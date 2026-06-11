【6/25無料ウェビナー】スキー場の人手不足解消とスノーヤーの満足度向上を支援するAxessのソリューションのご紹介

Axess Japan株式会社

スキー場のさまざまな課題を解決し、スノーヤーの満足度向上を図る相互連携ソリューション(自動改札機/ゲート、窓口・オンライン・自動発券システム、レンタル、ロッカー、レッスン申し込みシステムなど）を提供するAxess Japan株式会社(代表取締役:マティアス・オイットナー、本社：東京都千代田区、読み:アクセスジャパン）は2026年6月25日、多機能自動券売機と、ゲートと専用アプリを使用したタッチレススマホリフト券の運用方法をご紹介する無料オンラインセミナーを開催いたします。

スキー場の人手不足がスノーヤーの満足度に及ぼす影響を軽減

近年ますます深刻化する人手不足を背景に、スキー場ではセルフサービスソリューションの導入が急務となっています。一刻もはやくスキーやスノーボードを楽しみたいスノーヤーにとって、券売窓口やリフト乗り場での長い行列や待ち時間は満足度の低下につながる大きな問題です。一方、こうした行列や待ち時間を引き起こすスタッフ不足や非効率なオペレーションは、一人あたりの業務負担の増大だけでなく、窓口営業時間の短縮や営業範囲の縮小による売上低下の要因ともなりかねません。自動券売機やタッチレススマホリフト券といったAxessのデジタルソリューションは、こうした人手不足の問題を解決しスノーヤーの満足度向上に寄与します。

タッチレススマホリフト券で券売窓口も券売機もICカードも必要最低限に

リフト券のIC化やオンラインチャージといった便利なソリューションの登場により、導入施設ではスノーヤーがスキー場到着からゲレンデに出るまでの時間が大幅に短縮されると同時に、券売窓口スタッフの負担も一定程度軽減されました。しかし、リフト券はコンサートやアミューズメントパークのチケットとは異なり、オンライン購入でも初回はスキー場内の有人窓口や自動引換機への立ち寄りとICカードへの引き換えが必要でした。

アクセスのタッチレススマホリフト券は、リフト券購入からゲート通過まで、どこにも立ち寄らず、待つこともなく、スマートフォンだけで完結し、スノーヤー側の引き換えの手間と施設側の人手不足という課題を一挙に解決します。スマートフォンやキャッシュレス決済手段の高い普及率を考慮すれば、オンライン販売とタッチレススマホリフト券への誘導により、リフト券販売窓口システムとそのスタッフの人件費だけでなく、自動券売機や自動引換機とその運用コスト、ICカードにかかる経費とカード返却および保証金返金の手間も必要最低限に抑制することが可能になります。

マーケティング戦略の策定に有益なデータの提供も

こうしたデジタル製品の導入は、人手不足の解消やスノーヤーの満足度向上を図るだけではありません。購入者データ、よく売れた券種や使用された販売チャネル、大まかな滞在時間など、施設の今後の方針やマーケティング戦略の策定に役立つさまざまなデータを提供します。

ご紹介プロダクト

- リフト券販売、引換、チャージ、保証金返金&ICカード返却を担うアクセスチケットキオスク600アクセスチケットキオスク600

アクセスチケットキオスク600は、27インチの大型タッチスクリーンから快適なリフト券購入が可能です。画面タッチによるシンプルなセルフ購入は、購入者の快適性や利便性の向上だけでなく、現地券売窓口スタッフの負担軽減や人件費削減にも寄与します。お支払いは現金、各種キャッシュレス決済手段（クレジットカード、電子マネー、QRコード）に対応しています。今回ご紹介するタッチレススマホリフト券や、夏のゴンドラチケットに最適なQRコードチケットの販売も可能です。割引やクーポンにも対応します。

リフト券販売以外にも、ICカードへのリフト券チャージ、オンラインで購入したリフト券の引き換え、保証金の返金とICカードの返却にも対応します。アクセスチケットキオスク600はモジュール式で、必要な機能だけ選択してご利用いただくことも可能です。

アクセスチケットキオスク600には、現場の声から生まれる新機能が随時追加されています。たとえば、訪日外国人のみなさまにも快適にご利用いただきたいとの声を受け、多言語対応機能が追加されました。さらなる機能拡張に関してもご説明する本セミナーは、本製品をすでにお使いいただいているみなさまにもぴったりです。

製品の詳細はこちら :https://teamaxess.com/ja/hardware/axess-ticket-kiosk-600?param=ski

- スマホリフト券、ICリフト券、QRコードチケット対応のAX500スマートゲート次世代BLEAX500スマートゲート次世代BLE

オンラインリフト券販売サイト、アクセスチケットキオスク600、有人券売窓口で購入したリフト券を専用のスマートフォンアプリに紐づけると、スマートフォンをウェアのポケットに入れたままリフト乗り場のゲートを快適にタッチレス通過できます。本セミナーでは、タッチレススマホリフト券の運用に必要なAX500スマートゲート次世代BLEと専用アプリをご紹介します。なお、すでにアクセスゲートを導入いただいているみなさまには、追加パーツの設置作業で簡単にタッチレススマホリフト券への対応が可能になります。

オンラインセミナー概要

製品の詳細はこちら :https://teamaxess.com/ja/hardware/ax500-smart-gate-ng-ble?param=ski[表: https://prtimes.jp/data/corp/66935/table/16_1_9f9e37a54f0725c4e6abe62a48a4e8fc.jpg?v=202606110351 ]

※同業他社さまのご参加はご遠慮いただく場合がございます。

お申し込みはこちら :https://forms.office.com/e/cyB6bF8r04

みなさまのご参加を心よりお待ちしております。

Axess Japan株式会社について

Smarter solutions for a digital planet. (デジタルな惑星によりスマートなソリューションを) をモットーとし、ゲートやハンディ端末による入退場管理システムや窓口・オンライン・自動発券システム、施設内飲食店用システム、レンタル申し込みシステム、レッスン予約システムなど、スキー場やレジャー施設の課題を解決するトータルソリューションを提供しています。相互に連携する各モジュールから取得したデータは、施設のマーケティング戦略策定に資する強力な材料としてご利用いただけます。

URL: www.teamaxess.com/ja

会社名：Axess Japan株式会社

設立：2015年1月5日

所在地：東京都千代田区神田錦町4丁目1番地11 滝本ビル3階

代表取締役：マティアス・オイットナー