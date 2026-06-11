『白鷺の湯 能登 海舟』、2026年7月16日（木）営業再開

株式会社 共立メンテナンス

全国に「ドーミーイン」や「共立リゾート」を展開する株式会社共立メンテナンス（代表取締役社長：中村 幸治、本社：東京都千代田区）は、2024年1月1日に発生した能登半島地震の影響により休館しておりました『白鷺の湯 能登 海舟』（石川県七尾市・和倉温泉）について、2026年7月16日（木）より営業を再開いたします。

現在、和倉温泉地域では復旧・復興に向けた取り組みが続く中、お客様を迎え入れる環境も少しずつ整備が進められています。当館におきましても、安全確認および受入体制の整備を進め、このたび営業を再開する運びとなりました。なお、宿泊予約につきましては、公式サイトほか各予約サイトにて受付を開始しております。

白鷺の湯 能登 海舟 公式サイト :https://dormy-hotels.com/resort/hotels/noto_kaisyu/?utm_source=20260611_release_prtimes_noto_kaisyu&utm_medium=20260611_release_prtimes_noto_kaisyu&utm_campaign=20260611_release_prtimes_noto_kaisyu

大浴場客室露天風呂夕食（イメージ）

※上記画像は震災前に撮影した画像で現状と異なる場合がございます。

和倉温泉の現在

現在、和倉温泉地域では、復旧・復興に向けた取り組みが続く中、未来に向けた「創造的復興」の動きも進められています。周辺では、「のとじま水族館」が営業を再開しているほか、「和倉温泉総湯」「和倉温泉お祭り会館」、地域の飲食店なども営業を行っており、能登の食・文化・温泉を楽しめる環境が少しずつ戻りつつあります。

また、和倉温泉では、人の往来や交流そのものが地域の活力につながるという考えのもと、観光を通じた地域の再生に向けた取り組みも進められています。当館の営業再開も、このような復興の途上にある地域の動きと歩みを共にさせていただくものと位置付けております。

営業再開に向けて

一部設備の損傷により休館を余儀なくされましたが、再びお客様をお迎えできるよう、施設の修繕や体制整備を進めてまいりました。いまなお周辺では護岸工事が続いておりますが、お客様に安心してご滞在いただけるよう、スタッフ一同、鋭意準備を進めております。

＜ロビーにて「復興のあゆみ」を写真展示＞

営業再開に伴い、1階ロビーでは石川県が運営する「令和6年能登半島地震アーカイブ」と連携した写真展示を行います。お越しいただいたお客様に、能登が歩んできた復興の軌跡と“今”を見守っていただける空間をご用意いたします。

＜館内の様子＞

七尾湾と能登島の美しい景色が変わらず眺められます。手前には復興に向けた護岸工事の様子がうかがえ、「復興に向けた能登の“今”」を間近に感じていただけます。

1階ロビーからの現在の景観客室からの現在の景観支配人コメント

能登半島地震の発生以降、長期間にわたり休館することとなりましたが、その間も多くのお客様より温かいご支援と励ましのお言葉を頂戴し、心より感謝申し上げます。営業再開に向けた準備を進める中で、改めて和倉温泉や能登という地域の魅力、人と人とのつながりの大切さを実感しております。現在も地域では復旧・復興に向けた取り組みが続いておりますが、お客様に安心してお過ごしいただけるよう受入体制を整え、再び皆様をお迎えできる日をスタッフ一同心待ちにしております。当館を拠点に、和倉温泉の街歩きや地域の食・文化・温泉など、能登ならではの魅力をお楽しみいただければ幸いです。

「白鷺の湯 能登 海舟」支配人 榧森 修一

施設概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30012/table/456_1_6a4eb1c21edb16f662fa71b6a62c8152.jpg?v=202606110352 ]

※ご滞在に関するご案内

・現在、和倉温泉地域では復旧工事等が続いており、当館周辺においても護岸工事が行われています。そのため、震災前とは一部景観が異なる場合がございますが、復興へ向かう町のあゆみを温かく見守っていただけますと幸いです。

・当館は現在、地震からの復興の途上にあり、震災前と同様のサービスをご提供いたしかねる場合がございます。

アクセスマップ

＜共立リゾートとは＞

共立メンテナンスの運営するリゾートホテル事業。絶景を愉しむ「ラビスタ」シリーズやペットとの滞在を愉しむ「ルシアン」シリーズ、個性豊かな「和の湯宿」など、上質でありながら肩の凝らないおもてなしが味わえるリゾートホテル・癒しの湯宿。全国44棟に展開。

ブランドサイト： https://dormy-hotels.com/resort(https://dormy-hotels.com/resort?utm_source=20260611_release_prtimes_resort&utm_medium=20260611_release_prtimes_resort&utm_campaign=20260611_release_prtimes_resort)

＜共立メンテナンスとは＞

1979年に設立し、企業の給食受託業務から事業を開始しました。学生寮・社員寮「ドーミー」を運営する寮事業、ビジネスホテル「ドーミーイン」・リゾートホテル「共立リゾート」を運営するホテル事業、高齢者向け住宅「ドーミーシニア」を運営するシニアライフ事業を展開しています。食・住・癒のサービスを通して、社会の発展に貢献してまいります。

コーポレートサイト：https://www.kyoritsugroup.co.jp/(https://www.kyoritsugroup.co.jp/?utm_source=20260611_release_prtimes_kyoritsu&utm_medium=20260611_release_prtimes_kyoritsu&utm_campaign=20260611_release_prtimes_kyoritsu)

公式X（旧Twitter）：https://x.com/kyoritsu_pr

■ご宿泊予約に関するお問い合わせ先

和倉温泉 白鷺の湯 能登 海舟

TEL：0767-62-0085

公式サイト：https://www.hotespa.net/hotels/noto_kaisyu/(https://dormy-hotels.com/resort/hotels/noto_kaisyu/?utm_source=20260611_release_prtimes_noto_kaisyu&utm_medium=20260611_release_prtimes_noto_kaisyu&utm_campaign=20260611_release_prtimes_noto_kaisyu)

■画像提供

本件に関する画像を以下のサイトにてご提供しています。ご自由にお使いください。

https://kyoritsu-cierto.jp/gl/wo8etk3ah5

（ダウンロード期限：2026年6月30日）