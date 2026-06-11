衛星ブロードバンド通信サービス「Amazon Leo」との協業を拡大サービス提供に向けた再販事業者契約を締結 〜宇宙ネットワークを活用した日本の通信インフラのさらなる安定化へ〜

※1 Amazon の Amazon Leo（旧称：Project Kuiper）と NTT、スカパーＪＳＡＴ、戦略的協業に合意 高度な衛星ブロードバンドサービスを日本で提供〜 日本のお客さまに柔軟性、レジリエンス、可用性に優れたサービスを提供 〜アジア太平洋地域で初の戦略的協業を発表https://group.ntt/jp/newsrelease/2023/11/28/231128a.html※2 「NTT C89」は、NTT株式会社の商標です。「NTT CONSTELLATION 89 PROJECT」の略称であり、社会へのソリューション提供を通じて宇宙関連事業の拡大および宇宙産業全体の発展に貢献していく取り組みです。※3 Chief Information Officer※4 Co-Chief Artificial Intelligence Officer