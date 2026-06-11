『ESPORTS CAFE』に高速大容量・低遅延ネットワーク「docomo business APN Plus powered by IOWN(R) 」を導入

e-SPORTSCAFE株式会社

「ESPORTS CAFE(ESC)」を運営するe-SPORTSCAFE株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：林 賢徳）は、FS JAPAN株式会社の技術協力のもと、「ESPORTS CAFE」に高速大容量・低遅延ネットワーク「docomo business APN Plus powered by IOWN(R)」を導入したことをお知らせいたします。

●「docomo business APN Plus powered by IOWN(R)」について

「docomo business APN Plus powered by IOWN(R)」は、NTTが提唱する次世代ネットワーク構想「IOWN(R)(Innovative Optical and Wireless Network)」の要素技術であるAll-Photonics Network(APN)を活用した、NTTドコモビジネスが提供するネットワークサービスです。

低遅延かつゆらぎのない安定した大容量通信を実現します。

また、世界をダイレクトに結ぶ高速かつ安定したインターネット回線GIN(グローバルIPネットワーク)により最大100Gbps接続を実現します。



概要ページ：

https://www.ntt.com/business/services/network/private-network/arcleasedline/apnplus.html

●ESPORTS CAFEへの導入について

ESPORTS CAFEでは、このたびFS JAPAN株式会社の技術協力のもと、

「docomo business APN Plus powered by IOWN(R)」をハイスペック席に導入いたしました。

本導入により、オンライン対戦時の通信品質をさらに向上させるとともに、

プロゲーマーが競技シーンで求める高水準なプレイ環境を提供してまいります。

eスポーツ施設としては異例ともいえる、大規模イベント会場や企業システムにも採用されるクラスの通信インフラへの投資により、次世代のeスポーツ環境の実現に取り組んでまいります。

●導入記念割引キャンペーン

本サービスの導入を記念し、期間限定の割引キャンペーンを実施しております。

キャンペーン期間中は、すべてのプランを通常のチャージ時間の2倍でご利用いただけます。

○実施期間

2026年6月9日 14:00 ～ 2026年6月15日 14:00

●導入店舗「ESPORTS CAFE(ESC)」

席数 ：4F 113席

5F 83席 （総席数196席）

※「docomo business APN Plus powered by IOWN」の導入対象はハイスペック席のみ

住所：東京都新宿区百人町2-10-1 南雲ビル4F・5F

交通：JR新大久保駅より徒歩30秒

設備：ハイスペックゲーミングPC／大会試合用ステージ／全席オープン席

営業時間：24時間

料金：チャージ制（PCスペックにより異なります。3時間1,100円～）

●PCスペック



■ハイスペックPC

ビデオカード：RTX 5080 / RTX 5070 / RTX 4080

メモリ：32GB DDR5 5600MHz / 32GB DDR4 3200MHz

CPU：Core Ultra 9 285K / Core i9-14900 / AMD Ryzen 9 9900X3D

CPU FAN：COOLER MASTER MasterLiquid 360 Atmos

モニター：ZOWIE XL2586X 600Hz / ASUS PG248QP 540Hz / LG 27G850A-B 4K@240Hz 27インチ



■ノーマルPC

ビデオカード：GeForce RTX 2080

メモリ：32GB DDR4 3200MHz

CPU：Core i7-8700K / Core i7-12700

CPU FAN：COOLER MASTER MasterLiquid 360 Atmos

モニター：ZOWIE XL2540 240Hz / LG GK750F-B 240Hz 27インチ



■デバイス（全席共通）

マウス：Logicool G

マウスパッド：Logicool G / SteelSeries

キーボード：Logicool G / RAZER

ヘッドセット：HyperX

イス：Andaseat

■ゲーミングチェア

Andaseat Kaiser4

●ゲーミングチェアAndaseatについて

「Andaseat（アンダシート）」の前身は、世界に名だたる高級車メーカーのスポーツカーシートを生産する会社でした。2007年、シートメーカーとしての経験と専門知識を活かし、プロフェッショナルなゲーミングチェアメーカー「Andaseat」が誕生。現在では世界50カ国以上で展開するブランドへと成長しました。



長い間椅子に座ることが原因で起きる疲れや痛みを、Andaseatをご利用いただくことで解決していただきたい。「ずっと座れる快適さ」をぜひ感じていただきたい。今後もゲーミングチェアリーディングカンパニーとして世界中の皆さまへ製品を提供することに専念してまいります。



Andaseat公式サイト（https://www.andaseatjapan.com/(https://www.andaseatjapan.com/)）

●FS JAPAN株式会社について

FSは、世界中の企業顧客にICT製品とソリューションを提供する信頼できるプロバイダーです。2009年に設立されたFSは、高速通信、カスタマイズされた製品開発、専門的な顧客のニーズに基づいたソリューション設計に重点を置いています。専門の研究開発およびテストチーム、包括的な技術サービス専門家、強力なサプライチェーンシステム、グローバル倉庫センター、便利なショッピングプラットフォームを活用し、FSは顧客中心であり、ISP、電気通信、小売、教育などの世界の垂直産業の企業顧客に、さまざまな効率的なICT製品、ソリューション、サービスを提供しています。



今回の「docomo business APN Plus powered by IOWN(R)」導入において、技術協力をいただいております。



FS JAPAN公式サイト（https://www.fs.com/jp/）

【e-SPORTSCAFE株式会社について】

企業名：e-SPORTSCAFE株式会社

代表：代表取締役 林 賢徳

所在地：〒169-0073 東京都新宿区百人町2-10-1 南雲ビル5F

設立：2016年10月

公式X：https://x.com/esportscafejp

Google（店舗情報）：https://maps.app.goo.gl/zcqJ9NfGiwvCx2Lz5

公式サイト：http://esportscafe.co.jp/