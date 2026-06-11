ORPHE INSOLEが「FOOT HEALTH AWARDS 2026」グランプリを受賞

株式会社ORPHE

株式会社ORPHE（本社：東京都渋谷区、代表取締役 菊川裕也、以下「ORPHE」）は、スマートインソール「ORPHE INSOLE」が「FOOT HEALTH AWARDS 2026」においてスポーツ部門最優秀賞を受賞し、さらに全部門の最優秀賞受賞者の中から選出される最高賞「グランプリ」を受賞したことをお知らせします。

FOOT HEALTH AWARDSは、「足から人生を支える」をテーマに、医療・スポーツ・美容・ヘルスケア領域における優れた商品や取り組みを表彰するアワードです。医師や専門家による審査に加え、演劇形式によるプレゼンテーションや来場者投票を通じて評価が行われました。

ORPHE INSOLEは、足圧センサとモーションセンサを搭載したスマートインソールです。歩行や姿勢、身体動作を日常的に計測・分析できることを特長とし、医療・研究分野における活用に加え、高齢者の転倒予防、運動機能評価、スポーツパフォーマンス分析、労働現場における安全管理など幅広い用途で導入が進んでいます。

今回の受賞では、歩行データの可視化による行動変容支援や、足元から健康寿命の延伸を目指す取り組み、さらに医療・研究機関との連携を通じて、歩行データの社会実装を進めている点が評価されました。

ORPHEは今後も、足元のセンシングを核としたスマートフットウェアプラットフォームの普及を進め、スポーツ・医療・産業分野における新たな価値創出を目指してまいります。

株式会社ORPHE 代表取締役 菊川裕也 コメント

「このたびは栄誉ある賞をいただき、大変光栄に思います。ORPHE INSOLEは、足元から人の動きを可視化し、スポーツ、医療、ヘルスケア、産業分野に新たな価値を提供することを目指して開発してまいりました。今回の受賞を励みに、今後も『人生最後の日まで自分の足で歩く』社会の実現に向けて挑戦を続けてまいります。」

ORPHE INSOLEについて

ORPHE INSOLEは、足裏圧力や足部の動きをリアルタイムで取得し、歩行・姿勢・身体動作を可視化できるスマートインソールです。スポーツパフォーマンス分析だけでなく、医療、リハビリテーション、転倒予防、産業安全など幅広い分野への応用を進めています。

ORPHE INSOLE 製品ページ：https://orphe.io/insole

株式会社ORPHEについて

ORPHEは、センサ技術とフットウェアを融合したスマートフットウェアプラットフォームを開発する企業です。独自開発のスマートインソールおよびモーションセンシング技術を活用し、スポーツ、ヘルスケア、医療、産業分野に向けたソリューションを展開しています。

公式サイト：https://orphe.io