個人事業主・起業家向け審査制ビジネスマッチングコミュニティ「Bizラボ」を正式リリース

株式会社KUROZIKA

株式会社KUROZIKAは、個人事業主・起業家を対象とした審査制ビジネスマッチングコミュニティ「Bizラボ」を正式リリースしました。

Bizラボは、メンバーの「抱えている課題」「予算感」「提供できること」を事前に確認し、見込み客や協業パートナーとの出会いにつなげられるコミュニティです。正式リリース前から口コミのみで約100名が参加しており、現在、無料会員として参加できます。公式LINE登録後、プロフィールフォームへの回答と審査を経て、メンバー情報を閲覧できます。

また、公式LINEに登録後、キーワード「特典」と送信した方には、個人事業主の集客・売上アップに役立つ特典2点を無料でプレゼントしています。

▼ Bizラボに無料で参加する

https://line.me/R/ti/p/%40659svasm

※登録後、公式LINEの案内に沿ってお進みください。キーワード「特典」を送信すると、限定特典2点も受け取れます。

■ リリースの背景

「頑張っているのに、売上が伸びない」--この悩みを抱える個人事業主・起業家は少なくありません。

売上が伸び悩む要因の一つに、自分の商品やサービスを必要としている人、あるいは事業を前進させてくれる協業パートナーと出会えていないことがあります。

既存のビジネス交流会や人脈形成の場には、共通した課題があります。

名刺交換で終わり仕事につながらない、いきなり営業DMが届く、相手のニーズや予算が事前にわからない、参加者の質にバラつきがある--こうした経験を持つ方が、Bizラボには多く集まっています。

Bizラボは、その課題をシンプルに解決するために生まれました。

■ Bizラボとは

※掲載画像はイメージです。実際の表示内容とは異なる場合があります。

「ビジネスの成果につながる出会い」を生み出す、審査制ビジネスマッチングコミュニティです。

単なる人脈作りではなく、見込み客・協業パートナー・案件のきっかけに特化した設計になっています。

メンバー情報には「今抱えている課題」「予算感」「提供できること」が記載されており、相手のニーズを事前に把握したうえでコンタクトできます。

参加目的や登録内容を確認する審査制を採用し、コミュニティの趣旨に賛同してビジネスに前向きに取り組む方が、安心してつながれる環境づくりを行っています。メンバー同士が強みを掛け合わせて共に成長する「共創」の場を目指しています。

■ Bizラボの特徴

特徴１. 相手のニーズが事前にわかるマッチング設計

メンバー情報には「課題」「予算」「提供できること」が明示されています。相手のニーズを踏まえた、より具体的な提案やコミュニケーションが可能になります。

特徴２. 安心してつながるための審査制

参加にはプロフィールフォームへの回答と審査が必要です。審査は売上や実績の大小ではなく、登録内容やコミュニティの参加目的などをもとに行います。コミュニティの趣旨に賛同し、ビジネスに前向きに取り組む方が集まる環境を維持しており、正式リリース前の段階ですでに約100名が参加しています。

現在参加しているメンバーは、Webデザイン・映像制作・システム開発・SEO・LINEマーケティング・営業コンサル・社会保険労務士・補助金申請サポート・出張美容・整体・AIダイエット支援など、幅広い分野の個人事業主・起業家です。

特徴３. いきなり営業DMは禁止

コミュニティ内での突然の営業DMは禁止。違反が確認された場合は警告を行い、累計2回で退会措置の対象となります。安心して活動できる環境づくりを行っています。

特徴４. 共創の文化

マッチングにとどまらず、メンバーが共に成長できる場を提供しています。

・事業を伸ばすための勉強会：売上アップや集客に直結するテーマを定期開催

・AI活用の業務効率化：最新のAIツールを活用した業務改善・時短の取り組み

・SNS発信の相互支援：メンバーの活動やサービスを知り、共感した投稿を応援し合う取り組み

・イベント・交流会：不定期でリアルおよびオンラインの交流の場を開催

学び・つながり・成果が循環するコミュニティを目指しています。

■ こんな方におすすめ

- 自分のサービスを必要な人に届けたい個人事業主- 協業パートナーや紹介し合える仲間を探している起業家- 交流会に参加しているが仕事につながらないと感じている方- 副業・フリーランスとして活動を始めたばかりの方- 月商100万円など、具体的な事業目標に向けて本気で取り組んでいる方

