宿泊施設向けAI需要予測サービス「D-cast」が「デジタル化・AI導入補助金2026」の対象ITツールに認定

ダイナミックプラス株式会社

ダイナミックプラス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：平田 英人）は、当社が提供する宿泊施設向けAI需要予測・マーケット情報自動収集サービス「D-cast」が、「デジタル化・AI導入補助金2026」の対象ITツールとして認定されたことをお知らせいたします。

当社が提供する宿泊施設専用AIレベニューマネジメントシステム「D+」に続き、「D-cast」も対象ITツールとして認定されました。

宿泊施設向け需要予測サービス「D-cast」が「デジタル化・AI導入補助金2026」の対象ITツールに認定

■デジタル化・AI導入支援事業費補助金2026とは

デジタル化・AI導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けたITツール（ソフトウェア、サービス等）の導入を支援する補助金です。

対象となるITツールは、事前に事務局の審査を受け、補助金公式サイトに登録されたソフトウェアやサービス等となります。

詳細は、公式サイトをご確認ください。

※「デジタル化・AI導入補助金2026」公式サイト：https://it-shien.smrj.go.jp/

■認定されたツール「D-cast」について

宿泊施設向けAI需要予測サービス「D-cast」について

「D-cast」は、宿泊施設の料金設定に必要となる競合施設の販売価格や周辺イベント情報などを自動で収集し、エリアの宿泊需要とあわせて一つの画面で確認できるサービスです。

競合施設ごとの販売価格やプランの動向、周辺で開催されるイベント情報に加え、季節性、曜日・祝日、イベント、周辺施設の価格動向などをもとに、対象エリアの需要を可視化します。

これまで手作業で行われることの多かったマーケット情報の収集・確認業務を効率化し、宿泊施設における日々の料金設定や販売判断を支援します。

サービスサイト：https://www.service-dplus.com/d-cast

■お問い合わせ先

補助金を活用したツール導入をご検討中の事業者様は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

＞ お問い合わせはこちら(https://timerex.net/s/Dynamic-plus_Sales/9bf8258e/)

（お問い合わせの際は、「補助金を活用したい」とコメントに記載いただけますと幸いです。）

■ダイナミックプラス株式会社について

ダイナミックプラスは、AIを活用したダイナミックプライシングシステムを提供し、スポーツ、ホテル、レジャー、民泊など幅広い業界の収益向上を支援しています。高精度な需要予測技術と豊富な導入実績を強みに、価格戦略の高度化と業務効率化を実現します。

所在地：東京都千代田区神田神保町3-27-7‌ Takebashi7 9F

代表取締役：平田 英人

事業内容：AIや数理モデルを活用したダイナミックプライシング（価格変動制）システム開発事業、企業の価格戦略や販売戦略の高度化を支援するコンサルティング事業

コーポレートサイト：https://www.dynamic-plus.com/