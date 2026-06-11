高槻市

将棋界の西の聖地「関西将棋会館」が高槻市へ移転オープンして1周年を迎えることを記念して令和7年11月から令和8年4月まで実施されたJR高槻駅での日本将棋連盟棋士・女流棋士らによる駅構内アナウンスが駅利用者や将棋ファンからの反響を受け、令和8年6月16日（火曜日）から再開することが決まりました。

棋士らによる駅構内アナウンスは、関西将棋会館が高槻市へ移転オープンして1周年を迎えたことを記念し、令和7年11月から令和8年4月まで実施したもの。普段は対局後の感想戦、イベントなどでしか聞くことのできない棋士らの声を駅構内で楽しめることから、放送期間中は「推しの先生の声が聞けてうれしい」「通勤の楽しみが増えた」といった声が寄せられるなど、駅利用者や将棋ファンから好評を博しました。こうした反響を受け、当初は令和8年4月で終了する予定だった駅アナウンスを令和8年6月16日（火曜日）から再開することが決定しました。この取り組みは、同館最寄り駅のJR高槻駅を訪れる全国の将棋ファンや駅利用者に「将棋のまち高槻」や将棋・棋士をより身近に感じてもらうことを目的に、西日本旅客鉄道株式会社及び公益社団法人日本将棋連盟の協力の下、実現したもの。アナウンスでは、駅コンコースで、午前6時から11時までと午後5時から10時までの間、日本将棋連盟棋士・女流棋士ら計37人が駅利用者へ朝夕のあいさつを行うほか、将棋の取り組みへの理解に対する感謝の気持ちなどを伝えます。関西将棋会館の玄関口であるJR高槻駅から、引き続き「将棋のまち高槻」の魅力を発信しますので、ぜひご注目ください。

放送スケジュール（予定）

6月16日（火曜日）から7月15日（水曜日）まで

谷川浩司十七世名人、専務理事 脇謙二九段、常務理事 糸谷哲郎九段、「将棋のまち高槻」PR大使 つるの剛士さん

7月16日（木曜日）から7月31日（金曜日）まで

桐山清澄九段、福崎文吾九段、浦野真彦八段、福間香奈女流五冠

8月1日（土曜日）から8月15日（土曜日）まで

会長 清水市代女流七段、久保利明九段、井上慶太九段、古森悠太五段

8月16日（日曜日）から8月31日（月曜日）まで

佐藤康光九段、稲葉陽八段、都成竜馬七段、加藤桃子女流四段

9月1日（火曜日）から9月15日（火曜日）まで

山崎隆之九段、杉本昌隆八段、澤田真吾七段、室田伊緒女流三段

9月16日（水曜日）から9月30日（水曜日）まで

西川和宏六段、大石直嗣七段、出口若武六段、北村桂香女流二段

10月1日（木曜日）から10月15日（木曜日）まで

斎藤慎太郎八段、冨田誠也五段、村田顕弘六段、村田智穂女流三段

10月16日（金曜日）から10月31日（土曜日）まで

北浜健介八段、徳田拳士五段、川又咲紀女流二段、井田明宏五段

11月1日（日曜日）から11月15日（日曜日）まで

服部慎一郎七段、西田拓也六段、上野裕寿六段、石本さくら女流二段、佐々木海法女流初段

※氏名は放送時間順に記載

※段位は令和8年6月9日時点

【関連ホームページ】

日本将棋連盟棋士・女流棋士らによるJR高槻駅構内アナウンスのご案内（高槻市ホームページ）

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/site/shogi/164452.html