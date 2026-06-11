世界No.1北欧発フードロス削減アプリ「Too Good To Go」 トランジットオペレーションサービスが運営する「Little Darling Coffee Roasters」など3店舗で導入開始

Too Good To Go Japan株式会社

世界No.1*北欧発フードロス削減アプリ「Too Good To Go（トゥー・グッド・トゥ・ゴー）」を運営するToo Good To Go（本社：デンマーク）の日本法人、Too Good To Go Japan 株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大尾嘉 宏人、以下「Too Good To Go Japan」）は、株式会社トランジットオペレーションサービス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大坊健二）と提携し、同社が運営する「Little Darling Coffee Roasters」「Pacific BAKE HOUSE」「Pacific BAKERY」の3店舗において、「Too Good To Go」を導入しましたのでお知らせします。

本提携により、各店舗で提供する人気メニューの一部を、その日の販売状況に応じて詰め合わせた「サプライズバッグ」としておトクな価格でユーザーへ届け、おいしくフードロス削減に貢献できる新しい体験を提供してまいります。

世界No.1*：フードロス削減アプリにおけるユーザー数の世界No.1調査

・調査期間：2025年10月時点

・調査対象プラットフォーム：最大65か国にまたがるB2C向けフードマーケットプレイス88社

・調査方法：各競合について、ニュースフィード、プレスリリース、公式サイトにて公開されたユーザー数情報を調査（自社調べ）

■導入店舗およびサプライズバッグ詳細

東京都と神奈川県の3店舗にて、当日の販売状況に応じ、各店舗の対象商品を詰め合わせた「サプライズバッグ」を定価の半額以下で提供します。

＜導入店舗・価格＞ （2026年6月時点）

・Little Darling Coffee Roasters

価格：750円（税込） ※通常価格 1,500円（税込）相当

・Pacific BAKE HOUSE

価格：780円（税込） ※通常価格 1,500円（税込）相当

・Pacific BAKERY

価格：505円（税込） ※通常価格 1,000円（税込）相当

※提供個数や内容は当日の余剰状況により変動いたします。

※導入店舗については、今後の運用状況等を踏まえながら、取り組みを進めてまいります。

■両社コメント

Too Good To Go Japan 株式会社 代表取締役 大尾嘉 宏人

「人気カフェやベーカリーを展開するトランジットオペレーションサービス様とともに取り組みを開始できることを大変嬉しく思います。洗練された空間とおいしい食事を提供する店舗から『サプライズバッグ』が提供されることは、ユーザーの皆さまにとって大きな魅力となり、フードロス削減を楽しく日常的なアクションへと変えていく力になります。本提携を通じて『おいしい選択。』の輪がさらに広がることを楽しみにしています。」

株式会社トランジットオペレーションサービス 代表取締役社長 大坊健二

「このたび、Too Good To Go様との取り組みを開始できることを大変嬉しく思います。

トランジットグループは、食や空間を通じて、人々のライフスタイルを豊かにする体験づくりに取り組んでまいりました。食品ロスの削減は社会にとって重要なテーマである一方、その取り組みが楽しみながら参加できるものであることも大切だと考えています。

今回の取り組みが、食品ロス削減への貢献はもちろん、お客様にとって新しい店舗や商品との出会いのきっかけとなり、ワクワクする体験を通じて、サステナブルなアクションが新しいライフスタイルとして広がっていくことを期待しています。これからも「おいしい体験」を通じて、持続可能で豊かな社会づくりに貢献してまいります。」

■Too Good To Goについて

Too Good To Go は、余った食品に価値を見出し、食品廃棄物のない地球を目指す、デンマーク発のソーシャルグッドカンパニーです。欧州、北米、アジア太平洋地域など21カ国で、1億2,000 万を超える登録ユーザーと20万以上の加盟パートナー企業とともに世界最大のフードロスマーケットプレイスを展開。これまで累計6億食以上のフードロス削減に貢献しました。グローサリーストア、ベーカリーカフェ、カジュアルレストラン、ファストフード、食品メーカーや卸業者など、幅広い業態と提携しており、Carrefour、ALDI、ユニリーバ、スターバックス、Whole Foods Market、SPAR、PAUL Group などが参加しています。日本国内においては、正式ローンチから約3ヶ月半で登録ユーザー数50万人を突破し、展開国21カ国の中でも最速の成長を記録しています。

＜ビジョン・ミッション＞

Too Good To Goは、「フードロスのない社会を目指す（WE DREAM OF A PLANET WITH NO FOOD WASTE）」ことをビジョンとして掲げています。この実現に向け、「フードロス削減に共に立ち向かうすべての人々を支え、力を与える（INSPIRE AND EMPOWER EVERYONE TO FIGHT FOOD WASTE TOGETHER）」ことをミッションに、アプリの提供にとどまらず、消費者、店舗、そして社会全体を巻き込み、誰もが日常の中で簡単にフードロス削減というアクションに参加できる仕組みを作ることで、一人ひとりの小さな選択が大きな変化を生む未来を目指して活動しています。

■アプリ概要・ダウンロード

アプリ名： Too Good To Go（トゥー・グッド・トゥ・ゴー）

価格： 無料

対応OS： iOS / Android

App Store： ‎Too Good To Go:おいしい選択をはじめようアプリ - App Store(https://apps.apple.com/jp/app/too-good-to-go-%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%97%E3%81%84%E9%81%B8%E6%8A%9E%E3%82%92%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%82%88%E3%81%86/id1060683933)

Google Play：Too Good To Go:おいしい選択をはじめよう - Google Play のアプリ(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.tgtg&hl=ja)

■会社概要

会社名： Too Good To Go Japan株式会社

代表取締役： 大尾嘉 宏人

事業内容： フードロス削減アプリ「Too Good To Go」の運営

設立： 2015年（デンマーク本社）、2025年（日本法人）

会社HP： https://www.toogoodtogo.com/ja

SNS：X https://x.com/toogoodtogo_jp

Instagram https://www.instagram.com/toogoodtogo_jp/

TikTok https://www.tiktok.com/@toogoodtogo_jp