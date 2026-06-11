日常を離れた“ご褒美ネタ”の「ごち寿司」シリーズに、中とろ・大切り蝦夷あわび・赤えびうにのせの三貫セットや一本釣りかつお、天然旬（とき）あじ等の厳選ネタ食べ比べの五貫セットが期間限定で登場

カッパ・クリエイト株式会社 コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株)／本社：神奈川県横浜市／代表取締役社長：山角 豪）は、本日2026年6月11日（木）より、かっぱ寿司全店にて、贅沢なご褒美ネタをお楽しみいただける「ごち寿司」シリーズの新商品2種を期間限定で順次販売いたします。

かっぱ寿司の「ごち寿司」シリーズは、“非日常のご褒美体験”をテーマに、厳選素材の魅力を存分に味わえる人気シリーズです。

本日6月11日（木）より販売する『夏の彩り3貫』は、店内切り付けならではのなめらかな口どけが魅力の「みなみ鮪中とろ」、濃厚な旨みが重なる「赤えび うにのせ」、コリッとした食感と噛むほどに旨みが広がる「大切り蝦夷あわび」を盛り合わせた、素材の個性を楽しめる一皿です。

さらに、6月18日（木）からは、『初夏の旨ネタ5貫』が登場。焼津港水揚げの一本釣り「かつお」や「天然旬（とき）あじ」をはじめ、店内で丁寧に切り付け、胡麻とたっぷりの青葱を添えた「大切りサーモン」、お子さまから大人まで人気の「生たこ」、さらに倍盛りでご提供する「釜揚げしらす大葉包み」など、厳選素材を食べ比べでお楽しみいただけます。

“今日は少しだけ贅沢をしたい”という気分に応える、期間限定の特別な一皿をぜひご堪能ください。

かっぱ寿司は、食事の時間がもっと楽しくなるよう、これからも毎日のワクワクを皆さまと一緒に積み重ねてまいります。

【店内飲食限定「かっぱのごち寿司」期間限定商品 概要】

・販売店舗：かっぱ寿司全店（※一部改装中店舗は除く）

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合がございます。

※店内飲食限定となります。※一部店舗では価格が異なります。※掲載写真はイメージです。

『夏の彩り3貫』

三貫764円（税込840円）

（みなみ鮪中とろ、赤えび うにのせ、大切り蝦夷あわび）

販売開始日：2026年6月11日(木)～

店内切り付けならではのなめらかな口どけが魅力の、みなみ鮪中とろ、コリッとした食感が際立つ大切り蝦夷あわび、濃厚な旨みが重なる赤えび うにのせ。それぞれの素材の個性を食べ比べで堪能できる、贅沢な一皿。

『初夏の旨ネタ5貫』

五貫528円（税込580円）～

（焼津港水揚げ 一本釣りかつお、天然旬（とき）あじ、胡麻とたっぷり青葱の大切りサーモン、生たこ、倍盛り！釜揚げしらす大葉包み）

販売期間：

2026年6月18日（木）～7月8日（水）予定

焼津港水揚げの一本釣りかつおと、天然 旬（とき）あじを中心に、大切りサーモンは店内切り付けで胡麻と青葱を贅沢に添えた、期間限定の食べ比べ。生たこや倍盛りの釜揚げしらす大葉包みまで、素材ごとの風味と食感の違いを一度に楽しめる贅沢な一皿です。

●珠玉の豪華ネタを堪能できる定番人気のごち寿司シリーズ

『贅沢 軍艦三昧』

三貫628円（税込690円）～

（贅沢 うに、贅沢 とろぶつ、贅沢 いくら）

「いくら」・「うに」・「とろぶつ」を贅沢に盛り付けた軍艦三昧、三種の濃厚な旨みを食べ比べで楽しむ珠玉の一皿。とろけるコクと粒立つ食感、それぞれの旨みが重なり合う、満足感あふれる味わいをお楽しみください。

『贅沢 うに三昧』

三貫719円（税込790円）～

うに好きの方にはたまらない、とろける食感と豊かな風味が重なる、うに三貫で仕立てたセット。濃厚なコクとクリーミーな口どけに、大葉の爽やかさが絶妙に調和する、贅沢で余韻まで楽しめる味わいの一皿です。