累計500名が受講、130社のソーシャルビジネスを輩出したボーダレスアカデミー、7つの新コースを開講

株式会社ボーダレス・ジャパン

株式会社ボーダレス・ジャパン（所在地：福岡県福岡市、代表取締役CEO：田口一成）が運営するソーシャルビジネススクール「ボーダレスアカデミー」（代表：半澤節）は、2026年6月11日より新たに7つのコースを開講します。あわせて公式サイトを全面リニューアルし、同日より公開します。

ボーダレスアカデミーはこれまで、累計500名以上が受講する3ヶ月間の伴走型プログラムを通じて130社を超えるソーシャルビジネスの立ち上げを支援してきました。今回新たに、社会課題の現場を体感する「現場ツアープログラム」と、事業推進に必要なスキルを学ぶ「ソーシャルビジネス実践プログラム」を開設。起業前の探索段階から、事業成長に向けた実践的な学びまで、課題やフェーズに応じて選べる新たなプログラム体系へと刷新しました。

◼︎ 社会起業家をもっと増やすために。これまでの挑戦から見えた新たな課題

気候変動、教育格差、貧困、孤独・孤立など、私たちの社会にはさまざまな課題が存在しています。一方で、それらの課題にビジネスの力で挑む社会起業家は、まだ十分とは言えません。ボーダレスアカデミーはこれまで、世界15カ国で45のソーシャルビジネスを展開してきたボーダレス・ジャパンの実践知をもとに、社会起業家を育成する「集中講座」や「社会起業伴走コース」を運営してきました。

累計500名を超える受講生の中から130社以上のソーシャルビジネスが誕生しており、この実績は起業家育成スクールとしても高い成果を上げています。

しかし、受講生の挑戦を支援する中で見えてきたのは、起業だけがゴールではないということでした。「マーケティングで壁にぶつかった」「PRをどう考えればいいか分からなかった」「採用で行き詰まった」社会を変えたいという強い志があっても、事業を継続し、成長させていくためには、経営や事業推進に関する実践的な知識や仲間の存在が欠かせません。

また一方で、「社会課題には関心があるが、自分に何ができるか分からない」「起業には興味があるが、まだ一歩を踏み出せていない」という声も多く寄せられてきました。

そこで今回、社会課題に関心を持ち始めた人から、すでに事業を立ち上げている人まで、それぞれのフェーズや課題に応じて学べる新たなプログラム体系を構築しました。社会起業家をさらに増やし、社会課題解決の担い手を育てていくための新プログラムを開講します。

◼︎実証実験で見えた手応え。現場体験と実践知へのニーズ

今回の新プログラム開発に先立ち、ボーダレスアカデミーでは現場ツアーや実践講座の実証実験を行いました。

参加者からは、

「今後、自分ができる範囲の起業の一歩を踏み出したいと熱量が高まった」

「起業したいけれど何から始めていいかわからない人にこそおすすめしたい」

「PRの捉え方が根本から変わった」

「社会課題を解決したいと思っていたが、事業として成立させる視点を初めて学べた」

など、多くの反響が寄せられました。

これらの結果から、社会課題の現場に触れる体験と、事業を前進させる実践スキルの双方に高いニーズがあることが明らかになりました。そこで今回、社会課題の現場を訪れる「現場ツアープログラム」と、事業づくりに必要なスキルを学ぶ「ソーシャルビジネス実践プログラム」の2つを新設します。

◼︎新プログラムについて

今回新たに、「現場ツアープログラム」と「ソーシャルビジネス実践プログラム」の2つのプログラムを開設し、計7つのコースを新規開講します。社会課題の現場に飛び込み、自らの問いを深める体験型の学びと、事業を推進するための実践スキルを身につける学びを組み合わせることで、社会変革への一歩を後押しします。

「いつかは社会起業をしたい」「今の事業をもっと成長させたい」「社会課題に関わる力を身につけたい」そんな一人ひとりの挑戦に応える学びの場を提供します。

◼︎現場ツアープログラムについて

環境・教育・障がい福祉など、さまざまな社会課題に取り組む現場を訪れ、起業家や当事者・関係者との対話・協働を通して、自らの一歩を考える現場型プログラムです。

【障がい福祉 × フラワービジネス現場ツアー】（株式会社ローランズ）

障がいのある方が活躍するフラワーショップやカフェを展開する株式会社ローランズの現場を訪問。「人に依存せず、仕組みに依存する」という経営哲学のもと、障がい福祉とビジネスが交差する現場から、新しい働き方の可能性を学びます。

【不登校支援 × 教育現場ツアー】（夢中教室／Wowful）

不登校の子どもたちに「好き」を軸にしたオンライン家庭教師を届ける夢中教室の現場を訪問。教育課題の最前線で奮闘する実践者との対話から、学びと社会のあり方を問い直します。

【子どもの貧困 × 学習支援現場ツアー】（Learning for All ）

経済的困難を抱える子どもたちへの学習支援を行うLearning for All の現場を訪問。教育格差の解消に挑む現場から、社会変革のリアルを体感します。

※ツアーコースは今後も順次追加予定です。

◼︎ソーシャルビジネス実践プログラムについて

事業立ち上げ・推進に必要なビジネススキルや経営リテラシーを、各領域の第一線で活躍する起業家・専門家から学び、自らの活動・事業に落とし込む実践型プログラムです。どのコースも、ソーシャルビジネス領域に即した、明日から使えるスキル習得にこだわった内容です。 第一弾として、以下4つのコースを開講します。

【PRコース】PRで、どこまで社会は動かせるのか.

