【ホテルメトロポリタン エドモント】 TVアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオン』コラボレーションルームを販売

日本ホテル株式会社

ホテルメトロポリタン エドモント（所在地／東京都千代田区飯田橋、総支配人／小林正明）は、2026 年6月27日（土）から2027年3月7日（日）までの期間、TVアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオン』の装飾を施したコラボレーションルームを1日2室限定で販売し、6月15日（月）15:00 より予約受付を開始いたします。

TVアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオン』第5弾コンセプトルーム イメージ

ホテルメトロポリタン エドモントでは、これまでTVアニメ第2期『新幹線変形ロボ シンカリオンＺ』放送時の2021年から2024年のTVアニメ第3期『シンカリオン チェンジ ザ ワールド』、昨年の『シンカリオン』シリーズ10周年記念と4度のコラボレーションルームを販売し、累計4,000名を超えるお客さまにご宿泊いただきました。今年はTVアニメ第1期を特別再編集したTV アニメ『新幹線変形ロボ シンカリオン 特別ダイヤ版』が放送されていることから、シンカリオンコラボレーションルーム宿泊プランの第5弾を展開します。

コラボレーションルームは、第1期に登場する「シンカリオン」をテーマにデザイン。本企画でしか手に入らないオリジナルグッズとして、新幹線超進化研究所のShincaをモチーフにした客室へのルームキーをご用意しています。客室は、今回初となるフォトスポットや、天井全面にシンカリオンを設えた迫力満点のデザインを施しています。また、客室内に隠されたカードを探して景品をGetする参加型イベントも実施するなどTVアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオン』の世界を満喫できるスペシャルなプランです。

TVアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオン』コンセプトルーム宿泊プラン（朝食/夕朝食付き） 概要

天井イメージフォトスポットイメージルームキーイメージ

■名 称：TVアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオン』コンセプトルーム宿泊プラン（朝食/夕朝食付き）

■期 間： 2026年6月27日（土）～ 2027年3月7日（日）ご宿泊まで

■客 室： 37平方メートル 1室1～4名様 ※未就学児のお子様は最大2名まで無料添い寝可能

1泊朝食付き １名あたり（消費税・サービス料込）

1室2名利用時 25,000円～／3名利用時 20,000円～／4名利用時 19,000円～

■装飾内容： TVアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオン』の世界観を表現した客室装飾

今回初となるフォトスポット、天井全面への装飾をはじめ、大型壁面パネルやベッド・バスルーム・化粧室の装飾に加え、「プラレール シンカリオン」の展示コーナーやオリジナルグッズがもらえるカプセルトイを用意しました。

■イベント： 室内参加型イベント「シャショットをさがせ！」

集めた4つの数字でひみつの扉の鍵を開けた中にある「SGXプラレール シンカリオン」をプレゼント（1室1泊につき1つ）※種類はお選びいただけません

■特 典：

１.新幹線超進化研究所のShincaをモチーフにしたオリジナルルームキーをプレゼント（1室につき1枚）※滞在中はそのまま部屋のルームキーとしてご利用いただけます。

２.TVアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオン』デザインのオリジナルグッズカプセルトイをプレゼント（ご宿泊者さま人数分 ※添い寝利用分は除く）

客室内にカプセルトイ自販機を設置。何が当たるかはお楽しみ♪

※プレゼント景品の交換はいたしかねます。

３.夕朝食付きプランのご予約者さま限定でシンカリオンデザートプレートを3,000円（消費税・サービス料込）でご注文いただけます。

■ 予 約：6月15日（月）15:00 より予約受付開始

Web https://edmont.metropolitan.jp/stay/plan/shinkalion_room.html

TEL 03-3237-1111（代表）宿泊予約

「#エドモントでシンカリオン」 ハッシュタグキャンペーン

宿泊プランのご利用シーンを撮影し、指定のハッシュタグをつけて投稿いただいた方の中から抽選で8名様にホテルのレストランご招待券や「プラレール シンカリオン」をプレゼントいたします。

■ 応募期間：

2026年6月27日(土)～2026年9月23日(水・祝)

■ 応募方法：

ハッシュタグ「#エドモントでシンカリオン」をつけて、InstagramまたはX(旧Twitter)に投稿

※何度でも応募可能

■ 賞 品：

ダイニング・カフェ「ベルテンポ」 ランチブッフェご招待券（2組）

「プラレール シンカリオン」 6名様

■ 当選発表：当選者のInstagramまたはXのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

■ 賞品発送：2026年10月予定

■ お問合せ：TEL 03-3237-1111（代表）

(C)プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS (C) Crypton Future Media, INC.

ホテルメトロポリタン エドモント 概要

1985年6月30日開業。日本ホテル株式会社（所在地／東京都豊島区）運営のメトロポリタンブランドの1ホテル。本館とイーストウィングの2棟から構成され、客室数666室、レストラン・バー8店舗、宴会場13室の総合型シティホテル。東京の中心に位置し、3駅8路線が交差する交通アクセスに恵まれながら、伝統と新しさが織りなす、緑豊かな文京の地、飯田橋にたたずむホテル。「食のエドモント」と称される美味食彩、そして心を込めたおもてなしで、やすらぎと味わいに満ちたひとときをお届けします。

住 所：〒102-8130 東京都千代田区飯田橋3-10-8

電話番号：03-3237-1111（代表）

URL https://edmont.metropolitan.jp/

〈館内のレストラン・バー〉

フレンチレストラン「FOURGRAINS」

https://edmont.metropolitan.jp/fourgrains/

日本料理「平川」

https://edmont.metropolitan.jp/restaurant/list/hirakawa/index.html

鉄板焼「山彦」

https://edmont.metropolitan.jp/restaurant/list/yamahiko/index.html

鮨「海彦」

https://edmont.metropolitan.jp/restaurant/list/umihiko/index.html

ダイニング・カフェ「ベルテンポ」

https://edmont.metropolitan.jp/restaurant/list/beltempo/index.html

中国料理「南国酒家」

https://edmont.metropolitan.jp/restaurant/list/nangoku/index.html

バー「カルーザル」

https://edmont.metropolitan.jp/restaurant/list/carousel/index.html

ブレッド＆スウィーツ「パティスリー エドモント」

https://edmont.metropolitan.jp/restaurant/list/patisserie_edmont/index.html

〈アクセス〉

・ＪＲ飯田橋駅東口／ＪＲ水道橋駅西口より徒歩約5分

・地下鉄東西線 飯田橋駅A5出口より徒歩約2分

・地下鉄有楽町線／南北線／大江戸線A2出口より徒歩約5分

〈ホテル公式SNS〉

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