【活動レポート】ITインフラ企業YLP、OCA大阪デザイン＆テクノロジー専門学校の「業界研究セミナー」に登壇。現役エンジニアと学ぶグループワークで、IT業界のリアルな仕事を体感

株式会社ヤングライフプロポーサル

20年に渡り、自社メンバーのみでインフラシステム開発の上流から下流まで手がける、株式会社ヤングライフプロポーサル(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：葛山晃守、以下：YLP)は、2026年5月29日(金)、OCA大阪デザイン＆テクノロジー専門学校が主催する「業界研究セミナー」に参加・登壇しました。本セミナーでは、ITエンジニアの仕事内容やキャリア形成について、現場で活躍する社員が実体験を交えて紹介。グループワークを通じて学生が主体的に考える機会を提供し、IT業界への理解と将来のキャリア形成につながる学びを支援しました。

■IT業界の「リアル」を伝え、学生の職業理解を深める機会に

YLPは、「時間創造」を理念に掲げ、効率的なITインフラ構築を通じて社会へ価値を提供するとともに、文理不問・未経験からプロのエンジニアを育成する3カ月間の研修制度を整備しています。

今回の業界研究セミナーでは、「開発エンジニアとはどのような仕事なのか」「実際のプロジェクトはどのように進むのか」といったテーマについて、現場目線で解説しました。YLPではインフラエンジニアが事業の中心を担っていますが、開発エンジニアも在籍しており、今回は学生にIT業界の仕事をより幅広く知ってもらうことを目的に、開発エンジニアの仕事内容やプロジェクトの進め方を紹介しました。学生が実際に働く姿を具体的にイメージし、自身のキャリアを考えるきっかけとなる内容として実施されました。

また、エンジニアという職種の多様な働き方や成長環境を伝えることで、IT業界への理解を深めるとともに、将来の進路選択の一助となる機会を目指しました。

＜当日のプログラムスケジュール＞

セミナーは、企業からの講話と、学生が主体的に参加する「グループワーク」を組み合わせた実践的な内容で進行されました。

■セミナー当日の様子と成果

- 13:00～14:00 オリエンテーション(セミナーの目的説明、アイスブレイク)- 14:10～14:50 企業紹介・エンジニア講話・質疑応答- 15:00～16:10 グループディスカッション ＋ 模造紙まとめ(50分）- 16:20～16:50 発表- 16:50～17:05 全体質問タイム- 17:05～17:10 クロージング- 17:10～ FREE質問タイム

1．現場のリアルを伝えるトップ＆エンジニア講話

企業紹介では、代表取締役の葛山をはじめ、営業企画担当者が登壇しました。

YLPが掲げる「時間創造」の理念や、設計から運用・保守までを自社で担う一貫体制の特徴に加え、現場で求められる考え方や日々の業務内容について紹介。教科書だけでは知ることのできない実践的な話に、学生からはキャリアパスや一日のスケジュールなど、多くの質問が寄せられました。

2．主体性を引き出すグループディスカッション

後半のグループディスカッションでは、模造紙を囲んで活発な意見交換が行われました。50分という限られた時間の中で、メンバーそれぞれが役割を果たしながら意見を構造化し、発表用の資料をまとめ上げました。このワークを通じて、エンジニアに求められるチームワークや、相手の意図を汲み取るコミュニケーションの重要性を体感し、働くことへの意識付けを深めることができました。

3．熱意あふれる発表と個別質問タイム

発表パートでは、各グループ独自の視点を取り入れた素晴らしいプレゼンテーションが披露されました。セミナー終了後の「FREE質問タイム」でも、多くの学生から、3ヶ月間の研修制度やプロジェクトの進め方、社内文化、求める人物像などについて熱心に質問する姿が見られ、IT業界への理解と就職活動への意欲向上につながる有意義な機会となりました。

■その他採用情報

YLPでは、採用サイトや公式Instagramを通じて、会社説明会やインターンシップなどの採用イベント情報に加え、社員インタビューやオフィス紹介、プロジェクトの舞台裏、社内イベント・研修の様子、企業文化なども随時発信しています。最新情報や会社の雰囲気をぜひチェックしてください。

- 採用サイト：https://www.ylproposal.com/saiyo/- 公式Instagram：https://www.instagram.com/ylp_saiyo_info/

【会社情報】

社名：株式会社ヤングライフプロポーサル

設立：2004年7月6日

代表者：葛山晃守

事業内容：

・情報ネットワークシステムの企画、提案、構築、保守

・サーバ(Windows、Linux)の設計、構築、保守

・クラウドサービスの提案、構築、保守

・Wi-Fiソリューションの提案、構築、保守

・Webアプリケーションおよびシステム開発、保守

本社：愛知県名古屋市中区大須四丁目1-18 セイジョウビル4F

URL：https://www.ylproposal.com/