クレディセゾン、サッカー日本代表を応援する新CM『世界に、風穴を開けろ。』篇を公開

株式会社クレディセゾン

株式会社クレディセゾン（本社：東京都豊島区、代表取締役（兼）社長執行役員COO：水野 克己、以下：クレディセゾン）は、サッカー日本代表（SAMURAI BLUE）を起用した新CM『世界に、風穴を開けろ。』篇を2026年5月31日（日）より公開いたしました。

クレディセゾンは2001年よりサッカー日本代表のメジャーパートナーとして協賛を続けており、長年にわたり日本代表の挑戦を応援してまいりました。世界最高峰の舞台で挑む選手たちの姿と、常に新しい価値創造に挑戦し続けるクレディセゾンの企業姿勢を重ね合わせ、本CMを制作しました。

■新CM『世界に、風穴を開けろ。』篇について

世界の強豪国に挑み、ゴールを目指して果敢に前進するサッカー日本代表。その姿は、既成概念にとらわれず、市場に新たな価値を生み出し続けるクレディセゾンの挑戦そのものです。

ディフェンスラインのわずかな隙間を突き、未来を切り拓く選手たちのプレーを通じて、「挑戦する人を応援する」というクレディセゾンの想いを表現しました。

また、サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーであるJI BLUE※の楽曲「景色」をCMソングとして採用し、大舞台へ向かう高揚感と期待感を演出しています。

※サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダー就任にあたり結成された、グローバルボーイズグループ“JO1”と“INI”のサッカーを愛するメンバーによるスペシャルユニット

■CM概要

タイトル：サッカー日本代表（SAMURAI BLUE）

『世界に、風穴を開けろ。』篇

放映開始日：2026年5月31日（日）

放映素材：・15秒版

・30秒版

CMソング：JI BLUE「景色」



サッカー日本代表(SAMURAI BLUE)『世界に、風穴を開けろ。』篇 15秒

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=b5O9apnXxqI ]

サッカー日本代表(SAMURAI BLUE)『世界に、風穴を開けろ。』篇 30秒

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=hPfzKDuY_Os ]

■全国でのプロモーション展開

本CMは、地上波テレビをはじめ、スポーツ配信サービス「DAZN」、デジタル広告、屋外広告などを通じて順次展開いたします。多くの方々にサッカー日本代表への応援機運とクレディセゾンのブランドメッセージをお届けしてまいります。

■CMソング「景色」について

本CMソングには、サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーであるJI BLUEが歌う「景色」を起用しました。

「景色」は、サッカー日本代表が目指す世界一という夢と、それを支えるファン・サポーターの想いを重ね合わせた応援ソングです。「みせてくれ、その景色。」というメッセージを軸に、挑戦する人々の背中を力強く後押しする楽曲として制作されました。

作詞・作曲・プロデュースは、音楽プロデューサーの☆Taku Takahashi（m-flo）が担当。熱量あふれるバンドサウンドと力強い歌詞によって、大舞台へ挑むSAMURAI BLUEの覚悟と、それを支える応援の力を表現しています。

また、本CMのナレーションには、ラジオDJとして活躍するクリス・ペプラーを起用しました。クリス・ペプラーは、J-WAVEの人気ナビゲーターとして長年にわたり活躍するほか、クレディセゾンが協賛する番組への出演やラジオCMのナレーションも担当しています。力強く温かみのある声が、日本中のサポーターの期待感を高め、サッカー日本代表を応援する熱気を一層盛りあげています。

本CMでは、「世界に、風穴を開けろ。」というメッセージと「景色」が持つ前向きなエネルギーが融合し、サッカー日本代表の挑戦とクレディセゾンの挑戦する企業姿勢を印象的に描き出しています。

■JI BLUEプロフィール

JI BLUE（ジェイアイブルー）は、サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーとして結成されたスペシャルユニットです。グローバルボーイズグループ「JO1」と「INI」のサッカーを愛するメンバー12名で構成され、サッカーと音楽の力を通じて日本代表への応援の輪を広げる活動を行っています。

「応援がもつ無限の可能性」をコンセプトに掲げ、サッカー日本代表とともに世界一を目指す人々へ“世界一の追い風”を届ける存在として発足。サッカー日本代表「最高の景色を2026」プロジェクトの象徴的な存在として、多くのファンやサポーターと日本代表をつなぐ役割を担っています。

■クレディセゾンの想い

クレディセゾンは、「サービス先端企業」を経営理念として、お客様一人ひとりの人生に寄り添い、新たな価値を提供し続けることを目指しています。

世界へ挑戦するサッカー日本代表の姿は、変化を恐れず未来を切り拓くクレディセゾンの企業理念と重なります。

サッカーの世界的な祭典を通じて、多くの皆様と感動を共有するとともに、サッカー日本代表への応援の輪をさらに広げてまいります。

クレディセゾンはこれからも、サッカー日本代表の挑戦を応援し続けます。

【クレディセゾン サッカー日本代表応援特設サイト】

https://www.saisoncard.co.jp/soccer/

【会社概要】

会社名：株式会社クレディセゾン

所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60・52階

代表者：代表取締役（兼）社長執行役員COO 水野 克己

設立：1951年5月

事業内容：ペイメント・リース・ファイナンス・不動産関連・グローバル

コーポレートサイト：https://corporate.saisoncard.co.jp/

クレディセゾンは、サッカー日本代表のメジャーパートナーです。