一般社団法人ソフトウェア協会

令和8年6月10日（水）、一般社団法人ソフトウェア協会（住所：東京都港区、会長：田中 邦裕（さくらインターネット株式会社 代表取締役社長、以下「SAJ」）は、The Okura Tokyoにおいて令和8年度第41回定時総会を開催し、令和8年度・9年度の理事53名、監事3名が承認された後、臨時理事会にて会長・筆頭副会長・副会長等の執行部が互選により決定いたしました。



生成AI、半導体、クラウド、サイバーセキュリティ――

国家戦略としてデジタル競争力強化が加速する中、SAJは、新体制のもと、日本の“デジタル国力”を押し上げる次世代デジタルエコシステム構築に向けた令和8年度の活動を本格始動します。

SAJでは、AI・クラウド時代に対応した産業構造転換、人材育成、地域DX、そして国産セキュリティ産業の強化を重点テーマに掲げ、生成AI活用の推進と同時に、重要インフラや自治体・企業を守る安全保障対応も強化し、政府が推進する能動的サイバー防御や経済安全保障政策を踏まえ、AIを活用した脅威検知・分析技術や次世代セキュリティ基盤など、今後登場する先端技術も視野に入れながら、日本発デジタル技術の社会実装と競争力強化を加速します。

さらに、全国9地区での産学官連携、デジタル人材育成、グローバル市場を見据えたクラウド・AIビジネス支援を展開し、“守り”と“攻め”の両面から、日本経済の持続的成長とデジタル黒字創出のため、新たな挑戦を推進し、ソフトウェアに関わるすべての組織・人を支援するというミッションのもと、日本発のデジタルイノベーション創出と、世界市場で存在感を発揮するソフトウェア産業の未来を切り拓いてまいります。

一般社団法人ソフトウェア協会 新体制

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13310/table/249_1_598acc188295f2b0c0390db72496df77.jpg?v=202606110951 ]SAJ新体制_理事・監事一覧（幹部含む） :https://www.saj.or.jp/about/yakuin

一般社団法人ソフトウェア協会

Software Everywhere ～すべてはソフトウェアで動く、これからのデジタル社会へ～



われわれ一般社団法人ソフトウェア協会（略称：SAJ）は、すべてのソフトウェアを対象とし、デジタル社会を推進するために、「ソフトウェア( 国) の未来を創る」をビジョンに見据え、ソフトウェアに関わるすべての組織（チーム)・人をサポートすることをミッションとし、活動しています。

▼お問い合わせ先

一般社団法人ソフトウェア協会 事務局 広報担当

E-mail：press@saj.or.jp