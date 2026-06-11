【POP UP STORE】注文殺到！スマホより小さい爆風ターボハンディファンをはじめ、メディアで話題の最旬夏アイテムがCHOOSEBASE SHIBUYAに大集結！【ライフオンプロダクツ株式会社】

写真拡大 (全12枚)

ライフオンプロダクツ株式会社




「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市　代表取締役：池田 祐一）は、2026年4月1日（水）～2026年9月30日（水）の期間、渋谷のギフトストア「CHOOSEBASE SHIBUYA」にてPOP UP STOREを出店中です。



夏本番に向け、涼しい夏物アイテムへ一新！


アイスクリームメーカーやハンディファンなど、猛暑を快適＆楽しくしてくれる厳選アイテムをディスプレイ。実際にお手に取ってご覧いただけます。


一度使ったら手放せない!? 夏を楽しく乗り切るアイテム5選


※商品ラインナップは随時更新予定です。来店時期によって異なる商品をお楽しみいただけます。



ボタンを押すだけ！素材にこだわった本格アイスクリームが簡単に完成

カロリーが気になる方、素材にこだわりたい


方に。材料を入れてボタンを押すだけで、


自分好みの本格アイスクリームが完成！


レシピブック付きのため、様々なフレーバー


アイスを楽しめます。


猛暑対策として深部体温を直接冷やせると


話題のアイススラリーも、自動で簡単に完成！


猛暑日が毎年増加している昨今、アイスクリーム


とアイススラリーで美味しく暑さ対策するのにもおすすめです。


給電式のため、作りたい時にすぐ使える点も◎。






Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「アイススラリーも自動で作れるアイスクリームメーカー」LCAKC004
価格：3,850円（税込）


商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcakc004/





スタイリッシュでコンパクト。多機能なターボハンディファン

ポケットにも楽々入るミニサイズながら、


噴き出る汗も一瞬で速乾する圧倒的な風量が


特長のターボファン。


スイッチを長押しすると、素早く風量が


1段階ずつ切り替わり、最適な風量を


100段階からお選びいただけます。


風量や充電残量がわかる液晶付きで、


充電が必要なタイミングもひと目で


わかる点も◎。


ガジェットのようなスタイリッシュな


デザインで、人と被らない点も魅力です。






Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「ミニターボハンディファン」 LCAF041
価格：2,420円（税込）


商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf041/





氷のう・ペットボトルの冷たさをキープ！2WAYホルダー

氷のうを真空ステンレスボトルにセットして、


保冷状態で携帯できる冷感アイテム。


氷のうをほてった肌にあてると、


一気に冷却してリフレッシュ！


布製のため冷やしたい箇所にあてやすく、


素早く広範囲を冷やします。


氷のうは発熱時の冷却補助アイテムとしても


使用可能。


氷のうを使わない時は、ペットボトルの


保冷ホルダーとして活用できる便利な2WAYで、


1年中活躍します。






Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「氷のう付ペットボトルホルダー」LCACL003
価格：2,640円（税込）


商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcacl003/





猫舌の方やお子様に！熱々料理＆飲み物を冷ますミニマムファン

熱々の食べ物や飲み物が苦手な方におすすめの、


器に掛けて効率よく冷ましてくれるミニマルな


ファンが登場。


器のサイズに合わせてファンは角度調節が


可能で、飲食物を効率よく冷まします。


器に掛ける手足の部分には滑りにくい


シリコン素材を使用し、安定性も◎。


お子様のスープやおかずを冷ますのにも


便利です。






Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「湯～冷ファン」LCAKC005
価格：1,980円（税込）


商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcakc005/





みずみずしいグリーンからあふれる爽やかな香り

まるで水耕栽培で育てられている


サボテンのようなたたずまいは、


見ているだけで涼しげな気持ちに。


さらにそこから放たれるフレッシュな香りが、


一層お部屋を素敵な空間へと導きます。






mercyu（メルシーユー）


「Nordic Collection リードディフューザー」 MRU-91


価格：1,760円（税込）


商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/mru-91/




CHOOSEBASE SHIBUYAについて




「意味に出会い、意志を買う」


次世代の購買体験を提供する


メディア型OMOストアです。


ファッションからコスメ、雑貨、食品まで


幅広く扱い、「何を贈るか」を迷った時に


最適な、カジュアルギフトを見つけられます。











開催概要


■Life on Products出展期間：2026年4月1日（水）～2026年9月30日（水）


■営業時間：午前11時～午後9時


■開催場所：CHOOSEBASE SHIBUYA


（東京都渋谷区宇田川町21-1 西武渋谷店 パーキング館1階）


■アクセス：各線「渋谷駅」より徒歩(JR渋谷駅から徒歩5分)


■店舗概要：https://choosebase.jp/pages/aboutus



会社概要




[社名]　　　ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者]　　代表取締役　池田 祐一
[設立]　　　2003年7月29日
[本社]　　　大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ]　　https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容]　「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
　　　　　　お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供