ココナラ、役務提供プラットフォームで日本初のChatGPTアプリ「ココナラ for ChatGPT」を提供開始

株式会社ココナラ

株式会社ココナラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：鈴木 歩、東証グロース：4176、以下「当社」）は、ChatGPT上からココナラを利用できる「ココナラ for ChatGPT」の提供を開始しました。

生成AIがサービス購買の新たな入口となる中、ChatGPT上でのアプリ提供は世界の役務提供プラットフォームでも一部の先進プレイヤーに限られており、本対応は役務提供プラットフォーム業界として日本初（※1）の取り組みとなります。これにより、ChatGPT上で日本最大のスキルマーケットに出品された累積100万件超のサービスにシームレスに発注できるようになります。ココナラは今後も、AIと人の力を掛け合わせ、一人ひとりが「自分のストーリー」を生きていく世の中の実現を目指してまいります。

■ 背景

近年、対話型AIは情報収集や相談の入り口として急速に生活へ浸透しています。OpenAIによると、ChatGPTの利用者は9億人に達しており（OpenAI調べ、2026年2月発表）、「AIに相談する」という行動様式が一般化しつつあります。一方で、相談の結果から「実際に誰に頼めばよいか」を見極め、数多くの選択肢を比較・検討する手間は、依然としてユーザーの大きな負担となっています。

こうした背景のもと、ココナラは「相談から依頼までの距離」を縮めるべく、ChatGPTとの会話の中から直接サービスを探せる環境を整えました。

■ 主な特徴

特徴1：予算・目的に合わせたAIの絞り込み

「顧客獲得のためのLPを予算20万円前後で制作して欲しい」といった自然な言葉で条件を伝えるだけで、AIが予算や目的に合ったサービスを自動で抽出。検索条件を細かく設定する必要はなく、会話の流れのまま候補を絞り込むことができます。

特徴2：一件ごとに「AIによるオススメ理由」を提示

本アプリの最大の特徴は、提案する一つひとつのサービスに、なぜそれを薦めるのかという理由を添える点です。出品者の実績・評価・専門性などをふまえ、「この依頼にこの出品者が適している理由」をAIが言語化して提示するため、ユーザーは比較の手間なく、納得してサービスを選ぶことができます。

特徴3：740種類以上のカテゴリと、実績・評価に裏付けられた信頼

ココナラスキルマーケットには、740種類以上のカテゴリにわたって累積100万件を超えるサービスが出品されており、140万人を超えるスキル登録者数と、62万社を超える法人顧客がプラットフォームを支えています。提案には、出品者の評価やレビュー、販売実績といったココナラ独自のデータが活用されており、AIによる推薦の確かさを支える基盤となっています。

■ 利用の流れ

本アプリは、ChatGPTのアプリ一覧から「ココナラ」を検索して選択後、ChatGPTの会話画面で次の3ステップで利用できます。

- 「@ココナラ」と入力し、予算や目的、依頼したい内容を伝える- AIが条件に合うサービスを、推薦理由とともにカード形式で提案する- 気になるサービスのカードをクリックすると、ココナラのサービス詳細ページへ移動する■ 代表取締役社長CEO 鈴木 歩 コメント

対話型AIの普及により、人々が『何かを始めたい』と思ったときの入り口は大きく変わりつつあります。一方で、その先にある『実際に誰に頼むか』には、依然として多くの比較と検討が必要でした。今回のChatGPTアプリは、AIとの会話の延長線上で、ココナラに集まる多様なプロと最短距離で出会える体験を目指した上で流通総額の最大化を図ってまいります。今後もAIと人の力を掛け合わせ、一人ひとりが『自分のストーリー』を生きていく世の中の実現に取り組んでまいります。

■ 今後の展望

「ココナラ for ChatGPT」は、今後、提案精度のさらなる向上に加え、見積もりや相談など対応機能の拡張を予定しています。今後は他のAIプラットフォームとの接続も積極的に検討し、ユーザーが普段利用するAIの中から、必要なときにココナラが抱えるプロ人材やサービスに発注できる環境を広げてまいります。

ココナラは、生成AIの進展を自社の成長機会と捉え、AI関連領域の流通総額（GMV）拡大に取り組むとともに、AIと人の力を掛け合わせたマッチング体験の進化を続けてまいります。

※1 2026年6月時点、当社調べ。国内のスキルマーケット運営事業者において

株式会社ココナラ

（グロース市場・コード番号4176）

代表者 ：代表取締役社長CEO 鈴木 歩

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町20－1 渋谷インフォスタワー6F

事業内容 ：

・知識・スキル・経験を売り買いできる日本最大のスキルマーケット「ココナラスキルマーケット」

・オリジナルのデジタルコンテンツを気軽に出品・購入できる総合マーケットプレイス「ココナラコンテンツマーケット」

・求人や仕事を掲載するだけで、多数のプロから応募が集まる「ココナラ募集」

・ニーズにぴったりのプロ人材に直接アプローチができる「ココナラスカウト」

・一人ひとりにあった弁護士が見つかる検索メディア「ココナラ法律相談」

・即戦力のITフリーランスを最速でご提案「ココナラテック」

・フルリモートのアシスタントに手間な業務をまるっとお任せ「ココナラアシスト」

・業界トップクラスのプロ人材がプロジェクトを推進「ココナラコンサル」

・案件に最適な実名トップクリエイターをご紹介「ココナラプロ」

・成果直結型のプロ集団が事業の課題に応える、チーム型ビジネス支援「ココナラBPO」

グループ会社：株式会社ココナラテック、株式会社みずほココナラ、株式会社フレームキャリア

ウェブサイト：https://coconala.co.jp/