夏・秋イベント「おっぱっぴー的！京都鉄道博物館の楽しみ方」イベントアンバサダー決定のおしらせ

西日本旅客鉄道株式会社

当館では、夏・秋イベントとして「おっぱっぴー的！京都鉄道博物館の楽しみ方」を開催します。イベントアンバサダーには、お笑い芸人として活躍中の小島よしおさんが決定！！

イベントの詳細は決まり次第、おしらせします。

▲イベントアンバサダー 小島よしお氏

【開催期間】 ７月18日(土)～９月23日(水・祝)

館内の楽しみ方をちょっと可笑しく知的な視点でご紹介します。

さらに！展示イベントも！

「“ちょっと”先のミライお見せします展」(７月18日(土)～８月23日(日))

鉄道や暮らしに関わる“ちょっと”先のミライをいろんな企業の取り組みを通してご紹介！

「鉄道模型トミックス50周年展 in 京都鉄道博物館」(８月29日(土)～９月23日(水・祝))

発売50周年を迎える、タカラトミーグループ・トミーテックの鉄道模型ブランド「トミックス」。

これまでの歩みを振り返る貴重なヒストリー展示などを実施！

＜小島よしお氏 プロフィール＞

1980(昭和55)年11月16日、沖縄県生まれ。趣味はサイクリング・筋トレ・英会話・喫茶めぐり等。

早稲田大学在学中にお笑いサークルWAGEと出会い、お笑い芸人として活動を開始。WAGEの活動休止後、ピン芸人として活動をはじめ「そんなの関係ねぇ」「おっぱっぴー」などのフレーズで大ブレーク。