新総長および新理事長の就任について

公益財団法人ボーイスカウト日本連盟

公益財団法人ボーイスカウト日本連盟は、2026年5月29日に開催いたしました評議員会において新総長を、また理事会において、新理事長の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。両氏は、2026年5月29日付で就任いたしました。

日本連盟では、2022年の創立100周年を経て新たな歩みを進めるなかで、青少年教育のさらなる発展と社会的役割の拡充に取り組んでまいります。

2026年度ボーイスカウト全国大会にて

１．人事の概要

・ 決議日：2026年5月29日（評議員会、理事会）

・ 就任日：2026年5月29日

・ 新体制：総長 水野正人／理事長 三毛兼承

２．新総長プロフィール

総長 水野正人水野正人（みずの まさと）

現職：ミズノ株式会社 相談役会長

３．新理事長プロフィール

理事長 三毛兼承三毛兼承（みけ かねつぐ）

現職：株式会社三菱UFJ銀行 特別顧問

＜この件に関するお問い合わせ＞

公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 事務局 広報担当

取材を希望される場合は事前にご連絡ください。

TEL 03-6913-6262（平日 9 時～17 時）／ E-mail pr@scout.or.jp

Webサイト：https://www.scout.or.jp/

＜参考情報＞

●日本でのボーイスカウト運動

ボーイスカウトは、人と地球によりよい未来をつくる世界最大級の青少年教育運動で、世界176の国と地域で6,000万人以上の仲間が活動しています。野外活動を中心とした各種プログラムを通じて、青少年が知識や技能を身につけ、自主性や協調性を育むことで成長を支援します。私たちの活動は子どもたちの好奇心と成長、それを支えるボランティアの方々の熱意によって100年以上のバトンを繋いできました。

私たちは、人や社会のため、地球のために行動できる人材を育て、社会に送り出すことを目指しています。

年代別プログラムの構成

小学校1年生4月～ ビーバースカウト（就学直前の1月から仮入隊可能）

小学校3年生4月～ カブスカウト

小学校6年生4月～ ボーイスカウト

中学校3年生9月～ ベンチャースカウト

18歳～26歳 ローバースカウト