三井不動産レジデンシャル分譲マンション初のオール顔認証マンション(R)ミガログループのDXYZの顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を「パークホームズ船橋」に導入

ミガロホールディングス株式会社

「デジタル」と「リアル」の融合で新たな価値を創造する企業、ミガロホールディングス株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、証券コード：5535、以下「ミガロ HD」) のグループ会社DXYZ 株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、以下「DXYZ」) は、三井不動産レジデンシャル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：嘉村 徹、以下「三井不動産レジデンシャル」）が開発する「パークホームズ船橋」（以下、本物件）に、ミガログループのDXYZが開発提供する顔認証IDプラットフォーム「FreeiD(フリード)」を導入したことを、お知らせいたします。

本物件は、三井不動産レジデンシャル分譲マンションとしては初の「FreeiD」導入物件となり、全ての専有部まで「FreeiD」を導入した「全住戸オール顔認証マンション(R)」となります。また、株式会社リンクジャパン（本社：東京都港区、CEO：河千泰 進一）が提供するスマートホームサービス「eLife（イーライフ）」が各戸に導入されており、入居者はスマートホーム統合アプリ「HomeLink（ホームリンク）」を通じて、外出先からのエアコン・照明等の家電操作に加え、給湯器の遠隔操作によるお湯張りといった住宅設備との連動が可能となります。多様化するライフスタイルに対応し、利便性と快適性を高める次世代のスマートホーム体験が可能となります。なお、「eLife」「FreeiD」をセットで採用する物件は、三井不動産レジデンシャルにおいて初の試みです。本物件は、2028年1月下旬に完成し、入居開始は2028年5月下旬を予定しております。

■ 「パークホームズ船橋」への「FreeiD」導入の経緯

三井不動産レジデンシャルが展開している「パークホームズ」シリーズは、多様化するライフスタイルに応える「すまいとくらしの次世代スタンダード」をコンセプトにした、高い意匠性と確かな品質を兼ね備えた分譲マンションブランドです。利便性の高い立地にありながら、時代のニーズを捉えた付加価値を追求し、住まう人の毎日を豊かに彩る快適な住空間を提供します。

「パークホームズ船橋」は千葉県船橋市に位置しており、多様な商業施設と交通利便性が集積し、日常の快適さと都市機能を兼ね備えた千葉県有数の生活拠点です。落ち着いた住宅環境と豊かな生活圏が広がり、幅広い世代に支持される住みよいエリアとして注目されています。

今回、ミガログループのDXYZは本物件のエントランス・メール宅配ボックス・エレベーター・ゴミ置場に加え、各戸の玄関にも顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を導入しています。最先端の顔認証技術により、なりすましなどの不正を防止し、居住者の皆様に高い安全性と安心感をご提供します。

両手が塞がっていても出入りのできる利便性をご提供するとともに、最先端の顔認証技術で高いセキュリティを両立させ、多様化するお客様のニーズにお応えしてまいります。

■ 顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」について

ミガログループの DXYZ が開発提供している「FreeiD」は、顔だけで、暮らす、働く、遊ぶをつなぐ顔認証IDプラットフォームです。財布、身分証などのあらゆるIDを顔に統合し、１度の顔登録で入退、決済、本人確認を利用可能にすることで、鍵や財布を持たずに『顔ダケで、世界がつながる。(R)』を実現します。

多種多様な顔認証AIとの連携が可能なため、利用シーンごとに最適な顔認証AIの提供が可能です。

集合住宅向けに提供している「FreeiDマンション」ソリューションでは、『顔ダケで、暮らす。』を実現する、エントランス、エレベーターなどの共有部から各専有部まで、鍵が一切いらない国内初の「オール顔認証マンション(R)」を展開しています（2026年5月末時点FreeiD導入398棟竣工）。

マンションに加え、オフィス、保育園、ゴルフ場、テーマパーク等に顔認証サービスを展開しており、特にオフィスサービスでは、「顔ダケで、働く」を実現するため、従業員のオフィスでの入退の他、来訪者の受付などを顔認証で実現させ、社員証のいらないオフィス運営をご提供しております。また、顔認証決済「FreeiD Pay」※1やマイナンバーカード連携サービス※2も実証事業を進めています。

※1愛知県主催 あいちデジタルアイランドプロジェクト「TECH MEETS」採択事業 DXYZの顔認証決済「FreeiD Pay」を、イオンモール常滑において 6日間で346名が約350万円分利用 (2025.03.21リリース)

※2「マイナンバーカード連携 顔ダケで、市民サービス」顔認証受付の実証事業を亀岡市と実施 (2024.01.24リリース)

※ 「オール顔認証(R)」「オール顔認証マンション(R)」「顔ダケ(R)」「顔ダケで、世界がつながる。(R)」は、DXYZ株式会社の登録商標です。

■「パークホームズ船橋」 物件概要

・所在地：千葉県船橋市本町1丁目1217番6他（地番）

・交通：総武・中央緩行線「船橋」駅 徒歩4分、京成電鉄本線「京成船橋」駅 徒歩2分

・戸数：121戸

・間取り：1DK～3LDK

・竣工時期：2028年1月下旬（予定）

・入居開始時期：2028年5月下旬（予定）

・物件サイト： https://www.31sumai.com/mfr/G2302/

ミガロホールディングスグループは、グループ会社 DXYZ と今後も顔認証プラットフォームを使用したスマートシティソリューションの提供など、リアルとデジタルの融合を加速する新しいビジネスを創造し、リアルな世界の様々なサービスをデジタルの世界で繋げていきます

【DXYZ株式会社 会社概要】

代表者：代表取締役社長 中西 聖

所在地：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階

事業内容：顔認証IDプラットフォーム事業、DX推進支援事業、システム受託開発事業

企業HP：https://dxyz.co.jp/

「FreeiD」HP：https://freeid.dxyz.co.jp/

【ミガロホールディングス株式会社 会社概要】

代表者：代表取締役社長 中西 聖

所在地：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階

上場市場：東京証券取引所プライム市場

事業内容：グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務

企業HP： https://www.migalo.co.jp/