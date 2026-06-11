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20歳〜35歳の若年層ゴルファーを応援！ 「ACCORDIA GOLF（アコーディア・ゴルフ） Green+」がスタート
登録者にはご来場毎に割引クーポンや優待特典をプレゼント
株式会社アコーディア・ゴルフ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：三好 康之、以下「当社」）は若年層ゴルファーがもっとゴルフを楽しめる環境作りの一環として、20歳以上35歳以下の方を対象とする新たな会員サービス「ACCORDIA GOLF Green+（アコーディア・ゴルフ グリーンプラス）」（以下、「本サービス」）を2026年7月1日（水）より開始いたします。当社公式アプリより本サービスに登録した方は、当社が運営するゴルフ場へのご来場毎※1に次回以降使えるクーポン（1,000〜3,000円分※2）や、ゴルフ練習場をお得な料金で利用できる等、様々な特典が受けられます。サービス開始に先立って、6月10日（水）より新規ご登録キャンペーンを実施いたします。
※1 当社公式サイトまたはアプリからの予約で9ホール以上プレー
※2 18ホール以上プレーで利用可能
当社はブランド設立以来、多くの方にゴルフの楽しさ、手軽さを伝え、誰もがプレーしやすいゴルフ環境の提供を目的に「カジュアルゴルフ」を推進してまいりました。ゴルフは年齢・性別を問わず誰もが一緒に楽しめる生涯スポーツであり、早い段階でゴルフを体験することで、その楽しさは広がります。当社は、これまでゴルフに触れる機会がなかった方々にもゴルフの楽しさを知っていただき、次世代のゴルファーに育ってほしいという思いから、この度、本サービスを開始いたします。「ACCORDIA GOLF Green＋」を通じて、今後も若年層の方々が気軽にゴルフを始めて、続けやすい環境を提供してまいります。
■「ACCORDIA GOLF（アコーディア・ゴルフ） Green+」概要
https://digitalpr.jp/table_img/2726/136703/136703_web_1.png
■「新規ご登録キャンペーン」概要
https://digitalpr.jp/table_img/2726/136703/136703_web_2.png
■当社の「カジュアルゴルフ」の取り組み
画像左）公式サイトで初心者におすすめのコースを紹介 画像右）ジェンダーレスティー
https://www.accordiagolf.com/beginners/
● カジュアルでコストパフォーマンスのよいゴルフ場
● 女性や初心者でも楽しめるコースセッティング
● 独自のポイントカードプログラムの導入
● 女性にやさしいゴルフ場の運営
● 乗用カートおよびカートナビ導入によるセルフ・プレー
● WEBやアプリによる予約サービス
● セルフチェックイン・チェックアウト機の導入
● 最新レンタルクラブのオンライン予約サービス
● ドレスコードのカジュアル化
● ジェンダーレスティーの導入
詳細 https://www.accordiagolf.com/casualgolf/
アコーディア・ゴルフ
株式会社アコーディア・ゴルフは2003年のブランド創設以来、年齢や性別に関係なく誰もがカジュアルに楽しめるスポーツ・レジャーとしてのゴルフ環境の提供を目指し、ゴルフ場およびゴルフ練習場を運営してまいりました。2025年に「総合レジャー企業」を目指す平和グループの一員となり、同グループのパシフィックゴルフマネージメント株式会社（ＰＧＭ）保有の150のゴルフ場を合わせ、世界最大のゴルフ場保有会社となりました。当社は現在、1都1道2府32県に172のゴルフ場と26の練習場を運営しており、うち6カ所はハイグレードブランド「ＧＲＡＮＤ」として運営しています。2017年、2019年には成田ゴルフ倶楽部にて米国PGA TOURチャンピオンズが開催され、2019年から2024年（うち2020年を除く）には習志野カントリークラブにて米国PGA TOURトーナメントが開催されました。当社は、豊かで上質なハイグレードなゴルフ機会の提供はもちろん、ゴルファーの満足度の向上のため、誰もが身近で、気軽にゴルフを楽しんでいただけるよう、今後も皆さまに選ばれるゴルフ運営会社を目指してまいります。
公式予約サイト https://www.accordiagolf.com
コーポレートサイト https://www.accordiagolf.com/corp/
本件に関するお問合わせ先
■本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先■
株式会社アコーディア・ゴルフ 広報部
Email: pr@accordiagolf.com
関連リンク
ACCORDIA GOLF Green+ 専用サイト
