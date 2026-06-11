【佐賀市】歴史と魅力を繋ぎ、長く楽しめる「旅の目的地へ」。柳町に、風鈴の夏が来る

佐賀市役所

柳町エリアの魅力を伝える新しいブランドロゴが完成しました。

柳町は、歴史ある建物や伝統工芸など、佐賀らしい魅力が残るエリアです。通りを歩くと、昔ながらの建物の表情や、受け継がれてきた文化の気配に出会えます。

今回完成したブランドロゴは、柳町をもっと多くの人に知ってもらい、訪れた人がゆっくり過ごしたくなる場所へ育てていくための新しいシンボルです。

ロゴ活用の第1弾として、2026年6月15日（月）から「風鈴で彩る柳町」をスタート。歴史的な建物が並ぶまち全体に、ロゴ入り短冊をあしらった約1,000個の風鈴を飾り、歩くたびに音色と景色を楽しめる夏の空間をつくります。

ロゴに込めたのは、柳町に集まる“人の輪”

ブランドロゴブランドロゴ使用イメージ

コンセプトは、

「歩く・繋ぐ・続いていく『柳町に集まる“人”の輪』」。

人々が自分の足で柳町をめぐり、お店や文化、人との出会いを楽しみながら、まちの中をゆるやかに巡っていく。そんな柳町らしい温かい循環を、「輪」のかたちで表現しています。

一歩一歩の足取りには、縁起のよい「末広がり」のラインを描き、その中央には、柳町の魅力や個性を象徴する「柳」を据えています。

このロゴは、柳町でお店を営む方々や周辺の関係者と意見を交わしながら、共につくり上げたものです。まちに関わる人たちの思いが重なって生まれた、柳町の新しいシンボルです。

“通り過ぎる場所”から、“長く楽しめる目的地”へ

このブランドロゴをきっかけに、柳町を「旅の目的地」として育てていきます。

目指すのは、少し立ち寄るだけの場所ではなく、歩いて、見て、買って、味わって、写真を撮って、長い時間楽しめる場所。

歴史ある町並みや伝統工芸、個性あるお店をひとつのエリアとしてつなぎ、訪れる人に「また来たい」と感じてもらえる柳町を目指します。

ブランドロゴは、その入口となるものです。看板や商品パッケージ、イベント装飾など、まちの日常の中に少しずつ広がることで、柳町らしさをわかりやすく届けていきます。

ブランドロゴ使用イメージ

ブランドロゴ使用イメージ

第1弾は、約1,000個の風鈴がまちを彩る夏の企画

ブランドロゴ使用イメージ

ロゴ活用の第1弾として、6月15日（月）から「風鈴で彩る柳町」を実施します。

柳町全体に飾られるのは、ロゴ入り短冊をあしらった約1,000個の風鈴。歴史ある建物の軒先で風鈴が揺れ、通りに涼やかな音色が広がります。

目で楽しみ、耳で涼を感じ、写真に残したくなる。柳町を歩く時間そのものが、夏の思い出になる企画です。

写真を撮りたくなる、柳町ならではのフォトスポットも

期間中は、風鈴を一堂に集めたフォトスポットも登場します。

風鈴の透明感、短冊に入った新しいロゴ、歴史ある町並みが重なり合うことで、柳町ならではの一枚を撮影できます。

家族とのおでかけに。友人とのまち歩きに。観光で訪れた日の思い出に。

柳町の夏を、写真と音で楽しんでください。

まちの人とともに育てる、柳町のブランド

フォトスポットイメージ

柳町のブランドロゴは、単なるマークではありません。

まちを訪れる人、お店を営む人、文化を受け継ぐ人、これから柳町に出会う人。さまざまな人の思いをつなぎ、柳町の魅力を届けます。

佐賀市は、このロゴをきっかけに、柳町を年間を通して楽しめるエリアへ育てていきます。

今年の夏は、歴史ある町並みと風鈴の音色に包まれながら、柳町をゆっくり歩いてみませんか。

佐賀市観光振興課の公式インスタグラムに風鈴の詳細を掲載予定です。

https://www.instagram.com/sagacity_tourism/