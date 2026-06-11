小学生向けワークショップ「キッズ講談師入門」を初開催

西日本旅客鉄道株式会社

京都劇場（京都市下京区）は、夏休み特別企画として、小学生向け体験型ワークショップ「キッズ講談師入門」を2026年８月２日（日）に開催いたします。日本の伝統芸能「講談」に親しみながら、声で語る体験を通じて、子どもたちの表現力や想像力を育むプログラムです。

「講談」は日本の伝統的な話芸で、語りだけで魅せる日本古来のエンタテインメントです。本企画では、京都劇場ロビーという開放的な空間で、講談師の語りを間近に感じながら、ことばのリズムや語りの基礎を学ぶワークショップを実施します。

当日は、講談の特徴である「声」「リズム」「間（ま）」を体感するプログラムに加え、物語づくりのデモンストレーションも実施。実際の高座に座って写真を撮ることができる体験もご用意しております。

さらに、自宅で自分の物語を仕上げられるワークシートを配布し、講談づくりを通した自由研究としての活用も想定しています。

同日午後には、京都劇場にて継続開催中の京都を題材とした講談シリーズ「京都がたり」本公演を上演いたします。午前の体験とあわせて、講談の魅力をより深く感じていただける一日となっています。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/95753/table/2059_1_0c778eb7090895a454002ee5d8b8fc78.jpg?v=202606110351 ]

講師プロフィール

講談師／玉田玉秀斎（たまだ ぎょくしゅうさい）

玉田家は幕末、京都を拠点に全国で活躍した神道講釈師・玉田永教の流れをくみ、三代目玉秀斎は『猿飛佐助』『真田十勇士』『菅原天神記』『安倍晴明伝』などを世に広め、明治大正期の若者に大きな影響を与えた。

四代目玉秀斎はロータリー交換留学生としてスウェーデンに留学中、逆に日本に興味を持ち講談師に。英語講談や音楽コラボ講談、観光講談、ビッグイシュー講談など新作講談を多数公演。更に文楽や吉本新喜劇、地域の伝統芸能とのコラボ公演も多い。京都講談復興のため、京都劇場で定期公演中。

2024年3月三重大学大学院修士課程「忍者・忍術学コース」修了。2024年4月より和歌山大学大学院・観光学研究科後期博士課程にて研究中。NHK朝ドラ『ばけばけ』怪談ばなし指導（2025年10月～2026年3月）。FM大阪『天才的なバカになれ！』毎週日曜放送中。 海外渡航歴は25ヶ国以上。京都検定2級（1級挑戦中！！）。

開口一番／玉田玉山（たまだ ぎょくざん）

1990年兵庫県生まれ。京都産業大学卒。 2019年3月に講談師四代目玉田玉秀斎に入門、講談師となる。

入門すぐから新作講談を手掛け、『水曜どうでしょう講談』シリーズ、『政治講談』シリーズ、私小説風講談『玉田玉山物語』シリーズなど手掛けた数は500本以上。

『講談風大河ドラマ弁慶記』では語りとして全話に出演。ギャラクシー賞ラジオ部門優秀賞、放送文化基金賞ラジオ部門最優秀賞を受賞。『上方講談戦記～ポンコツ弟子の修業日記～』で第23回開高健ノンフィクション賞最終候補に残るも、惜しくも次点で落選。現在、関東に拠点を移して活動中。