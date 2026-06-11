Dreame、原宿「ハラカド」で新ヘアケア製品のポップアップショップを開催　プロによるヘアアレンジ体験コーナーや来場者特典も

Dreame Technology Japan株式会社Dreame、原宿「ハラカド」で新ヘアケア製品のポップアップショップを開催

高速デジタルモーターと先進的なAI技術を活用したスマート家電メーカー、Dreame Technology Japan 株式会社（本社：東京都港区）は、2026年6月11日から6月17日までの期間限定で、東急プラザ原宿「ハラカド」2F COVERイベントスペースにて、新ヘアケア製品を体験できるポップアップショップを開催します。

本ポップアップショップでは、2026年6月1日に発売した新ヘアケア製品「Miracle Pro Silk」「AirStyle Pro Hi」「Aero Straight Pro」の3製品を実際にお試しいただけます。

製品のタッチ＆トライを通じて、Dreameならではの先進技術とデザイン性、そしてブランドコンセプトである「滑らかさを、芸術に。」の世界観をご体感いただける特別な空間をご用意しています。

新ヘアケア製品について

Dreame「滑らかさを、芸術に」ヘアケア製品 特設サイト

https://www.dreametech.jp/collections/hair-dryer

■ヘアケアドライヤー「Miracle Pro Silk」Dreame Miracle Pro Silk（ドリーミー ミラクル プロ シルク）

「Dreame Miracle Pro Silk（ドリーミー ミラクル プロ シルク）」は、速乾性能に加え、髪と頭皮のケア、カラーケア、ダメージケアまで1台でサポートするヘアケアドライヤーです。

髪を素早く乾かすだけでなく、エッセンス成分を気流に乗せて髪へ届ける「エッセンス・インフュージョン」機能や、1064nm／633nmのデュアル波長レッドライトケアを搭載。毎日のドライ時間を、髪と頭皮を整えるケア時間へと進化させます。

■ヘアドライ＆スタイリングツール「AirStyle Pro Hi」Dreame AirStyle Pro Hi（ドリーミー エアスタイル プロ ハイ）

「Dreame AirStyle Pro Hi（ドリーミー エアスタイル プロ ハイ）」は、ドライ、ストレート、カール、ボリュームアップ、スムージングまで1台で対応する8-in-1ヘアドライ＆スタイリングツールです。

毎分130,000回転の高速ブラシレスモーターと最大55m³/hの風量というパワフルさを実現しつつ、毎秒1,000回のNTC温度モニタリングにより、効率的なドライと熱ダメージを抑えた繊細なスタイリングをサポート。8種類のプロ仕様アタッチメントとAIアプリ連携により、お一人お一人の髪質や好みに合わせたヘアスタイリングを自宅で実現します。

■エアストレートアイロン「Aero Straight Pro」Dreame Aero Straight Pro（ドリーミー エアロ ストレート プロ）

「Dreame Aero Straight Pro（ドリーミー エアロ ストレート プロ）」は、加熱プレートに頼らず、エアフローで髪をストレートに導く次世代エアストレートアイロンです。

温風でスタイルを形成し、冷風で仕上がりを固定するデュアルエアフロー技術を搭載。AI温度制御により、髪質や髪の水分状態に応じたスタイリングをサポートします。

■来場者特典：

ポップアップショップでは、製品体験と抽選会を実施するほか、プロによるヘアアレンジ体験コーナーを展開します。また、期間中に対象製品をご購入いただいたお客様には、製品ごとに限定ノベルティを進呈します。

Dreame、新ヘアケア製品ポップアップショップ 来場者特典

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Dreame POP UP STORE 開催概要

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開催期間：2026年6月11日（木）～6月17日（水）

営業時間：11:30～20:00

1会場：東急プラザ原宿「ハラカド」2F COVERイベントスペース

2，（東京都渋谷区神宮前6-31-21）

入場料：無料

展示製品：

Miracle Pro Silk、AirStyle Pro Hi、Aero Straight Pro、Pocket Uni

実施内容：

新ヘアケア製品の体験展示、抽選会、アンケート特典、ヘアアレンジ体験、購入特典



※各種性能データは、Dreame自社ラボまたは第三者機関による試験結果に基づきます。実際の性能や仕上がりは、使用環境、髪質、髪の長さ、使用方法等により異なる場合があります。画像はイメージです。製品の仕様、デザイン、同梱物、販売状況は予告なく変更となる場合があります。

■企業Dreame Technologyについて

夢を駆動する。次世代のテクノロジー Dreame。

ヨーロッパから世界へ広がるグローバルブランド、Dreame。2017年の創業以来、私たちは単なるスマート家電メーカーではなく、「テクノロジーによって人間の時間の価値を再定義する存在」として進化を続けてきました。

現代社会において、テクノロジーはあらゆる分野で進化を遂げてきました。しかし一方で、「家事」という領域だけは、長い間その本質が大きく変わることはありませんでした。日々繰り返される掃除・洗浄・整理整頓といった作業は、人の時間とエネルギーを静かに消費し続けています。Dreameはこの"当たり前"に疑問を持つところから始まりました。

「本来、人が使うべき時間は、本当に家事に費やされるべきなのでしょうか？」

私たちの答えは明確です。テクノロジーは、人の時間を解放するために存在するべきです。

そして今、Dreameはその先へ進みます。単なる時間短縮ではなく、その質までも高めること。

すべてのプロダクトを通じて、面倒な時間を最小限に抑え、人が本当に大切にしたい時間を取り戻します。『時短を、芸術に。』効率化の先にある、美しい体験へ。

■公式サイト・公式ストア・SNS

公式日本語サイト：https://www.dreametech.jp/

公式LINE：https://lin.ee/dHVByPZ

公式X（旧Twitter）：https://x.com/dreamejapan

公式Instagram：https://www.instagram.com/dreametech_japan/

Amazon公式ストア：https://amzn.to/4fMv9l6

Dreame楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/dreame-shop/

【Dreameアフターサービス】

●窓口：Dreameサポートセンター

●電話番号：050-5050-8170（フリーダイヤル）

●受付時間：9:00～18:00(年中無休)

●メール：support.jp@dreame.tech ※お問い合わせ内容は順次対応いたします。返信にお時間をいただく場合がございます。