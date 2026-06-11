アルペン栗東店が「スポーツデポ」へと生まれ変わる！6月12日(金)リニューアルオープン！











（画像はイメージです）





















（画像はイメージです。）











スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、1997年のオープン以来長きにわたり、地元のスポーツシーンを支え続けてきた「アルペン栗東店」を全面改装し、6/12(金)より「スポーツデポ栗東店」としてリニューアルオープンいたします。特にランニングカテゴリーでは、他店を圧倒するラインナップで劇的な差別化を図るほか、ジュニア・部活生から社会人プレイヤーまでを強力にバックアップするサッカー・バスケットボールカテゴリーを最重点強化カテゴリーとして、専門性の高い売場へとアップデートいたしました。さらに、6/22(月)までの11日間で期間限定特別セールも開催いたします。リニューアルのポイント1. シューズコーナー：人気ブランドと商品ラインナップ強化ランニングシーンを牽引する「ON」「HOKA」の取扱いが充実。「ON」のアパレルの取扱いを開始するなど商品展開を劇的に強化いたしました。初心者向けのエントリーモデルから、シリアスランナー向けのハイエンドモデルまで豊富に取り揃え、すべてのランナーにご満足いただける革新的な売場へと進化しています。さらに日常を彩るスニーカーのラインナップも大幅にスケールアップ。軽いアクティビティからストリートでのファッションコーディネートまで、あらゆるシーンにフィットする一足をお届けします。2. 競技スポーツ：専門性を高めた最重点カテゴリーサッカー（地域トップクラスの品揃えへ）：人気ブランドの最新スパイクについて、トップモデルからエントリーまで幅広い品揃えを実現。また、トレーニングウェアも圧倒的なボリュームで展開。専門知識を持つスタッフが、部活生から社会人までプレイヤーのパフォーマンス向上を強力にバックアップします。バスケットボール（売場拡大・限定品投入）：「ナイキ ジョーダン」や「アシックス」などの人気シューズを劇的に拡充。さらに、部活生に大人気の「インザペイント」のスポーツデポ・アルペン限定アイテムも多数取り揃えた、高揚感のある売場進化しました。3. ウェア：日常とアクティブを繋ぐ最新ラインナップスポーツウェア（主要ブランドを網羅）：「アディダス」「ナイキ」「ニューバランス」「プーマ」「アンダーアーマー」「オークリー」といった主要ブランドが勢ぞろい 。本格的なトレーニングから、トレンドを意識したカジュアルなタウンユース（街着）まで幅広く対応します 。アウトドアウェア（機能性とデザインの両立）：日常着としても大人気のアウトドアブランドウェアを大幅に拡充 。トレッキングなどの本格的なアクティビティから、キャンプ・普段使いまで、「高機能かつお洒落」に決まるアイテムを多数ご用意しています 。■リニューアルオープンセール情報＜セール期間＞・2026年6月12日（金）〜 6月22日（月）＜企画＞・店内商品をお買い上げで、アルペンポイントを15%還元いたします。※アルペングループメンバーズ限定（当日入会可能・年会費無料）※一部ブランド・商品に対象外がございます。＜数量限定 日替わり奉仕品＞・ 6月12日（金）〜 6月14日（日）の3日間、ランニングシューズ、スニーカー、スポーツウェア、各種競技スポーツ用品など、約50種類の日替わり奉仕品を特別価格で販売いたします。＜デジタルチラシURL＞＜店舗情報＞住所：滋賀県栗東市霊仙寺５丁目４番１７号営業時間：10:00-21:00リニューアルオープン日：2026年6月12日（金）株式会社アルペンについて創業：1972年7月資本金：151億円業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営