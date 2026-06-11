かながわジュニアスターズ５期生選考会「スポーツ競技体験会」、「スポーツ能力測定会」を実施します！

神奈川県

県では、９歳から12歳までのゴールデンエイジを対象に、世界で活躍するかながわ育ちのトップアスリートの輩出を目指す「かながわジュニアチャレンジプロジェクト」を実施しています。「スポーツ競技体験会」と「スポーツ能力測定会」により、自分に合ったスポーツとの出会いや新たなスポーツへの挑戦を後押しするとともに、優れた能力を有する人材を発掘し、「かながわジュニアスターズ」として、資質・能力の向上、育成を図ります。

１ スポーツ競技体験会

スポーツ競技体験会では、小学４年生から６年生を対象とした、日頃体験する機会が少ない競技の体験ができるほか、専門的な指導者による相談会も実施します。

また、トップアスリートを目指して２年間の「タレント育成能力開発プログラム」にチャレンジする「かながわジュニアスターズ５期生」を、参加者のうち小学４年生の中から若干名選考します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1593_1_a6e6f8fb784686dbc62a2145aa1ac956.jpg?v=202606110351 ]

（注記）スポーツ競技体験会は取材が可能です。当日の取材を御希望の場合は、直接会場にお越しいた

だき、受付にてお申し出ください。

２ スポーツ能力測定会

スポーツ能力測定会では、様々な機器を使用して子どもたちの体力・運動能力を測定します。測定結果をもとに、オリンピック・パラリンピック競技大会等の国際大会や全国大会等で活躍するトップアスリートを目指して２年間の「タレント育成能力開発プログラム」にチャレンジする「かながわジュニアスターズ５期生」30名程度を選考します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1593_2_77ecb3843757ff211462172dab32c9fd.jpg?v=202606110351 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1593_3_893e138b48ab8a8188ebd2010232247a.jpg?v=202606110351 ]

（注記）スポーツ能力測定会は取材が可能です。当日の取材を御希望の場合は、直接会場にお越しいた

だき、受付にてお申し出ください。

県立スポーツセンターの取組みは、次のＳＮＳでも随時情報発信しています。

アサンテ スポーツパーク公式Instagram

https://www.instagram.com/pref.kanagawa_sc?igsh=MTFrYWk3b25xamt2OA==

県スポーツ課公式Ｘ

https://x.com/kanagawasports?s=21&t=_Dwy56AVV6z7a2jGrQKn0w(https://x.com/kanagawasports?s=21&t=_Dwy56AVV6z7a2jGrQKn0w)

問合せ先

神奈川県立スポーツセンター

事業推進部長 亀谷 電話 0466-82-6395

スポーツ活動支援課長 黒岩 電話 0466-82-6395