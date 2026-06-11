KICK、配信視聴で限定ユニフォームが当たる『サッカー Drop』を開催

Kick Streaming Pty Ltd

2026年6月11日（木）― 世界で急成長を続けるライブ配信プラットフォーム「KICK(https://kick.com/ja)」は本日、2026年世界的サッカー大会の開催期間中に、お気に入りの配信者のライブ配信を視聴することで限定ユニフォームを獲得できるグローバルキャンペーン「サッカー Drop」を開始したことを発表しました。

本キャンペーンは、KICKがこれまで提供してきた「Drops」機能を、デジタル特典から初めて実物の限定アイテムへと拡張する取り組みです。世界最大級のスポーツイベントのひとつである大会期間中、ライブ配信の視聴時間が実際の限定グッズ獲得のチャンスへとつながります。

視聴者は、大会期間中にKICK(https://kick.com/ja)上で対象配信者のライブ配信を視聴することで抽選券を獲得できます。視聴時間10時間で1枚、20時間で2枚、30時間で3枚の抽選券を獲得可能です。各デザインのユニフォームは世界限定100着のみとなっています。

サッカー Dropは、配信者とコミュニティとのつながりをさらに深めることを目的としたKICKの取り組みの一環です。単なる視聴数の拡大ではなく、コミュニティへの継続的な参加や応援に対して視聴者へ価値を還元することを目指しています。

本キャンペーンには、北米、中東・北アフリカ、中南米、アジア太平洋地域から10名の人気配信者が参加します。

■ 参加配信者

【アジア太平洋】

・横山緑(https://kick.com/ja/yokoyamamidori)

【中南米】

・Westcol(https://kick.com/WESTCOL)

・Davooxeneize(https://kick.com/davooxeneize)

・Alondrissa(https://kick.com/alondrissa)

・AdrianoZendejas32(https://kick.com/adrianozendejas32)

・AllanStag(https://kick.com/allanstag)

【北米】

・xQc(https://kick.com/xqc)

・LosPollosTV(https://kick.com/lospollostv)

【中東・北アフリカ】

・SXB(https://kick.com/SXB)

・Drb7h(https://kick.com/drb7h)

今回の限定ユニフォームは一般販売されません。入手できるのは、世界的サッカー大会期間中にKICKで対象配信を視聴し、抽選券を獲得し当選した視聴者のみです。

KICK マーケティングマネージャーのElliot McKayは次のように述べています。

「KICK サッカー Dropは、サッカーファン文化とライブ配信をこれまでにない形で結び付ける取り組みです。私たちは、世界最大級のスポーツイベントのひとつを楽しむ視聴者の皆さまに、日頃の応援やコミュニティへの参加に対して新たな価値を提供したいと考えました。

今回のユニフォームは、真のコレクターズアイテムとして楽しんでいただけるよう、数量を限定して制作しています。デザインには、サッカーを取り巻くオンラインコミュニティの熱量や会話、カルチャーを反映しました。各デザイン100着限定という希少性によって、大会期間中にファンが体験する特別な瞬間やコミュニティとのつながりを形として残せるアイテムになっています。

このキャンペーンの最大の特徴は、誰も購入できるものではないという点です。視聴者は、普段から応援している配信者のコミュニティに参加し、その時間を共有することで初めて獲得のチャンスを得ることができます。」

画像ギャラリーおよび「サッカー Drop」キャンペーン紹介動画はこちら(https://drive.google.com/drive/folders/1DR9rfyEgGOG3GAic1wlM198BpIpkCfaE?usp=sharing)

【KICKについて】

KICKは2022年のサービス開始以来、急速な成長を遂げ、現在ではユーザー数1億人を超える世界有数のライブストリーミングプラットフォームへと発展しています。「クリエイターファースト」を理念に掲げ、業界最高水準となる95%のサブスクリプション収益分配モデルを提供しています。また、「KICK Partner Program」を通じてクリエイターの成長を支援しており、これまでに総額1億8,000万米ドル以上をクリエイターへ還元してきました。KICKには、ゲーム、エンターテインメント、スポーツ、雑談配信など幅広いカテゴリーにわたるクリエイターと視聴者が集まっています。24時間365日のモデレーション体制を整え、クリエイターとコミュニティの安全確保にも継続的に取り組んでいます。