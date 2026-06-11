【POP UP STORE】注文殺到！スマホより小さい爆風ターボハンディファンをはじめ、メディアで話題の最旬夏アイテムがCHOOSEBASE SHIBUYAに大集結！【ライフオンプロダクツ株式会社】

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）は、2026年4月1日（水）～2026年9月30日（水）の期間、渋谷のギフトストア「CHOOSEBASE SHIBUYA」にてPOP UP STOREを出店中です。

夏本番に向け、涼しい夏物アイテムへ一新！

アイスクリームメーカーやハンディファンなど、猛暑を快適＆楽しくしてくれる厳選アイテムをディスプレイ。実際にお手に取ってご覧いただけます。

一度使ったら手放せない!? 夏を楽しく乗り切るアイテム5選

※商品ラインナップは随時更新予定です。来店時期によって異なる商品をお楽しみいただけます。

ボタンを押すだけ！素材にこだわった本格アイスクリームが簡単に完成

カロリーが気になる方、素材にこだわりたい

方に。材料を入れてボタンを押すだけで、

自分好みの本格アイスクリームが完成！

レシピブック付きのため、様々なフレーバー

アイスを楽しめます。

猛暑対策として深部体温を直接冷やせると

話題のアイススラリーも、自動で簡単に完成！

猛暑日が毎年増加している昨今、アイスクリーム

とアイススラリーで美味しく暑さ対策するのにもおすすめです。

給電式のため、作りたい時にすぐ使える点も◎。

Life on Products（ライフオンプロダクツ）

「アイススラリーも自動で作れるアイスクリームメーカー」LCAKC004

価格：3,850円（税込）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcakc004/

スタイリッシュでコンパクト。多機能なターボハンディファン

ポケットにも楽々入るミニサイズながら、

噴き出る汗も一瞬で速乾する圧倒的な風量が

特長のターボファン。

スイッチを長押しすると、素早く風量が

1段階ずつ切り替わり、最適な風量を

100段階からお選びいただけます。

風量や充電残量がわかる液晶付きで、

充電が必要なタイミングもひと目で

わかる点も◎。

ガジェットのようなスタイリッシュな

デザインで、人と被らない点も魅力です。

Life on Products（ライフオンプロダクツ）

「ミニターボハンディファン」 LCAF041

価格：2,420円（税込）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf041/

氷のう・ペットボトルの冷たさをキープ！2WAYホルダー

氷のうを真空ステンレスボトルにセットして、

保冷状態で携帯できる冷感アイテム。

氷のうをほてった肌にあてると、

一気に冷却してリフレッシュ！

布製のため冷やしたい箇所にあてやすく、

素早く広範囲を冷やします。

氷のうは発熱時の冷却補助アイテムとしても

使用可能。

氷のうを使わない時は、ペットボトルの

保冷ホルダーとして活用できる便利な2WAYで、

1年中活躍します。

Life on Products（ライフオンプロダクツ）

「氷のう付ペットボトルホルダー」LCACL003

価格：2,640円（税込）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcacl003/

猫舌の方やお子様に！熱々料理＆飲み物を冷ますミニマムファン

熱々の食べ物や飲み物が苦手な方におすすめの、

器に掛けて効率よく冷ましてくれるミニマルな

ファンが登場。

器のサイズに合わせてファンは角度調節が

可能で、飲食物を効率よく冷まします。

器に掛ける手足の部分には滑りにくい

シリコン素材を使用し、安定性も◎。

お子様のスープやおかずを冷ますのにも

便利です。

Life on Products（ライフオンプロダクツ）

「湯～冷ファン」LCAKC005

価格：1,980円（税込）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcakc005/

みずみずしいグリーンからあふれる爽やかな香り

まるで水耕栽培で育てられている

サボテンのようなたたずまいは、

見ているだけで涼しげな気持ちに。

さらにそこから放たれるフレッシュな香りが、

一層お部屋を素敵な空間へと導きます。

mercyu（メルシーユー）

「Nordic Collection リードディフューザー」 MRU-91

価格：1,760円（税込）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/mru-91/

CHOOSEBASE SHIBUYAについて

「意味に出会い、意志を買う」

次世代の購買体験を提供する

メディア型OMOストアです。

ファッションからコスメ、雑貨、食品まで

幅広く扱い、「何を贈るか」を迷った時に

最適な、カジュアルギフトを見つけられます。

開催概要

■Life on Products出展期間：2026年4月1日（水）～2026年9月30日（水）

■営業時間：午前11時～午後9時

■開催場所：CHOOSEBASE SHIBUYA

（東京都渋谷区宇田川町21-1 西武渋谷店 パーキング館1階）

■アクセス：各線「渋谷駅」より徒歩(JR渋谷駅から徒歩5分)

■店舗概要：https://choosebase.jp/pages/aboutus

会社概要

[社名] ライフオンプロダクツ株式会社

[代表者] 代表取締役 池田 祐一

[設立] 2003年7月29日

[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp

[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで

お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供