講師：流郷綾乃氏（スパイスファクトリー株式会社 取締役CSO）

単なる情報発信ではなく、社会との関係性を築き、共感と信頼を生み出す「広報経営」の考え方を学びます。

【マーケティングコース】選ばれる理由は、作れる。

講師：榎本佳代氏（エール株式会社 マーケティングディレクター兼クライアントパートナー）

事業戦略と一体となったマーケティングの考え方を学び、年間マーケティング計画の策定まで実践的に取り組みます。

【AI活用コース】AIは、あなたの事業の参謀になれる。

講師：山田雄太氏（株式会社Chinook代表／株式会社3rdschool代表）

自らの事業を題材に、課題整理から情報発信まで、AIを活用して事業推進を加速する実践手法を学びます。

【採用・組織コース】「誰と働くか」が、事業の未来を決める。

講師：西村晃氏（株式会社事業人 共同代表）

採用を単なる人材確保ではなく、事業戦略として捉える視点を学び、組織づくりの土台を構築します。

※実践コースは今後も順次追加予定です。

◼︎エントリー受付について

各コースの詳細およびエントリー方法は、2026年6月11日より公式サイトにて公開します。

公式サイト：

https://academy.borderless-japan.com/(https://academy.borderless-japan.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=new-course)

◼︎Webサイトリニューアルについて

あわせて公式サイトを全面リニューアルし、2026年6月11日より公開します。

新サイトでは、「社会課題にもっと関わりたい」という入口から、起業・事業推進・経営伴走まで、自分のフェーズや関心に合ったコースを見つけやすい構成へと刷新しました。多様なコースラインナップを比較・検討しながら選べるほか、ボーダレスアカデミーのプログラムの考え方や卒業生の歩みも充実させています。「まず何から始めればいいか分からない」という方も、自分なりの一歩を見つけられるサイトを目指しました。

■ボーダレスアカデミー代表 半澤節 コメント

2018年の創業から7年。これまで多くの方と社会起業・社会課題解決への挑戦の歩みをご一緒させていただきました。その一瞬一瞬が私たちの中に色褪せない宝として宿っています。

今回の大きな挑戦は、さらに社会課題解決への挑戦の裾野を広げ、また想いを持った起業家や実践者たちの事業・社会的インパクトを大きく広げていけるものと信じています。

「誰もが立ち上がれる社会へ」

今この社会に必要なのは希望であり、それを推し進めていくための挑戦と環境だと考えています。各界の第一線で活躍されているメンター・講師の皆さんとともに “ALL JAPAN”で社会のために力を使おうとされる全ての人の挑戦を本気で応援していきます。

ぜひお気軽に説明会やコースにご参加をいただけますと幸いです。

皆さまの挑戦をお待ちしています。

◼︎ボーダレスアカデミー説明会のご案内

ボーダレスアカデミーでは、これまで130社以上のソーシャルビジネスを生み出してきた主力プログラム「集中講座」「社会起業伴走コース」の第22期受講生を募集しています。

本コースは、ボーダレス流のソーシャルビジネスの1から10が2日間で学べる「集中講座」と、3ヶ月でビジネスプランを完成させる「社会起業伴走コース」は、『いつか社会課題を解決する事業を立ち上げたい』『自分のアイデアを事業として形にしたい』という方を対象にした、伴走型プログラムです。

第22期の説明会は、2026年6月23日（火）に開催します。プログラム内容や受講生事例についてご紹介しますので、社会起業に関心のある方はぜひご参加ください。

説明会の申込はこちら：

https://academy.borderless-japan.com/lp01/(https://academy.borderless-japan.com/lp01/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=new-course)

■ボーダレスアカデミーについて

ボーダレスアカデミーは、世界15カ国で45のソーシャルビジネスを展開するボーダレス・ジャパンが運営する、社会起業・社会課題解決を目指す人のためのソーシャルビジネススクールです。

ボーダレスの内外を問わず、社会課題を解決する社会的なチャレンジャー(社会起業家)が立ち上がることが社会にとって必要、という信念のもと、これまでボーダレス・ジャパンが培ってきたソーシャルビジネスの作り方・起業のイロハを学ぶ「２日間の集中講座」や、社会起業を目指す受講生に伴走しビジネスプランニング完成を目指す「３ヶ月間の社会起業伴走プログラム」など、本格的な起業支援を行っています。ビジネス領域の第一線で活躍される社会起業家・経営者・専門家の方々がメンターとして受講生の「社会を変える熱意とプラン」に伴走します。

■株式会社ボーダレス・ジャパンについて

社会課題をビジネスで解決するソーシャルビジネスしかやらない会社として2007年に設立。貧困・環境・教育・ジェンダーなど、さまざまな社会問題を解決する45の事業を世界15ヵ国で展開・2025年度の売上は105億円に及ぶ。社会起業家を次々と生み出すエコシステムが評価され、「グッドデザイン賞 ビジネスモデル部門(2019)」「大切にしたい会社大賞・審査員特別賞(2019)」「CSA賞～20代に薦めたい「次世代型人材」創出企業～」を受賞。2023年10月、社会課題解決を次のステージに進めるべく新パーパス「SWITCH to HOPE 社会の課題を、みんなの希望へ変えていく。」を発表。より多くの人が、ともに良い社会を目指すための仕組みづくりを目指す。

公式サイト：https://www.borderless-japan.com/

会社名：株式会社ボーダレス・ジャパン

所在地：福岡市中央区天神3-1-1 天神フタタビル4F

設立 ：2007年

代表者：代表取締役CEO 田口一成

事業内容：社会問題の解決を目的とした事業展開（ハーブティー事業、革製品事業、クラウドファンディング事業、ソーシャルビジネススクール事業）

本リリースに関するお問合せ

ボーダレスアカデミー事務局

メール：academy＠borderless-japan.com