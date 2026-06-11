最新アトラクションが次々に登場し「ワクワクが、続々！」のハウステンボスに、生き残りをかけた衝撃のアトラクションが新登場！「今際の国のアリス ～イマーシブデスゲーム～ 」

ハウステンボス株式会社

「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は、新アトラクション「今際の国のアリス～イマーシブデスゲーム～」を2026年８月27日(木)に開業いたします。

これまでも多くの感動や興奮体験をお届けしてきたハウステンボスは、他のアトラクションでは味わえない生き残りをかけた “極限状況でのスリル”を新たにお届けいたします。

「今際の国のアリス～イマーシブデスゲーム～」は、世界190以上の国・地域に配信、90以上の国・地域でTOP10入りした日本発 世界メガヒットドラマNetflixシリーズ「今際の国のアリス」の世界観を基にアトラクション化したものです。

本アトラクションは、イマーシブ・フォート東京で開催されていたアトラクションをベースに、このたび、ヨーロッパの美しい街並みが広がるハウステンボスに新登場。日常では体験できない生き残りをかけた”げぇむ”が繰り広げられる、今までにないドキドキハラハラの没入体験をお届けいたします。

現在、成長戦略第3弾である日本初(※1)の『エヴァンゲリオン』の８Kライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」をはじめとした「迎撃要塞都市 ハウステンボス」での大興奮の数々に加え、世界唯一(※2)のエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」は、連日多くのゲストの皆さまにお楽しみいただいています。そしてここに、極限のドキドキハラハラが迫る「今際の国のアリス～イマーシブデスゲーム～」の導入が加わり「ワクワクが、続々！」のハウステンボスは、興奮と感動をお楽しみいただけるよう準備万全です。

特設サイト：https://www.huistenbosch.co.jp/enjoy/alice/

全員「首輪爆弾」を装着、穏やかなひと時が流れるハウステンボスで、生き残りをかけた衝撃のアトラクションが登場

アトラクション「今際の国のアリス～イマーシブデスゲーム～」は、 麻生羽呂氏による原作「今際の国のアリス」（小学館「少年サンデーコミックス」刊）を実写映像化し、世界190以上の国・地域に配信、そのうち90以上の国・地域でTOP10入りしたNetflixシリーズ「今際の国のアリス」の世界観をベースに展開される体験型の常設アトラクションとなります。

本アトラクションは、ドラマシリーズ内にも登場した「首輪爆弾」を全員が着用。「首輪爆弾」を着用したまま、理不尽極まる”げぇむ“にゲストは挑みます。参加する“げぇむ”は、人をもてあそぶ裏切りの“(ハート)（ハート）のげぇむ”。刻一刻と迫るタイムリミットで、理不尽なルールと逃げ場のない緊張感に、極限のドキドキハラハラの没入体験をお楽しみいただけます。刺激的で大興奮間違い無し！衝撃のアトラクションをご体感ください。

【アトラクション概要】

名称：今際の国のアリス～イマーシブデスゲーム～

特設サイト：https://www.huistenbosch.co.jp/enjoy/alice/

オープン日：2026年8月27日（木）

場所：アトラクションタウン

形態：屋内常設アトラクション

対象：15歳以上（中学生利用不可）

体験時間：約30分

※所要時間は事前説明や首輪配布含め45分になります。

体験方法：１.当日整理券（無料）

整理券の取得方法は後日特設サイトで公開

２.エクスプレスパス（有料）

希望の時間帯に確実に体験できる販売枚数限定のチケットです。

販売開始時期は後日、特設サイトにて公開

＜Netflixシリーズ「今際の国のアリス」＞

Netflixシリーズ「今際の国のアリス」とは、2010年から2016年まで「週刊少年サンデーS」「週刊少年サンデー」(小学館)にて連載された、麻生羽呂(あそう・はろ)原作の大ヒットコミックス「今際の国のアリス」(全18巻)を原作に、2020年にNetflixシリーズ「今際の国のアリス」シーズン1として実写映像化され、Netflixで世界配信、世界70以上の国と地域でTOP10入り、海外レビューサイトのRottenTomatoesでもオーディエンススコア96%を記録！2022年にはシーズン2として実写映像化、Netflixで世界配信され、更なる話題を世界中で巻き起こし、90以上の国と地域でTOP10入り、うち17の国と地域で首位獲得！

