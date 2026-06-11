【秋葉原】サーロイン・ランプ・ハラミなど人気ステーキが食べ放題！「Meat Winery」が肉好きのための食べ放題プランを提供！

full株式会社

full株式会社（東京都千代田区・代表取締役：鈴木雄一郎）が運営するステーキ＆ワインレストラン「Meat Winery（ミートワイナリー）」では、人気のステーキメニューやおつまみメニューを心ゆくまで楽しめる食べ放題プランをご提供します。

「とにかく肉を思う存分食べたい」

「会社の宴会や打ち上げで利用したい」

「記念日に贅沢な食事を楽しみたい」

そんな方におすすめの、肉好きのための特別なプランです。

サーロイン・ランプ・ハラミも食べ放題！肉好き必見の食べ放題プラン

Meat Wineryでは、鉄板で焼き上げる人気ステーキメニューを中心に、さまざまな料理を楽しめる食べ放題プランをご用意しております。

食べ放題プラン

6,600円（税込）

ご利用方法

食べログからの事前予約必須

https://tabelog.com/rst/rstdtl_party_dtl?LstAre=A131001&LstPrf=A1310&pal=tokyo&pplan_id=278931991&rcd=13172450(https://tabelog.com/rst/rstdtl_party_dtl?LstAre=A131001&LstPrf=A1310&pal=tokyo&pplan_id=278931991&rcd=13172450)

食べ放題対象メニュー

【ステーキ】

・サーロインステーキ

・ランプステーキ

・ハラミステーキ

・天元豚ステーキ

【サイドメニュー】

・アンチョビキャベツ

・アヒージョ

・唐揚げ

・ピザ

・ソーセージ盛り合わせ

ほか

肉だけをひたすら楽しむのも良し。ピザやなどのおつまみを組み合わせて宴会スタイルで楽しむのも良し。利用シーンに合わせて自由にお楽しみいただけます。

飲み放題プランもご用意

2,530円（税込）で下記ドリンクの飲み放題を追加できます。

ビール

・瓶ビール

・シャンディガフ

・レッドアイ

・コークビア

・ビターオレンジ

・カシスビア

サワー・ハイボール

・レモンサワー

・角ハイボール

・ウーロンハイ

・緑茶ハイ

カクテル

・オレンジブロッサム

・ジントニック

・ジンバック

・ウォッカトニック

・モスコミュール

・ブルドッグ

・カシスソーダ

・カシスオレンジ

・カシスグレープ

・カシスウーロン

ワイン・ワインカクテル

・スパークリングワイン

・グラスワイン（赤・白）

・スプリッツァー

・オペレーター

・カリモーチョ

・キティ

・ミモザ

・キール

・キールロワイヤル

・カーディナル

ソフトドリンク

・ノンアルコールビール

・ウーロン茶

・緑茶

・コーラ

・ジンジャーエール

・メロンソーダ

・オレンジジュース

・グレープフルーツジュース

・コーヒー（アイス・ホット）

・ティー（アイス・ホット）

店名の通り、ワインにもこだわり

店名の「Meat Winery」が示す通り、当店は肉料理だけでなくワインにも力を入れています。

ソムリエが世界中から厳選したワインを多数取り揃え、ステーキや熟成肉との相性を考えたラインナップをご用意しています。肉を楽しむためのワイン、ワインを楽しむための肉。その両方に自信を持っておすすめできるのがMeat Wineryの強みです。

◼︎店長おすすめ。自慢の熟成肉メニュー

Meat Wineryでは、低温熟成庫で温度・湿度・風を徹底管理しながらドライエイジングを行っています。

【熟成肉】24日間熟成豚ロースステーキ

余分な水分を抜きながら旨味を凝縮させることで、柔らかさと濃厚な味わいを実現しています。

200g 2,700円（税込）

【熟成肉】完熟！15日間熟成牛ロースステーキ

噛むほどに旨味があふれ出る、店長一押しの数量限定メニューです。

200g 3,900円（税込）

熟成2種の盛合わせ

熟成豚ロースと熟成牛ロースを一度に楽しめる食べ比べメニュー。 それぞれの熟成による味わいの違いをお楽しみください。

3,300円（税込）

平日ランチ限定サービスも実施中

Meat Wineryでは、ランチタイム限定のお得なサービスも実施しております。

曜日別サービスも実施中！

曜日別サービス（実施時間11:30～17:00）

月曜日：カレー食べ放題

火曜日：ステーキ50g増量

水曜日：ハヤシライス食べ放題

木曜日：カレー食べ放題

金曜日：ソフトドリンク1杯サービス

さらに全曜日共通で、

・ライスおかわり自由

・スープおかわり自由

となっております。

店舗情報

店舗名：Meat Winery

所在地：東京都千代田区外神田4-4-2 共益外神田第一ビル6F

営業時間：11:30～23:00（L.O.22:00）

ランチ 11:30～17:00

ディナー 17:00～23:00

定休日：なし

TEL：03-3527-1929

食べログ：https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131001/13172450/

Instagram：https://www.instagram.com/meatwinery1