2026年版KOMORIカレンダーが「日本BtoB広告賞」で銀賞を受賞

株式会社小森コーポレーション

株式会社小森コーポレーション(東京都墨田区、代表取締役社長 持田 訓)（以下、KOMORI）は、一般社団法人日本BtoB広告協会が主催する第47回「2026日本BtoB広告賞」カレンダーの部において銀賞を受賞したことをお知らせいたします。

日本BtoB広告賞は、1980年から同協会が主催する全15部門からなる国内唯一のBtoB広告コンテストです。2026年版KOMORIカレンダー『Fusion “Nature & Technology” -NEO HOKUSAI-』は、カレンダーの部で銀賞に選ばれ、2024年度の金賞、2025年度の銀賞に続き、今回で3年連続での受賞となりました。

KOMORIは印刷機械メーカーとして、ペーパーメディアによるブランド価値の訴求のため、オリジナルカレンダーの制作に毎年力を入れています。今回もTOPPANクロレ株式会社と共同で制作を行い、最新のUVインクジェットデジタル印刷機J-throne 29によるRGB印刷に加え、多色のオフセット印刷ならではの技術を最大限に生かして、伝統と革新の融合を具現化しました。

当社のカレンダーが、広告という観点からビジネス・マーケティング・コミュニケーションツールの一つとして評価されたことは、大変名誉で意義あることと受け止めております。高精度・高演色による豊かな表現力が、生きた広告メディアとして高く評価されたものと捉えています。

今後もKOMORIは、プリントテクノロジーの研鑽に努めることで、お客様にさらなる感動をお届けしてまいります。

2026年版KOMORIカレンダーの絵柄

■株式会社小森コーポレーションとは

株式会社小森コーポレーションは、「プリントテクノロジーで社会を支え感動をもたらす」をパーパスに事業を展開する印刷機械システムメーカーです。1923年の創業以来、品質と信頼を至上とするものづくりの原点にこだわり、100年培ったプリントテクノロジーで情報・経済・文化を支えてきました。オフセット事業や証券印刷事業をはじめ、デジタル印刷やプリンテッド・エレクトロニクス事業を通して、社会の課題を解決するソリューションを提供し、人々の期待を一歩超える価値「感動」を創造してまいります。