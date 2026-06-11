穴あけ不要で防犯カメラを簡単設置！屋外設置に最適な錆びにくいカメラ取付金具を発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、屋外でも錆びにくいステンレス製で、穴あけ不要で支柱に防犯カメラをしっかり固定できる取付金具「200-BKT007S」を発売しました。

掲載ページ

カメラ取付金具 防犯カメラ取付 ステンレス製 センサーライト ミラー ダミーカメラ 監視カメラ 固定金具 連結金具 400-SSA012取り付け可能

型番：200-BKT007S 販売価格：3,618円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-BKT007S

型番：200-BKT007S-2 販売価格：6,800円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-BKT007S-2

おすすめポイント

・穴あけ不要で、支柱やポールに防犯カメラを簡単設置

・錆びにくいステンレス製で、屋外設置にも使いやすい

・直径約6～20cmの円柱・角柱に対応し、幅広い場所に取り付け可能

穴を開けずに、防犯カメラを設置

本製品は、防犯カメラやセンサーライトを支柱へ取り付けるための固定金具です。壁や柱に穴を開ける必要がないため、建物や設備を傷つけにくく、補修の手間も抑えられます。賃貸物件、カーポート、既設ポールなど「設置したいけれど穴あけは避けたい」という場所にも使いやすく、工事不要で防犯対策を始められます。

屋外でも安心のステンレス製屋外でも安心のステンレス製

本体、取付バンド、ボルトには錆びにくいステンレス素材を採用しています。雨風にさらされやすい屋外でも使いやすく、防犯カメラやセンサーライトの設置に適しています。カーポート、電柱、雨どい、ポールなど、屋外のさまざまな場所にしっかり取り付けられるため、自宅や店舗、駐車場まわりの見守り環境づくりに役立ちます。

多彩な機器を固定できる汎用設計

防犯カメラだけでなく、センサーライト、ミラー、ダミーカメラ、プラボックスなど、さまざまな機器の取り付けに対応しています。豊富な取り付け穴を備えており、VESA75×75mmにも対応。汎用性の高いM4ボルトとワッシャーのセットを4組付属しているため、用途に合わせて機器を固定しやすい設計です。

付属ドライバーで締めるだけで、支柱へ手軽に取り付け可能

取付金具に防犯カメラやセンサーライトなどをネジで固定し、付属の取付バンドを金具の穴に通して支柱へ巻き付けます。あとはドライバーでネジを締めるだけで、しっかり固定できます。専門的な工事や大がかりな工具を使わずに設置できるため、カーポートやポール、電柱など、必要な場所へ手軽に取り付けられます。

必要な工具と固定パーツが付属し、届いてすぐに取り付け作業が可能

本製品には、プラスドライバーのほか、M4ボルト、ナット、ワッシャー大小が各4個付属しています。工具や細かなパーツを別途用意する手間を減らし、届いたその日から取り付け作業を始めやすいセット内容です。また、支柱へ取り付けるバンドも余裕のある長さになっているため、お好みの長さにできます。防犯カメラやセンサーライトの固定に必要な部品がそろっているので、初めて設置する方でもスムーズに作業できます。

取り付け方を動画で見る

商品詳細

サンワダイレクト各店掲載ページ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=eSNbl1ySfs8 ]

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

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■サンワダイレクト楽天市場店

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■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

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■サンワダイレクトau Pay マーケット店

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■サンワダイレクトAmazon店

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■防犯カメラ取付金具・スタンドの商品一覧を見る

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サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp FAX 086-223-5123

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。