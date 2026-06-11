エクセルシオール カフェで6月25日より人気のエクセごはん新作「スパイシーチキンのジャンバラヤ」ほかドリンクやスイーツなど、夏のおすすめ新商品を一挙発売

株式会社ドトールコーヒー

株式会社ドトールコーヒー（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：星野 正則）は、エクセルシオール カフェにおいて、2026年６月25日（木）より、旨味と辛味が食欲をそそるエクセごはんの新作「スパイシーチキンのジャンバラヤ」や、すっきりとした飲み心地のドリンク「マンゴー＆ピーチティー」「マンゴー＆ピーチソーダ」を発売します。さらに、手軽にお召し上がりいただける「チャバッタサンド 海老＆アボカドディップ」「生ハム＆リコッタ」も登場します。

また、新しい食べ方をご提案するスイーツとして「割って食べるパリチョコレモンティラミス」と「じゅわっとあふれる果実 ホワイトピーチ」も発売し、多彩な味わいをお楽しみいただけるラインナップです。

商品名：スパイシーチキンのジャンバラヤ

価 格：920円（税込）

唐辛子、ガーリック、ハーブをブレンドしたケイジャンスパイスをまとわせたスパイシーチキンを旨味と辛味が食欲をそそるライスの上にのせたジャンバラヤです。

食べ応えのあるスパイシーチキンには辛味と酸味の効いたシラチャーソースと爽やかでマイルドなレモンクリーミーソースをかけて、より味わい深く仕立てました。ミニトマト、ブロッコリーや、マーマレードとあわせたさつまいもが彩りとほどよい甘さを添えています。半熟卵を混ぜ合わせながら、お好みの食べ方でお楽しみください。

※テイクアウトには卵が付きません。

※「たけのこと菜の花のグリルチキンドリア」は6月24日（水）で販売を終了いたします。

商品名：マンゴー＆ピーチティー（写真右）

価 格：Ｒ 650円（税込）～

フルーティーな香りのアイスティーにアルフォンソ・マンゴーの果汁入りドリンクベースを合わせ、白桃の果肉ソースをトッピングしたフルーツティーです。アイスティーの華やかな味わいの中に、「マンゴーの王様」と呼ばれるインド産のアルフォンソ種マンゴーの甘い香り・酸味が引き立ちます。

白桃の芳醇な香りと食感も楽しみながら、すっきりと飲んでいただける夏のドリンクです。

※「ハニーラベンダーラテ」「ハニーラベンダーロイヤルミルクティー」は6月24日（水）で販売を終了いたします。

商品名：マンゴー＆ピーチソーダ（写真左）

価 格：650円（税込）

ソーダとアルフォンソ・マンゴーの果汁入りドリンクベースを合わせ、白桃の果肉ソースをトッピングしたフルーツソーダです。シュワっとしたソーダの飲み口に、「マンゴーの王様」と呼ばれるインド産のアルフォンソ種マンゴーの甘い香り・酸味がバランスよく味わえます。

白桃の芳醇な香りと食感も楽しみながら、すっきりと飲んでいただける夏のドリンクです。

※「ラベンダーティーソーダ」は6月24日（水）で販売を終了いたします。

商品名：チャバッタサンド 海老＆アボカドディップ

価 格：630円（税込）

ぷりぷり食感の海老と玉ねぎ・にんにく・ハラペーニョで味付けされたアボカドディップを、香ばしい食感でシンプルな味わいのチャバッタにサンドしました。

海老×アボカドの人気の組み合わせにレモンスライスをのせて、爽やかな香りと酸味をプラスしました。

※「チャバッタサンド 海老＆サーモンクリームチーズ」は6月24日（水）で販売を終了いたします。

商品名：生ハム＆リコッタ

価 格：650円（税込）

香ばしい全粒粉入りパンに、爽やかな旨味のグリーンオリーブマヨソースと生ハム・リコッタ・セミドライトマト・ベビーリーフをサンドしました。生ハムの程よい塩味に、ほのかなミルクの甘味を感じるリコッタがベストマッチです。

セミドライトマトの酸味がアクセントになり、シンプルながら味わい深いパニーニです。

※「バジル香る 生ハムカプレーゼ」は6月24日（水）で販売を終了いたします。

商品名：割って食べるパリチョコレモンティラミス

価 格：600円（税込）

レモン果汁とレモン果皮を使用しさっぱりと仕上げたティラミスムースとレモンシロップを染み込ませたスポンジを重ねた、爽やかなカップデザートです。天面に敷いたチョコを割りながら食べることで、割る瞬間の楽しさとともに食感の違いを堪能できます。

新しい食感ときゅんとしたレモンの酸味が味わえるティラミスです。

※「割って食べるパリチョコキャラメルティラミス」は6月24日（水）で販売を終了いたします。

商品名：じゅわっとあふれる果実 ホワイトピーチ

価 格：650円（税込）

ハーフカットの白桃をのせた、果実感をたっぷり味わえるデザートができました。

白桃の下にはカスタードクリームとホイップクリームを合わせたなめらかなディプロマットクリームと、食感のアクセントにクッキーとアーモンドを敷き込んでいます。仕上げにピスタチオをトッピング。

まるで白桃にかぶりつくようなみずみずしさを感じてください。

※当商品は数量限定のためなくなり次第販売を終了いたします。

関連ウェブサイト

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