地下鉄博物館開館４０周年記念イベント 「ちかはく・メモリアル４０」を開催します！

東京地下鉄株式会社

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）と、公益財団法人メトロ文化財団（東京都千代田区、会長：本田 勝）が運営する地下鉄博物館は、開館４０周年記念イベント「ちかはく・メモリアル４０」を２０２６年７月７日（火）から２０２６年８月３０日（日）まで開催します。

本イベントは地下鉄博物館が主催し、東京メトロが協力するものです。

地下鉄博物館は、１９８６年７月１２日、日本で初めての地下鉄に特化した博物館として東西線葛西駅高架下に開館し、今年で開館４０周年を迎えます。これまでの長年にわたるご愛顧への感謝の気持ちを込めて、２０２６年７月７日（火）より、地下鉄博物館開館４０年の歩みパネル展、東西線イベント列車の運転、開館４０周年記念プレミアムグッズの限定販売など、様々なイベントを催します。



またイベント期間中の入館者には、開館４０周年にちなんだトレインカード（数量限定、計５種類）を配布いたします！この機会に皆様のご来館をお待ちしています。

「ちかはく・メモリアル４０」 概要

１ 開催期間

２０２６年７月７日（火）から２０２６年８月３０日（日）まで

２ イベント内容

（１） お子様入館無料（中学生以下）

開催日：７月１１日（土）、１２日（日）の２日間限定

※同伴のご家族（高校生以上）は有料。

（２） 開催日当日誕生日の方とご同伴のご家族全員入館無料（ご友人・知人は対象外）

開催日当日満４０歳の方入館無料（ご本人のみ）

開催日：７月１２日（日）のみ

（３） ４０周年記念トレインカード配布（期間・数量限定／計５種類）

第１弾配布：７月 ７日（火）～７月１６日（木）

第２弾配布：７月１７日（金）～７月２６日（日）

第３弾配布：７月２８日（火）～８月 ６日（木）

第４弾配布：８月 ７日（金）～８月１６日（日）

第５弾配布：８月１８日（火）～８月３０日（日）

※先着順のため、予定枚数がなくなり次第配布終了となります。

※期間ごとに異なるデザインのトレインカードを配布します。

（４） ちかはく・メモリアル４０号イベント列車運転

開催日：７月１９日（日）

参加費：８,５００円～１０,０００円／人、１両貸切 ８５,０００円／両（５名様まで）

・事前申込制 ※先着順

・申込期間：６月１１日（木）１４：００～定員に達し次第受付終了

・申込方法等、詳細は以下はとバスサイト、または地下鉄博物館ホームページをご覧くだ

さい。

URL：https://www.hatobus.co.jp/news/metro?c_id=ML

（５） ダーリンハニー吉川正洋さん、女子鉄アナウンサー久野知美さん、ななめ45°岡安章介さんによるトークショー開催

開催日：７月２６日（日）

・事前応募制 ※応募者多数の場合、抽選となります。

・応募期間：６月１２日（金）１０：００～７月５日（日）２３：５９

・応募方法等、詳細は以下LivePocket応募受付ページ、または地下鉄博物館ホームペー

ジをご覧ください。

URL：https://livepocket.jp/e/kbdb4

（６） 「ちかはく夏祭り/こども電車教室(R)」開催

開催日：８月 １日（土）、 ２日（日）、 ８日（土）、 ９日（日）、

２２日（土）、２３日（日）、２９日（土）、３０日（日）

参加費：缶バッジ製作体験のみ１００円（入館料別途）

（７） ジオラマ運転体験

開催日：８月１８日（火）～８月２１日（金）、８月２５日（火）～８月２８日（金）

参加費：５００円（入館料別途）

（８） 記念フォトスタジオ設置

撮影費：６００円／枚（入館料別途）

設置日：７月７日（火）～７月２０日（月・祝）

（９） ４０周年記念スタンプ設置

（１０） ４０周年記念エキタグ設置

（１１） 地下鉄博物館４０年の歩みパネル展開催

（１２） ～４０でつなぐ～小湊鐵道とのコラボイベント開催

（１３） 京都鉄道博物館とのコラボイベント開催

（１４） 東葉高速鉄道とのコラボイベント開催

（１５） 地下鉄博物館前売り記念入館券販売

（１６） 記念グッズ販売

※各イベントの詳細は、地下鉄博物館ホームページ https://www.chikahaku.jp/ をご覧ください。

※（９）～（１６）のイベントは、開催期間中の休館日を除く全ての日程で開催しております。

３ その他

本イベント開催に伴い、以下日程において館内ホールでの映画上映を中止いたします。

７月１９日（日）、７月２５日（土）～９月４日（金）

地下鉄博物館

１ 場所 〒134-0084 東京都江戸川区東葛西6-3-1

２ アクセス 東京メトロ東西線 葛西駅高架下

３ 開館時間 10時～17時(入館は16時30分まで)

４ 休館日 毎週月曜日(祝日・振替休日となる場合はその翌日)、年末年始12月30日～1月3日

５ 入館料 おとな 220円 こども100円（満4歳以上中学生まで）

６ 電話 03-3878-5011（10時～17時）

７ ＨＰ https://www.chikahaku.jp/