※MLM・ネットワークビジネス、宗教その他の勧誘を目的とする方はご参加いただけません。

■ Bizラボへの参加方法

STEP 1｜Bizラボ公式LINEに登録

下記URLから公式LINEを友だち追加します。

STEP 2｜プロフィールフォームに回答

案内に沿ってプロフィールをご入力ください。所要時間は約3～5分です。

STEP 3｜運営による審査

登録内容をもとに、運営が参加審査を行います。審査は売上や実績の大小ではなく、参加目的や登録内容をもとに行うため、活動を始めたばかりの方もお気軽にご参加ください。

STEP 4｜メンバー情報の閲覧を開始

審査完了後、直近に登録されたメンバー30名のプロフィールを閲覧できます（随時更新）。

STEP 5｜気になるメンバーとつながる

プロフィールやSNSを確認したうえで、見込み客・協業・案件につながる関係を築いていきます。

▼ Bizラボに無料で参加する

https://line.me/R/ti/p/%40659svasm

■ 料金プラン

無料会員（登録費：無料）

直近に登録されたメンバー30名のプロフィール閲覧（随時更新）

SNSを通じた接点づくり

有料会員（10,000円 / 買い切り・税込）

全メンバー情報の閲覧 課題・予算などの詳細情報の確認

メンバーが公開しているLINE情報の閲覧

※買い切り型のため、月額課金は発生しません。

※一方的な営業・勧誘は禁止しています。相手のプロフィールやニーズを確認したうえで、節度あるコミュニケーションをお願いしています。

■ 登録者限定｜無料特典プレゼント

公式LINEに登録後、キーワード「特典」と送信すると、集客と売上アップに役立つ実践特典2点を無料でお受け取りいただけます。

特典１.

【真似るだけでOK！】あなたの成果を最大化させる公式LINEで売れる導線5選

公式LINEを使って売上を上げるための導線設計を、すぐに実践できる形でまとめた資料です。売上を最大化させるために、今のあなたに最適な導線がわかります。

特典２.

【ほったらかし集客】広告費0円・無料のイベント集客サイトから1ヵ月で18人を集めた掲載文テンプレ

広告費ゼロ、SNSフォロワーゼロでも集客できた実績のある掲載文テンプレートです。コピーして使うだけで、すぐに活用できます。

▼ Bizラボに無料で参加する

https://line.me/R/ti/p/%40659svasm

※登録後、キーワード「特典」を送信すると特典2点をお受け取りいただけます。

■ 代表コメント

株式会社KUROZIKA 代表 南 貴寛

私は元救急救命士として、人の「いのち」と日々向き合ってきました。

隊長の闘病・死をきっかけに、どれだけ強い志を持っていても「時間が限られている」という現実に直面しました。だからこそ、挑戦できる時間を無駄にせず、ひとりでも多くの人が自分の可能性に挑戦できる社会をつくりたい--それが私の原点です。

マーケティングの世界に転身し、これまで100件以上の公式LINE構築・運用を手がけてきました。その経験の中で確信したのは、ビジネスの成果は「誰と繋がるか」で大きく変わるということです。

Bizラボを通じて、必要な人と出会うことでビジネスが動き出す体験を、一人でも多くの方に届けたいと思っています。挑戦する人の「追い風」となり、ともに先へ進む--そんなコミュニティを育てていきます。

株式会社KUROZIKA 代表 南 貴寛

■ 会社概要

会社名 株式会社KUROZIKA

設立 2025年10月6日

代表者名 南 貴寛

所在地 東京都足立区千住宮元町13-14

事業内容 公式LINEの構築・運用、個人起業家・副業人材向けコンサルティング

URL https://kurozika.com/wp-hp/

お問い合わせ https://kurozika.com/wp-hp/company#contact

▼ Bizラボに無料で参加する

https://line.me/R/ti/p/%40659svasm