次世代の購買体験を提供する
メディア型OMOストアです。
ファッションからコスメ、雑貨、食品まで
幅広く扱い、「何を贈るか」を迷った時に
最適な、カジュアルギフトを見つけられます。
開催概要
■Life on Products出展期間：2026年4月1日（水）～2026年9月30日（水）
■営業時間：午前11時～午後9時
■開催場所：CHOOSEBASE SHIBUYA
（東京都渋谷区宇田川町21-1 西武渋谷店 パーキング館1階）
■アクセス：各線「渋谷駅」より徒歩(JR渋谷駅から徒歩5分)
■店舗概要：https://choosebase.jp/pages/aboutus
会社概要
[社名] ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者] 代表取締役 池田 祐一
[設立] 2003年7月29日
[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供