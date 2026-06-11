千葉エコ・エネルギー株式会社、『Reminus CTO代行』活用で構想から半年の農地法SaaSβ版リリースを実現

株式会社Reminus

経営視点の技術判断と開発推進を担うCTO代行サービス『Reminus CTO代行』。その提供元である株式会社Reminus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：太田 蓮、以下「当社」）は、営農型太陽光発電を手がける千葉大学発スタートアップの千葉エコ・エネルギー株式会社（本社：千葉県千葉市、以下：千葉エコ・エネルギー）が、『Reminus CTO代行』を活用したSaaS開発体制の構築により、構想からわずか半年での農地法SaaSβ版リリースと、品質トラブルのない開発完遂を実現したことをお知らせします。

＊事例の詳細は下記URLの事例インタビュー記事全文でご確認ください。

https://www.reminus.co.jp/case/chiba-eco/

＊『Reminus CTO代行』のサービス紹介資料は下記URLよりダウンロード可能です。

https://www.reminus.co.jp/download/

＜事例サマリー＞

千葉エコ・エネルギーは、農地の上で農作物と再生可能エネルギーを同時に生み出す「営農型太陽光発電」をいち早く事業化してきた千葉大学発のスタートアップです。

国内でも有数の農地法許認可手続きの取扱実績を持ち、現場のユーザーペインを最も深く知る当事者として、煩雑な行政手続きをDX化する初の本格的な自社SaaS開発に踏み出しました。

一方で社内に開発経験者がおらず、技術での実装方針や外注先の選定・管理を判断しきれない課題を抱えていました。SaaS経験者の採用やITコンサルの活用も検討した末、経営側の目線で技術判断の材料を出す「外部CTO」に可能性を見出し、『Reminus CTO代行』を導入しました。

導入後は、経営目線での技術判断から「何を作らないか」まで最適化した要件定義、外注先との協働設計までを外部CTOが伴走。外注先×自社×外部CTOの3社体制が機能し、構想だけだった状態から半年で農地法プロダクトのβ版リリースを実現しました。品質トラブルなく開発を完遂し、社内の実務担当者によるドッグフーディングでは「これは楽だ」と高い評価を獲得。プロダクト価値を確信し、事業を次のフェーズへと進めています。

『千葉エコ・エネルギー』が抱えていた課題と導入後の効果

【抱えていた課題】

- 初の本格的なSaaS開発にあたり、社内に開発経験者がおらず、技術での実装方針を自社だけでは決めきれなかった- 経営判断に必要な「技術的な判断材料」が手元になく、SaaS経験者を採用してもどこまで任せられるか判断できなかった- 外注先の選定・管理ノウハウがなく、進行や品質のリスクを抱えたまま事業を進めることに不安があった

【実際の効果】

- 『Reminus CTO代行』導入により、構想のみの状態からわずか半年で農地法SaaSのβ版リリースを実現- 機能の絞り込みによりスケジュールを最短化し、事業スピードを加速- 第三者の目が入る3社体制が品質と進行の安心材料となり、品質トラブルなく開発を完遂。- 社内でプロダクト価値を確信。事業を早期に次のフェーズへ

事例の詳細は下記URLの事例インタビュー記事全文でご確認ください。

https://www.reminus.co.jp/case/chiba-eco/

CTO代行（外部CTO）とは

新規のSaaSやシステム開発に踏み出す際、従来の選択肢は「シニアエンジニアの正社員採用」か「開発会社への外注」が一般的でした。しかし採用は難易度・コスト・スピードに課題があるうえ、ミスマッチ時には解雇の交渉などハイリスクです。また、受託開発だけでは「経営戦略と紐づいた技術的意思決定」までは担保されないのが実情です。

CTO代行（外部CTO）は、経営レベルで技術を語れる人材を経営者の伴走役として外部から提供する第三の選択肢です。経営の目線で、企業の状況を踏まえて技術判断・要件定義・開発体制を言語化。戦略にとどまらず、外注先との協働や開発の進行まで、実行レベルで推進します。こうした「CTO代行」を専門的に特化して提供しているのが、『Reminus CTO代行』です。

▶詳細はこちら：https://www.reminus.co.jp/

CTO代行（外部CTO）を提供する『Reminus CTO代行』とは

『Reminus（レミナス） CTO代行』は、SaaSスタートアップや事業会社、非エンジニア経営者に向けて、CTOに求められる機能を最速・リーズナブル・柔軟に提供するサービスです。

事業計画を踏まえた技術判断と開発ロードマップの策定、開発体制や開発費の見通し、開発オペレーションの改善、外注ベンダにロックインされない発注管理まで、経営視点の技術判断と実行支援をワンストップで提供します。加えて、正社員採用と両立したい場合には、エンジニア採用の要件設計から面接、オンボーディングまで一貫してサポートします。

設立から1年余りで、累計15社超のSaaSスタートアップ・事業会社に活用いただいています。エンジニアゼロの立ち上げ期、外注中心の体制、内製開発--いまの体制も目指す姿も問わず、経営方針に応じた関わり方で伴走します。新規プロダクトの立ち上げから、品質トラブルやセキュリティ事故で顧客の信頼を失わないための技術対策、将来構想に向けた全体設計の見直しまで、あらゆる場面で「技術が事業を止める」を防ぎます。

▶『Reminus CTO代行』サービスページ：https://www.reminus.co.jp/

株式会社Reminus（レミナス）について

社名：株式会社Reminus（レミナス）

設立：2025年3月

代表者：代表取締役 太田 蓮

所在地：東京都渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609

URL：https://www.reminus.co.jp/

株式会社Reminusは、SaaSスタートアップや事業会社、非エンジニア経営者に向けて、技術経営支援を行う企業です。経営視点の技術判断を担う『Reminus CTO代行』を中核に、技術戦略の立案から開発計画、エンジニア採用設計、開発の立ち上げ・運用までをワンストップで支援しています。