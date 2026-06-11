SK Telecom と NVIDIA、韓国の AI イノベーションを推進する AI インフラを構築

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韓国の主要な通信会社が、NVIDIA DSX AI ファクトリー アーキテクチャ上に構築された NVIDIA 搭載の AI Cloud の容量を増強し、AI スタートアップ、ロボティクス、産業用フィジカル AI を加速

ニュース概要:

- SK Telecom は、NVIDIA DSX プラットフォームを使用し、韓国でギガワット規模の AI Cloud を構築する計画であり、最初の AI ファクトリーは 2027 年に稼働開始予定- AI クラウド は、SK Telecom のネットワーク、データセンター、エンタープライズ インフラの専門知識を基に、韓国全域の企業や業界向けのソブリン AI、フィジカル AI、エージェント型 AI サービスをサポート- NVIDIA DSX は、AI ファクトリーのアーキテクチャのブループリントとして機能し、NVIDIA アクセラレーテッド コンピューティング、システム、ソフトウェア、パートナー テクノロジを組み合わせて、本番環境への投入時間の短縮とメガワットあたりのトークン パフォーマンスを向上- NVIDIA と SK グループ は、AI インフラの展開から次世代 AI ファクトリー アーキテクチャの共同研究に至るまで、協力関係を拡大予定

韓国、ソウル - 2026 年 6 月 8 日 - NVIDIA と SK Telecom は本日、SK Telecom が NVIDIA DSX(TM) プラットフォーム(https://www.nvidia.com/en-us/data-center/products/dsx/)を使用して、ギガワット規模の AI クラウドを韓国で構築し、2027 年に最初の AI ファクトリーの稼働を開始する計画であることを発表しました。

AI Cloud とは、データからインテリジェンスの構成要素であるトークンを生成する AI ファクトリーで構成される大規模な AI インフラです。汎用的なクラウド サービスを提供する従来の大規模プロバイダーとは異なり、AI Cloud は、トレーニング、推論、エージェント型 AI 全体の AI ワークロード向けに特別にカスタマイズされた GPU ベースのクラウド コンピューティングに特化しています。

SK Telecom の AI Cloud は、ソフトウェア、ハードウェア、運用からなる NVIDIA DSX フルスタック リファレンス アーキテクチャ上に構築され、エネルギー効率を最大限に高めながら、最低コストのトークンを生成します。

SK Telecom の AI Cloud は、韓国全域の企業や業界向けのソブリン AI、フィジカル AI、エンタープライズ AI サービスなどのトレーニング、推論、エージェント型ワークロードを強化し、将来的にはアジアの広範な地域への拡大も視野に入れています。

本取り組みは、世界で最も先進的な AI 推進型産業経済の 1 つとしての韓国の役割を反映しています。韓国企業は、通信、メモリ、半導体、製造、ロボティクス、モビリティ、消費者向けテクノロジの業界をリードしています。これらの業界では、AI が研究ラボやチャットボットから安全な本番環境の展開へと移行しつつあります。

NVIDIA の創業者/CEO である ジェンスン フアン (Jensen Huang) は次のように述べています。「通信ネットワークは、国家の AI インフラになりつつあります。それらは人々、企業、デバイス、機械をつなぎ、今や新しい AI クラウドの基盤となり得ます。NVIDIA DSX により、SK Telecom は韓国の AI Cloud を大規模に構築し、韓国と世界をけん引する企業や業界にエージェント型 AI、エンタープライズ AI、フィジカル AI を提供できるようになります」

SK グループの会長である Chey Tae-won 氏は次のように述べています。「NVIDIA との緊密なパートナーシップを通じて、チップからデータセンター運用に至るまで、フルスタックの AI インフラ機能を確保しました。NVIDIA と協力して、GPU、メモリ、エネルギーの課題に取り組み、アジアの AI エコシステムを形作る主要な AI ファクトリー企業を目指します」

SK Telecom AI Cloud が業界や企業向けのエージェント型 AI とフィジカル AI を拡大

新しい SK Telecom AI Cloud は、AI コンピューティングの急速な成長が続く中、AI インフラに対する需要の高まりに応えるように設計されています。

この新しいインフラは、フィジカル AI とエージェント型 AI 開発における SK Telecom のリーダーシップを基に構築されています。6 月の GTC Taipei で、SK Telecom は、NVIDIA Omniverse(https://www.nvidia.com/ja-jp/omniverse/)(TM) ライブラリを使用して、SK hynix 半導体ファブにデジタル ツインを適用する(https://news.sktelecom.com/en/3077)最新の取り組みを発表し、複雑で大規模な製造環境向けにテクノロジを最適化しました。

また 4 月には、SK Telecom は、韓国政府の Sovereign AI Foundation Model Project の一環として、オープン ソース の NVIDIA Nemotron(https://developer.nvidia.com/topics/ai/nemotron)(TM) データセットを採用して A.X K1 モデルをトレーニングしたことを明らかにしました。

さらに、この協力の一環として、SK Telecom は NVIDIA Cloud Partner となり、NVIDIA の最新の AI インフラ、ソフトウェア、開発者エコシステムを活用して、AI クラウド サービスを通じて優れた AI パフォーマンスと経済性を実現するグローバル プログラムに参加します。

NVIDIA DSX プラットフォームが、迅速な設計と極めて効率的な運用を実現

NVIDIA DSX プラットフォームは、AI ファクトリー向けの究極の協調設計でゼロから設計され、NVIDIA チップ、システム、ソフトウェア、施設、パートナー テクノロジ全体でトークン コストを最小限に抑え、初回の本番環境展開までの時間を高速化するように構築、運用されています。

NVIDIA DSX MaxLPS(TM) ソフトウェアは、メガワットあたりのトークン パフォーマンスを最大化して、トークン コストを最小限に抑えます。NVIDIA DSX OS(TM) は、ライフサイクル管理、ランタイムの一貫性、正常性の自動化、耐障害性、およびマルチテナント AI ファクトリー運用向けのオープン ソースのモジュール型ソフトウェアであり、プロバイダーの収益を増加し、向上させるための運用レイヤーです。

NVIDIA と SK グループ が次世代 AI インフラの共同研究を推進

NVIDIA と SK グループ は本日、インフラの展開にとどまらず、次世代 AI ファクトリー アーキテクチャを共同開発するための共同研究を推進する計画を発表しました。

両社は、アクセラレーテッド コンピューティング、メモリ テクノロジ、データセンター運用全体でシリコンからグリッドへのイノベーションに注力します。NVIDIA と SK Telecom を含む SK グループ企業は、より効率的で拡張性があり、耐障害性のある AI サービスを実現するためのフルスタックの AI ファクトリー最適化プロジェクトも検討していきます。

※本発表資料は米国時間 2026 年 6 月 7 日に発表されたプレスリリース(https://nvidianews.nvidia.com/news/sk-telecom-ai-infrastructure)の抄訳です。

NVIDIA について

NVIDIA(https://www.nvidia.com/ja-jp/) (NASDAQ: NVDA) は AI とアクセラレーテッド コンピューティングの世界的なリーダーです。