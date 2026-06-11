【新サービス】株式会社Saliyouが『法人向けnote支援サービス』を開始。noteの「記事添削」から「広報人材の育成」までトータルサポート！

株式会社Saliyou伝わる情報発信の社内内製化を目指す、Saliyouの「法人向けnote支援サービス」

企業の情報発信や広報組織の支援を行う株式会社Saliyou（本社：東京都千代田区、代表取締役：吉田小百合）は、メディアプラットフォーム「note」の運用代行から広報活動の内製化までをトータルサポートする「法人向けnote支援サービス」を、2026年6月15日（月）より提供開始いたします。

本サービスは、企業のnoteアカウントを対象としたコンセプト設計や記事添削、定例コンサルティングを通じて、企業の中に「伝わる情報発信のノウハウ」を蓄積し、自社で継続的な情報発信を行える「広報人材の育成」と「発信の自走化」を目指す伴走型支援サービスです。

【企業の想いを、自分たちの言葉で届ける】

近年、企業が自社の価値観やカルチャー、働く人の思いを伝えるコンテンツへの注目が高まっています。SNSの中でも特に「note」を活用する動きが急増。noteの会員数は1,000万人、法人利用は5万件を超える（※note株式会社発表データより）など、企業広報の重要なプラットフォームとして、その認知度を広げています。

深みのあるストーリーを届けられるnoteの特性は、ブランディング、採用広報において、企業の「体温」や「熱量」をそのまま届けられるメディアとして注目を集めています。

しかしその一方で、情報発信が途中で止まってしまうケースも少なくありません。

⚫︎担当者の負担が大きい

⚫︎テーマ選びに悩んでしまう

⚫︎ノウハウが属人化してしまう

⚫︎そもそも、書き方がわからない

こうした理由が、継続における「壁」となります。

本来、企業の魅力やストーリーを最も深く知っているのは、その企業で働く人たち自身。だからこそ、読み手の心を動かす発信をするためには、社内のメンバーだからこそ知っている生のエピソードや情熱を言葉にすることが不可欠です。

こうした「自社の想いを自分たちの言葉で届けたいけれど、ノウハウや継続に悩む」という企業の声を背景に、企業が自らの言葉で想いを届け続けられる状態をつくることこそ本質的な支援である、と私たちは考え、本サービスを開始いたしました。

【『法人向けnote支援サービス』3つの特徴】

１.「広報人材の育成」を見据えた伴走型支援

記事添削や定例ミーティングを通じて、社内担当者の「企画力」「書く力」「編集力」を底上げします。企業が自ら質の高い発信を継続できる持続可能な体制づくりを目指して、細やかに支援します。

２. 軸のぶれないコンセプト設計

「なぜnoteを書くのか」という目的の整理からターゲット設定、独自の強みを活かした発信テーマの選定まで伴走します。企業の資産となるブレない発信基盤を、初期段階で強固に作ります。

３. 柔軟な支援体制

企業のリソースや予算に合わせて柔軟に対応します。社内担当者様の育成をメインとした伴走支援だけでなく、企業様向けの段階的な内製化サポートにも対応します。

【サービス提供の流れ】

【オンライン無料相談会を実施します】

- お問い合わせ・ヒアリング：現在の課題やnote運用の目的を伺います。- プラン提案・ご契約：「自社メンバーによる執筆（伴走支援）」など企業の体制に最適なロードマップをご提案します。- コンセプト設計（初期）：ターゲット設定、発信テーマ、運用ルールの策定を行います。- 伴走スタート（中期～）：プランに基づき、定期的な記事添削や定例ミーティングを行います。- 内製化・自走化（ゴール）：ノウハウを社内に蓄積することで、自社メンバーのみでのスムーズな自走を目指します。

サービスリリースを記念して、30分程度の無料オンライン個別相談会を実施します。現在の発信状況やお悩み、実現したいことをお聞きかせください。どうぞお気軽にご相談ください。

お問い合わせフォームはこちら :https://forms.gle/EmR2cER2vLiBGAGf6

【新サービスリリース記念】「法人向けnote支援サービス」を先着5社限定で特別価格にて提供！

先着5社限定で、特別価格にて本サービスを提供させていただきます。

※契約期間3ヶ月、それ以降は正規価格でのサービス提供となります。

■ 企業情報

お問い合わせフォームはこちら :https://forms.gle/EmR2cER2vLiBGAGf6

株式会社Saliyouは、「企業、人、地域のストーリーが伝わる発信で、社会に新たな価値を創造する」をミッションに、情報発信や広報・PRの人材育成、採用広報に関する支援を行っております。それぞれの企業が持つ独自の魅力や想いを可視化し、地域や社会との繋がりを深める伴走パートナーです。

社名：株式会社Saliyou（サリユ）

所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-8-11 VORT水道橋III 9階

代表者：代表取締役 吉田小百合

事業内容：企業・ 個人・自治体の情報発信支援、広報PRコンサルティング、広報人材育成支援

URL：https://saliyou.com/