【Royal Park Spa by L’OCCITANE Tokyo】1周年記念　　 第二弾リニューアルオープン1周年を記念した夏限定トリートメントを販売

株式会社サンリツRoyal Park Spa by L’OCCITANE Tokyo

Royal Park Spa by L’OCCITANE Tokyo（所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1 ロイヤルパークホテル5F）は、リニューアルオープン1周年を記念した特別企画の第二弾として、2026年7月1日（水）から2026年8月31日（月）までの期間限定で、夏におすすめの特別トリートメントをご提供いたします。

第一弾に続き、南仏オート・プロヴァンスの豊かな自然に着想を得た香りとともに、夏の疲れや紫外線によるダメージをケアする2つの限定メニューをご用意いたしました。爽やかなヴァーベナの香りに包まれるボディ＆ヘッドトリートメントと、ボディとフェイシャルを組み合わせたトータルケアにより、心身ともにリフレッシュする上質なひとときをお届けいたします。

◆リニューアルオープン1周年記念 メニュー 第二弾





ヴェルヴェーヌ リラクシング アロマコロジー + ヘッド 75分

提供価格：24,200円（消費税込） 提供期間：2026年7月1日（水）～2026年8月31日（月）

人気のボディトリートメントとヘッドケアを組み合わせたリラクゼーションプログラムです。

ラベンダーの香りに包まれた温かなフットバスから始まり、やさしいタッチと心地よいリズムで心身の疲れをやわらげ、頭皮の緊張をほぐしながら深いリラクゼーションへと導きます。

仕上げには、レモンを思わせる爽やかなヴァーベナの香りが心地よい清涼感をもたらし、夏にふさわしいリフレッシュ体験をご提供いたします。

リセット フェイス＆アイ＋バック 90分

提供価格：30,800円（消費税込） 提供期間：2026年7月1日（水）～2026年8月31日（月）

背中のボディトリートメントと、カッサストーンを使用したフェイシャルトリートメントを組み合わせた特別プログラムです。

心地よいリズムで背中の緊張をほぐした後、ひんやりとしたカッサストーンを用いて肌を鎮静し、リフレッシュへと導きます。

夏の紫外線や乾燥などの外的ストレスを受けた肌を整え、若々しい印象のいきいきとした肌へ導きます。



◆リニューアルオープン1周年記念 プレゼント

1周年記念として対象トリートメントをご利用いただいたお客様へ、南仏オート・プロヴァンスの暮らしを提案するビューティーメゾン「ロクシタン」のスキンケアセットをプレゼントいたします。

ご自宅でも自然の香りに包まれる心地よいセルフケアをお楽しみください。

リニューアルオープン1周年記念 プレゼント

ご予約はこちら：

https://1cs.jp/gcs/user/salons/royalparkspa/reservation.do#/salons/royalparkspa/reservations

※料金には消費税が含まれます。

※写真はイメージです。



「Royal Park Spa by L'OCCITANE」施設概要

施設名 ： Royal Park Spa by L’OCCITANE Tokyo

所在地 ：東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1 ロイヤルパークホテル5F

電話 ：03-5641-4641（店舗直通）

営業時間 ：11:00～20:00（最終施術終了時間 19:30）

ご予約URL ： https://www.rph.co.jp/about/facility/loccitane_spa/



ロクシタンスパについて

厳選された自然原料と世界中の伝統的なトリートメント技術の融合で、世界中にファンを持つロクシタンスパのトリートメント。心地よい香りとやすらぎに満ちた空間で、確かな技術と経験から培われた独自のマッサージはお客様を自然の恵み豊かなプロヴァンスの世界へお招きします。ロクシタンスパは、世界30カ国以上の国において約100か所のスパを展開。日本では2018年10月にホテル椿山荘東京にて日本で初めてのスパをオープン、その後ロイヤルパークホテル、ヒルトン広島にスパをオープンしています。

株式会社サンリツ

企業名：株式会社サンリツ

所在地：大阪府枚方市養父丘1-3-19

URL：https://www.sanritsu-g.com/

株式会社サンリツは、ホテルスパを中心としたスパ運営受託事業やセラピストの教育・育成を手がける企業です。国内外のホテルと連携し、施設価値の向上と顧客満足度の最大化に貢献。確かな技術とホスピタリティを基盤に、心身の調和をもたらすトリートメントを提供し、上質なリラクゼーション体験の創出に取り組んでいます。