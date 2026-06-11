「THE BLOOM -変化を味方に、わたしらしく咲き誇る生き方-」女性起業家応援プロジェクト『DISCOVER MYSELF』キックオフイベント2026年7月9日（木）18:00開催

公益財団法人大阪産業局

関西の女性起業家応援プロジェクト『DISCOVER MYSELF』が今年も始動！

今年度のビジネスプラン発表会「LED関西 powered by 大阪信用金庫」のエントリー募集開始に合わせ、7月9日（木）に大阪イノベーションハブでキックオフイベントを開催します。

関西の女性起業家を支援するプロジェクト『DISCOVER MYSELF』を運営する公益財団法人 大阪産業局（所在地：大阪市中央区、理事長：立野 純三）は、今年度のビジネスプラン発表会「LED関西 powered by 大阪信用金庫」のエントリー募集開始日に合わせ、2026年7月9日（木）18時より、OSAKA INNOVATION HUB（大阪イノベーションハブ / グランフロント大阪 ナレッジキャピタルタワーC 7階）にてキックオフイベントを開催します。

今年度のプロジェクトテーマは「THE BLOOM ― つみあげた想い、いま咲き誇る。」

日常の中で感じた違和感や、「誰かを幸せにしたい」という切実な想い。

女性一人ひとりが持つその“視点”こそが、停滞した社会を動かし、新たな価値や未来を生み出す原動力になると、私たちは考えています。

『DISCOVER MYSELF』では、その想いを単なる夢で終わらせるのではなく、社会に必要とされるビジネスへと育て上げ、実装していくことをめざします。

熱い想いが社会に根ざすビジネスへと開花するその瞬間まで、私たちは挑戦者たちと共に走り続けます。

キックオフカンファレンス開催概要

日 時 ：2026年7月9日（木）18:00-19:30／交流会 19:30-20:15

会 場 ：OSAKA INNOVATION HUB (大阪イノベーションハブ)

グランフロント大阪 ナレッジキャピタルタワーC 7階

（大阪市北区大深町3番1号 最寄り駅：JR大阪駅／大阪メトロ梅田駅）

形 式 ：リアル・オンライン併催のハイブリッド形式（ZOOM配信／1部のみ）

参加費 ：カンファレンス（1部） 無料

交流会（2部) 500円

※交流会に参加される方はpeatix申込みの際に、交流会付きチケットを選択のうえお支払いください。



申 込 ：https://led2026kickoff.peatix.com(https://led2026kickoff.peatix.com)

申込締切：2026年7月9日(木) 13:00

対 象 ：起業を検討している女性、女性起業家、女性起業家支援に関心がある方

※お子さまとのご参加も大歓迎です。

定 員 ：会場参加 先着70名

キーノートスピーチには、訪日観光客向けサービスを展開するWAmazing株式会社 代表取締役社長 加藤 史子 氏が登壇。時代の荒波やライフステージの変化を味方につけ、柔軟な働き方へと自らアップデートしながら、社会課題に向き合い乗り越えてきた起業プロセスをもとに、女性起業家が自分らしく輝き、ビジネスを開花させるためのヒントをお話しいただきます。

また、「LED関西」の昨年度ファイナリストによるトークセッションでは、「女性起業家×自分らしいライフスタイルの活用によって広がる可能性」などをテーマに、仕事もプライベートも犠牲にせず、自らの手で未来を彩るためのマインドをクロストークでお届けします。

さらに、同日よりエントリーを開始する今年度のビジネスプラン発表会「LED関西」の募集概要とともに、エントリーを通じてみなさまに提供できる価値についてご紹介します。

最後は、ここからつながり、動き出す機会の提供として、先輩女性起業家である過去のLED関西ファイナリスト（アンバサダー）も交えた交流会を開催しますので、みなさまのご参加をお待ちしております。

内 容

・オープニングスピーチ

・キーノートスピーチ

「THE BLOOM -変化を味方に、わたしらしく咲き誇る生き方-」

ゲスト：加藤 史子 氏 ｜ WAmazing株式会社(https://corp.wamazing.com/) 代表取締役社長

・アンバサダートークセッション

ファシリテーター

ビジネスプラン発表会「 LED関西」

第7回ファイナリスト 末光 伊芙季 氏

起業家ゲスト

加藤 史子 氏 WAmazing株式会社 代表取締役社長

ビジネスプラン発表会「LED関西」

第12回ファイナリスト 増田 早紀 氏、田葉 尚実 氏

・今年度のスケジュール発表

・終了後 交流会

女性起業家応援プロジェクト「DISDCOVER MYSELF」について

経済産業省・近畿経済産業局とともに行う、女性起業家応援プロジェクトです。2013年のスタートから13年、関西2府5県を中心に全国へネットワークが拡大しています。

【なぜあなたがやるのか】を徹底的に問い、ビジネスを通じて社会に貢献する女性起業家のスケールアップを支援しています。

【主要プログラム：ビジネスプラン発表会「LED関西」】

「DISCOVER MYSELF」が展開するプログラムの1つである「LED関西」では、以下の4つの価値を提供し、女性たちの「想い」の実現を強力に後押しします。

・事業のブラッシュアップ：将来のスケールを見据えた事業計画の構築

・プレゼンブラッシュアップ：多くの共感・応援を集める発信力の磨き上げ

・サポーター・パートナーとのネットワーク：大企業や自治体等のリソース活用

・アンバサダーコミュニティ：ライフステージが変化しても互いに学び合い高め合える仲間づくり

公式サイト：https://discovermyself.jp

ビジネスプラン発表会「LED関西」とは

女性起業家の裾野の拡大を目的に、１枚のビジネスプランシートから始まる女性のためのビジネスプラン発表会として2013年より開始しました。毎年200名を超える方にエントリーいただき、書類審査によって選ばれたセミファイナリスト30名、その次のプレゼン審査によって選ばれたファイナリスト10名に複数回のメンタリングやブラッシュアップ、学びの場を提供し、エントリー後も共に成長し続けます。そこには、各分野で活躍する先輩女性起業家や民間企業・支援機関など強力なサポーター・パートナーが、分野を越えて女性の「想い」や「夢」の実現を後押しします。

今年度のエントリーは2026年7月9日（木）に開始します。

LED関西

Web：https://ledkansai.jp/(https://ledkansai.jp/)

※7月9日（木）本キックオフイベント開催同日に、今年度の公募情報を公開予定

公益財団法人大阪産業局

女性起業家応援プロジェクト＆ネットワーク運営事務局

TEL: 06-6271-0279 / E-mail: info-discover@obda.or.jp