https://www.accordiagolf.com/green_plus/
アコーディア・ゴルフ カジュアルゴルフ
https://www.accordiagolf.com/casualgolf/
公式予約サイト アコーディアWeb
https://www.accordiagolf.com/
株式会社アコーディア・ゴルフ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：三好 康之、以下「当社」）は若年層ゴルファーがもっとゴルフを楽しめる環境作りの一環として、20歳以上35歳以下の方を対象とする新たな会員サービス「ACCORDIA GOLF Green+（アコーディア・ゴルフ グリーンプラス）」（以下、「本サービス」）を2026年7月1日（水）より開始いたします。当社公式アプリより本サービスに登録した方は、当社が運営するゴルフ場へのご来場毎※1に次回以降使えるクーポン（1,000〜3,000円分※2）や、ゴルフ練習場をお得な料金で利用できる等、様々な特典が受けられます。サービス開始に先立って、6月10日（水）より新規ご登録キャンペーンを実施いたします。
※2 18ホール以上プレーで利用可能
当社はブランド設立以来、多くの方にゴルフの楽しさ、手軽さを伝え、誰もがプレーしやすいゴルフ環境の提供を目的に「カジュアルゴルフ」を推進してまいりました。ゴルフは年齢・性別を問わず誰もが一緒に楽しめる生涯スポーツであり、早い段階でゴルフを体験することで、その楽しさは広がります。当社は、これまでゴルフに触れる機会がなかった方々にもゴルフの楽しさを知っていただき、次世代のゴルファーに育ってほしいという思いから、この度、本サービスを開始いたします。「ACCORDIA GOLF Green＋」を通じて、今後も若年層の方々が気軽にゴルフを始めて、続けやすい環境を提供してまいります。
■「ACCORDIA GOLF（アコーディア・ゴルフ） Green+」概要
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■「新規ご登録キャンペーン」概要
https://digitalpr.jp/table_img/2726/136703/136703_web_2.png
■当社の「カジュアルゴルフ」の取り組み
画像左）公式サイトで初心者におすすめのコースを紹介 画像右）ジェンダーレスティー
https://www.accordiagolf.com/beginners/
● カジュアルでコストパフォーマンスのよいゴルフ場
● 女性や初心者でも楽しめるコースセッティング
● 独自のポイントカードプログラムの導入
● 女性にやさしいゴルフ場の運営
● 乗用カートおよびカートナビ導入によるセルフ・プレー
● WEBやアプリによる予約サービス
● セルフチェックイン・チェックアウト機の導入
● 最新レンタルクラブのオンライン予約サービス
● ドレスコードのカジュアル化
● ジェンダーレスティーの導入
詳細 https://www.accordiagolf.com/casualgolf/
アコーディア・ゴルフ
株式会社アコーディア・ゴルフは2003年のブランド創設以来、年齢や性別に関係なく誰もがカジュアルに楽しめるスポーツ・レジャーとしてのゴルフ環境の提供を目指し、ゴルフ場およびゴルフ練習場を運営してまいりました。2025年に「総合レジャー企業」を目指す平和グループの一員となり、同グループのパシフィックゴルフマネージメント株式会社（ＰＧＭ）保有の150のゴルフ場を合わせ、世界最大のゴルフ場保有会社となりました。当社は現在、1都1道2府32県に172のゴルフ場と26の練習場を運営しており、うち6カ所はハイグレードブランド「ＧＲＡＮＤ」として運営しています。2017年、2019年には成田ゴルフ倶楽部にて米国PGA TOURチャンピオンズが開催され、2019年から2024年（うち2020年を除く）には習志野カントリークラブにて米国PGA TOURトーナメントが開催されました。当社は、豊かで上質なハイグレードなゴルフ機会の提供はもちろん、ゴルファーの満足度の向上のため、誰もが身近で、気軽にゴルフを楽しんでいただけるよう、今後も皆さまに選ばれるゴルフ運営会社を目指してまいります。
公式予約サイト https://www.accordiagolf.com
コーポレートサイト https://www.accordiagolf.com/corp/
本件に関するお問合わせ先
■本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先■
株式会社アコーディア・ゴルフ 広報部
Email: pr@accordiagolf.com
関連リンク
ACCORDIA GOLF Green+ 専用サイト
https://www.accordiagolf.com/green_plus/
アコーディア・ゴルフ カジュアルゴルフ
https://www.accordiagolf.com/casualgolf/
公式予約サイト アコーディアWeb
https://www.accordiagolf.com/