日本国内では14日連続1位獲得し、配信からわずか4週で日本発作品として最高記録となる視聴時間が2億時間を突破する大ヒットを記録。さらに、2025年9月25日（木）から配信スタートした

Netflixシリーズ「今際の国のアリス」シーズン3は、Netflix週間グローバルTOP10(非英語シリーズ)で

2位を獲得、世界87の国と地域でTOP10入りを果し、日本のみならず世界中で大きな反響を得た。

Netflixシリーズ「今際の国のアリス」シーズン1~3 Netflixにて世界独占配信中。

(C)麻生羽呂・小学館／ROBOT＜コミックス「今際の国のアリス」＞

やりきれない日常を脱したいと願っていた有栖（アリス）良平が友人のカルベ、チョータとふらつく

ある日、見慣れた街は気がつけば無人と化していた。探索する中で強制参加させられたのは、一歩誤れば命が奪われる理不尽な“げぇむ”。アリスはすべての“げぇむ”を“くりあ”し、生還することができるのか!?ロングセラーにして電子版も大ヒットしたサバイバル・サスペンスの傑作。

「今際の国のアリス」全18巻、続編となる新章「今際の国のアリスRETRY」全2巻が刊行中。

麻生羽呂 「今際の国のアリス」（小学館「少年サンデーコミックス」刊）全18巻

麻生羽呂「今際の国のアリス RETRY」（小学館「少年サンデーコミックス」刊）全2巻

(C)麻生羽呂／小学館 発行／小学館

【ハウステンボスについて】

ハウステンボスは、新しい大型アトラクションやエンターテインメントが続々と登場し、

「ワクワクが、続々！」の加速が止まりません。

2024年3月に、深海をテーマにした没入型アトラクション「ミッション・ディープシー Xsenseライド」では、五感を刺激する没入体験が叶うライドアトラクションが登場いたしました。ミッフィー誕生70周年の記念すべき年でもある2025年の6月には、世界唯一(※2)のエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」を オープン。絵本の世界に入り込むような没入体験や、国内初(※3)の常設グリーティング施設など、“カワイイ”が詰まった空間が誕生しました。そして2026年4月24日に、世界的に愛され続けている『エヴァンゲリオン』をテーマにした、史上最高の大興奮が体感できる、日本初(※1)「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」も誕生。いまだかつてない絶望に襲われるほどの使徒との大激闘に巻き込まれます。ファンはもちろん、初めて『エヴァンゲリオン』に 触れる方にも、圧倒的なスケールで桁違いの迫力と興奮をご体感いただけます。 ハウステンボスは今、アトラクション・エンターテインメントなどすべてが進化し続けています。

「ワクワクが、続々！」のハウステンボスは、これからもゲストの皆さまに新たな感動と興奮を

お届けします。どうぞご期待ください。

※1：エヴァンゲリオンのアトラクションで、８K映像を使用することにおいて（2025年 ハウステンボス調べ）

※2：独自のライドやアトラクションがあるのはハウステンボスのみ（2025年 ハウステンボス調べ）

※3：ハウステンボスオリジナルミッフィーのグリーティングにおいて（2025年 ハウステンボス調べ）

＜アトラクション開発＞

企画・製作：株式会社刀、刀イマーシブ合同会社

監修：Netflixシリーズ「今際の国のアリス」 佐藤信介 監督、森井輝 プロデューサー（THE SEVEN）

「今際の国のアリス ～イマーシブデスゲーム～」を掲載いただく際は、下記コピーライトの表記をお願いします。

(C)麻生羽呂・小学館／ROBOT