穴あけ不要で防犯カメラを簡単設置！屋外設置に最適な錆びにくいカメラ取付金具を発売

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サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、屋外でも錆びにくいステンレス製で、穴あけ不要で支柱に防犯カメラをしっかり固定できる取付金具「200-BKT007S」を発売しました。




掲載ページ


カメラ取付金具 防犯カメラ取付 ステンレス製 センサーライト ミラー ダミーカメラ 監視カメラ 固定金具 連結金具 400-SSA012取り付け可能


型番：200-BKT007S　販売価格：3,618円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-BKT007S


型番：200-BKT007S-2　販売価格：6,800円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-BKT007S-2



おすすめポイント


・穴あけ不要で、支柱やポールに防犯カメラを簡単設置


・錆びにくいステンレス製で、屋外設置にも使いやすい


・直径約6～20cmの円柱・角柱に対応し、幅広い場所に取り付け可能


穴を開けずに、防犯カメラを設置





本製品は、防犯カメラやセンサーライトを支柱へ取り付けるための固定金具です。壁や柱に穴を開ける必要がないため、建物や設備を傷つけにくく、補修の手間も抑えられます。賃貸物件、カーポート、既設ポールなど「設置したいけれど穴あけは避けたい」という場所にも使いやすく、工事不要で防犯対策を始められます。


屋外でも安心のステンレス製屋外でも安心のステンレス製




本体、取付バンド、ボルトには錆びにくいステンレス素材を採用しています。雨風にさらされやすい屋外でも使いやすく、防犯カメラやセンサーライトの設置に適しています。カーポート、電柱、雨どい、ポールなど、屋外のさまざまな場所にしっかり取り付けられるため、自宅や店舗、駐車場まわりの見守り環境づくりに役立ちます。


多彩な機器を固定できる汎用設計




防犯カメラだけでなく、センサーライト、ミラー、ダミーカメラ、プラボックスなど、さまざまな機器の取り付けに対応しています。豊富な取り付け穴を備えており、VESA75×75mmにも対応。汎用性の高いM4ボルトとワッシャーのセットを4組付属しているため、用途に合わせて機器を固定しやすい設計です。


付属ドライバーで締めるだけで、支柱へ手軽に取り付け可能





取付金具に防犯カメラやセンサーライトなどをネジで固定し、付属の取付バンドを金具の穴に通して支柱へ巻き付けます。あとはドライバーでネジを締めるだけで、しっかり固定できます。専門的な工事や大がかりな工具を使わずに設置できるため、カーポートやポール、電柱など、必要な場所へ手軽に取り付けられます。


必要な工具と固定パーツが付属し、届いてすぐに取り付け作業が可能





本製品には、プラスドライバーのほか、M4ボルト、ナット、ワッシャー大小が各4個付属しています。工具や細かなパーツを別途用意する手間を減らし、届いたその日から取り付け作業を始めやすいセット内容です。また、支柱へ取り付けるバンドも余裕のある長さになっているため、お好みの長さにできます。防犯カメラやセンサーライトの固定に必要な部品がそろっているので、初めて設置する方でもスムーズに作業できます。


取り付け方を動画で見る


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=eSNbl1ySfs8 ]

商品詳細




サンワダイレクト各店掲載ページ


■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-BKT007S


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■サンワダイレクト楽天市場店


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■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店


https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/200-bkt007s.html


■サンワダイレクトau Pay マーケット店


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■防犯カメラ取付金具・スタンドの商品一覧を見る


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サンワダイレクト


社名　　：サンワサプライ株式会社


サイト名：サンワダイレクト


設立　　：昭和26年(1951年)


本社　　：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１


本店　　：東京都品川区南大井６-５-８


展示場　：東京都港区芝大門２-２-２　芝大門サンワビル ９階


　　　　：大阪府淀川区宮原４-５-３６　ONEST新大阪スクエア １０階


業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い


【お客様からのお問い合わせ】


サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp FAX 086-223-5123


【報道関係からのお問い合わせ】


広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp


※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。


仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。